Evezés: vegyes érzések az U19-es Eb után

A múlt hét végén megrendezték az idei első korosztályos evezős világversenyt, az U19-es Európa-bajnokságot, aminek a németországi Brandenburg adott otthont. A viadalra nyolcfős magyar válogatott utazott, akik közül ketten (Kup Barnabás egypárban, Strochmayer Maja pedig – az azóta a korosztályból kiöregedő Somogyi Dorkával – kétpárban) ezüstérmet szereztek a korosztály tavalyi kontinensviadalán.

Simon Béla szövetségi kapitány a honlapunknak korábban elmondta, érmes szereplésben bízik, Németországban viszont végül

egyik egységünk sem ért oda a dobogóra.

Három hajó A-döntőbe, vagyis a legjobb hat közé jutott: Kup a tőle megszokott taktikával versenyezve, a futamok első felében altatva, majd nagyot hajrázva menetelt, az előfutamból a mezőny legjobb idejével jutott a tizenkettő közé, majd az A-döntőbe is beverekedte magát, amelyben viszont nem tudott elegendő ellenfelet megelőzni az éremhez, ötödikként ért célba. Hozzá hasonlóan a Makai Samu, Mezősi Márton kormányos nélküli kettes is bejutott a legjobbak közé, és szintén ötödikként zárt, Mezősi ráadásul duplázott, ugyanis az újonnan összeállt mix kétpárevezős számban is ezt a helyezést szerezte meg, Szögi Katával egy hajóban.

Egyaránt a B-döntő negyedik helyén fejezte be a szereplést a Kaluber Zénó és Vámos György alkotta kétpárevezős egység, illetve egypárban Demkó Janka, ez összesítésben a tizedik helyet jelentette, míg Szögi Strochmayer Majával a kétpárak között ötödik lett a B-döntőjében, és zárt tizenegyedikként.

Simon Béla szövetségi kapitány (középen) az U19-es Eb-n

„Barna nem volt rossz formában a kezdés előtt. Az előfutamából legjobb, a középfutamából pedig harmadik idővel jutott a legjobbak közé, ami már önmagában szép teljesítmény, a döntőre viszont szerintem nagyon elfáradt, a középfutam sokat kivett előre, nagyon erős mezőnyben kellett bizonyítania. Nem versenyzett rosszul, de van még mit tanulnia – értékelt Simon Béla kapitány az Utánpótlássportnak. – Mezősi Marci és Makai Samu A-döntőbe jutása pozitív meglepetés volt, a kormányos nélküli kettes nagyon technikás szám, fontos az összhang. Bőven van még hiányosság az evezésükben, ami az eredményt tekintve pozitívum, remélem, sokat tudunk még dolgozni velük, hogy ezeket kijavítsuk, és akkor akár a vébén is összejöhet a döntő nekik. A fiú kétpár remek hozzáállással szerepelt, ami már remek alap, de nekik is sok területen kell előre lépni. Demkó Janka nagyobb egységben teljesedhetne ki igazán, ám a válogató alapján a logikus döntés az volt, hogy őt indítsuk egypárban. Rengeteget dolgozik, elhivatottan készül, hosszútávon szerintem ő meghatározó tagja lesz valamelyik egységünknek. A leánydubló sajnos nem úgy szerepelt, ahogyan szerettem volna. A mix kétpárról se feledkezzünk meg, addigra azonban már láthatóan Marci és Kata is nagyon elfáradt.

Elég vegyes képet adott az Eb; a döntős helyek jó előjelek, innen igyekszünk haladni tovább.

A szakember hozzátette, hogy a múlt héten a Budapest bajnokságon látottak alapján kialakult az Olimpiai Reménységek Versenyén induló magyar serdülőválogatott kerete.

