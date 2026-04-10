Megmenthető még a bajnoki cím? Nem kísérletezik a Real Madrid a Girona ellen

2026.04.10. 13:13
Álvaro Arbeloa győzelemmel szeretne hangolni a Bayern München elleni BL-visszavágóra (Fotó: AFP)
Álvaro Arbeloa sajtótájékoztatóján többször került szóba a Bayern München elleni BL-párharc, mint a pénteki mérkőzés, de a spanyol vezetőedző igyekezett biztosítani mindenkit, hogy még odafigyelnek a bajnokság küzdelmeire.

A Girona pénteki legyőzése és a jó játék megalapozhatja a Bayern München elleni fordítást – állította a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. Muszáj megtalálnia a pozitívumokat a korábbi jobbhátvédnek, mert a Mallorcától elszenvedett múlt hétvégi vereséggel (1–2) szinte biztossá vált, hogy az idén is a Barcelona vitrinjébe kerül a bajnoki serleg, és ha a Bajnokok Ligáját sem nyerik meg a madridiak, szégyenszemre egymás után másodszor fejezhetik be üres kézzel a futballidényt.

 „Nem vagyunk olyan hangulatban, hogy kísérletezzünk, meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek, nem pihentetünk senkit a Girona ellen. A szurkolók kifütyülték Viníciust kedden, de mindenki tudja, milyen nagyra tartom, és a reakciókat is normálisnak vélem, nálunk ilyen a csapattal szemben támasztott elvárás. Tűkön ülünk a visszavágó miatt, de szeretnénk kiszolgálni a közönségünket előtte. A stáb célja, hogy a játékosok ragyogni akarjanak pénteken, és mindennap a legjobbak akarjanak lenni, ne csak a BL-negyeddöntőben.”

A Girona valószínűleg a középmezőnyben zárja az évadot, ám az előző fordulóban, a Villarreal felett aratott sikere mutatja, a Bernabéuba sem statisztának utazik.

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Péntek
21.00: Real Madrid–Girona (Tv: Spíler2)
Szombat
14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
 

 

