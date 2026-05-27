Visszavonul az aktív futballtól Kasper Schmeichel

A dán válogatottságot márciusban lemondó labdarúgó elmondása szerint vállsérülése miatt kényszerül az aktív labdarúgás befejezésére, miután az általa megkérdezett sebészek és szakorvosok azt mondták, hogy a válla már nem alkalmas az élsportra.

Kasper Schmeichel (akinek édesapja az MU legendás kapusa, Peter Schmeichel – a szerk.) a Manchester City utánpótlásában kezdett el futballozni, majd a klub rendszeresen kölcsönadta őt alsóbb osztályú csapatoknak, mint a Bury vagy a Darlington. Schmeichel a City felnőttcsapatában tíz tétmeccsen jutott szóhoz, majd a Leeds és a Notts County érintésével a Leicester Citynél kötött ki, amelyet 2011-től 2022-ig erősített.

Schmeichel igazi klubikonná nőtte ki magát a „rókáknál”, s húzóembere volt a 2016-ban csodaszámba menő angol bajnoki címet nyerő csapatnak, majd 2021-ben az FA-kupát és a Community Shieldet is megnyerte a kék mezesekkel. Leicesteri időszaka után védte a Nice és az Anderlecht kapuját, majd 2024 óta a Celticet erősítette, amellyel két skót bajnoki címet, valamint egy kupagyőzelmet könyvelhetett el. A dán válogatottban 120 mérkőzésen állt a kapuban.