Férfi kosárlabda: önbizalommal várja az ötödik meccset Krnjajszki Borisz



A szakadék szélén táncolt a tavalyi bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász, amely hazai veresége után azért lépett pályára hétfőn Szombathelyen a Falco-Vulcano Energia KC ellen, hogy életben tartsa címvédési esélyét és ne a sárga-feketék ünneplését kelljen végignéznie. A férfiélvonal fináléjának negyedik felvonásán az első félidőben jól kezdő (15–8, 5. perc), ám a második negyedben már 12 pontos hátrányban lévő gárda becsülettel küzdött, és a nagyszünete hat pontra fel is kapaszkodott, noha nem játszott jól, és érezhető volt Somogyi Ádám hiánya. A válogatott és az Olaj 25 éves karmestere a pénteki hazai meccs végjátékában szenvedett súlyos sérülést (többszörös orrcsonttörés), amikor a szerb Aleksza Novakovics szabályszerűen letarolta, és a döntőben már nem léphet pályára. A hétfői összecsapás második félidejében aztán beleerősített a Tisza-parti együttes, fordított és hat ponttal nyert, kiküzdötte a folytatást, azaz jöhet a döntő utolsó meccse szerda este a Tiszaligetben.

„Az a helyzet, hogy a hazai vereség után sem éreztem kételyt, legbelül tudtam, képesek vagyunk nyerni Szombathelyen – mondta a Nemzeti Sportnak Krnjajszki Borisz, a szolnokiak 27 éves, immár a magyar válogatottba is meghívót kapó hátvédje, aki 20 ponttal, négy lepattanóval és öt gólpasszal zárt. – Rögtön azon agyaltunk, miben tudunk jobbak lenni és hogyan tudjuk Ádit pótolni. Ez a döntő egy harc, fizikai ütközet, amelynek negyedik meccsén mi voltunk a jobbak, jobban akartuk a sikert, és tiszta szívvel játszottunk. A Falco nagyon tapasztalt játékosokból áll, akik több hasonlóan nagy csatát megéltek, sokuk többször volt már ilyen helyzetben. Nem foglalkoztam azzal, hogy mi játszódik le bennük, csak arra koncentráltam, hogy mi végrehajtsuk az eltervezetteket. A második negyedet elrontottuk, de a fordulást követően már jobbára az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Ádi nagyon hiányzott, de a legfontosabb, hogy felépüljön. Voltunk nála a kórházban még a meccs előtt, s azt mondta, ne velem foglalkozzatok, én megvagyok, harcoljatok a bajnoki címért. Ez erőt adott nekünk, s az sem mellékes, hogy az évad során több meccsen kellett őt nélkülözni, amikor megsérült. A görög AEK elleni Bajnokok Ligája-győzelemmel is bizonyítottuk, mi csapat vagyunk, erősek vagyunk nélküle is. Akartam, hogy sikerüljön nyernünk, és hazahozzuk Szolnokra a döntőt, nem fordult meg a fejemben, hogy más lehet a végeredmény, mint hogy győzünk.”

Tegyük hozzá, a Falco játéka a második félidőben visszaesett, ehhez nyilván köze volt a szolnokiak jó védekezésének is, gyengén dobta a hárompontosokat (3/23, 13%), míg az Olaj feljavult, s a Somogyi Ádám fejpántját viselő („Idény közben sokszor próbált rábeszélni, hogy hordjak, de nem akartam, most gesztusként az övében játszottam, ami neki is és nekem is pluszenergiát adott…”) Krnjajszki vezetésével fordított, majd nyert, így elérte, hogy saját csarnokában dőljön el a bajnoki cím.

„Nem féltünk, úgy voltunk-vagyunk ezzel, hogy bármi lesz, bátran és önbizalommal játszunk, így lesz szerdán is – folytatta Krnjajszki. – Nem biztos, hogy a jobb taktika dönt majd, fizikailag ez lesz a legdurvább meccs, mert csak két nap telik el a két találkozó között. Az nyer, aki fejben és testben jobb állapotban lesz, aki jobban tudja kontrollálni az érzelmeit. Hiszem, hogy ez a csapat a miénk lesz.”

BOROS Zoltán, 88-szoros válogatott játékos „Örülök, hogy ismét változatos, fordulatos mérkőzést láttunk, bár tény, ezen volt a legalacsonyabb a színvonal az eddigiek közül. Ennek oka a tét és az, hogy fáradnak a játékosok, ami a kreativitás, mozdulatgyorsaság rovására megy, több a rossz döntés, de ez törvényszerű egy ilyen hosszú aranycsatában. Izgalmas lett a vége is, le a kalappal a Szolnok előtt, nagy bravúrt ért el, hogy Somogyi Ádám nélkül is nyerni tudott Szombathelyen. Ehhez kellett Auston Barnes remeklése, az amerikai előtte nemigen mutatta meg magát, most viszont az ő egy perc alatt szerzett kilenc pontja alapozta meg a vendégsikert. Tőle talán elvárható lenne, hogy gyakrabban próbálkozzon hasonlóval. Krnjajszki Borisz most is kiemelkedőt nyújtott, de hozzáteszem, engem meglepett, hogy a Falco támadójátéka mennyire szétesett a második félidőben. A szolnokiak jól duplázták le Perl Zolit, kikényszerítették, hogy adja ki a kezéből a labdát, és ne tudjon lendületbe kerülni, ez a taktika sikeres volt. A hazaiak dobószázaléka távolról kritikán aluli volt, szerintem a Falco még egyszer nem játszik ilyen rosszul. Szerdán is fordulatokra számítok, a szerencse is közrejátszhat, és garantáltan sok hiba lesz, hiszen eldől, ki lesz a bajnok – szerintem ötven-ötven százalék esélye van a csapatoknak az aranyra. ” NS-SZAKÉRTŐ

FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az egyik fél harmadik győzelemig tartó párharc állása: 2–2



