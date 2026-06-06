Szuhodovszki Soma: Hittem benne, hogy egyszer visszatérek

VÁLOGATOTT JÁTÉKOSSAL erősített az MTK Budapest: a klub megszerezte Szuhodovszki Soma játékjogát a Debreceni VSC-től, a középpályás már a harmadik játékos Belényesi Csaba és Hinora Kristóf után, aki a pestieket választotta a nyáron. Az egyszeres válogatott Szuhodovszki Soma két és fél év után hagyta el a Lokit, amelyben összesen 71 tétmérkőzést játszott, ezeken szerzett négy gólt és adott öt gólpasszt – de vajon miért döntött a váltás mellett? És miért az MTK Budapestet választotta, hiszen információnk szerint a Vasas FC is szerette volna a soraiban tudni.

„Érkezésem után sajnos kevesebb játéklehetőséget kaptam a DVSC-ben, így ekkor érthetően nem éreztem magam annyira jól – emlékezett vissza lapunknak Szuhodovszki Soma, az MTK Budapest középpályása. – Ezután egyre több percet tölthettem a pályán, s bár a csapat a 2024–2025-ös idényben csak a bennmaradásért harcolhatott, egyre jobb és egységesebb társaság alakult ki. Az előző idényben, Sergio Navarro érkezése után is kaptam sanszot a bizonyításra, végig harcban álltunk a bronzéremért, végül a negyedik helyen végeztünk. A debreceni időszakom alatt sokat fejlődtem mentálisan, már jobban tudom kezelni a nehezebb szituációkat, például azt, ha az ember több mérkőzés után csak a kispadra szorul. Érettebb játékos lettem. Bár kétségtelen, hogy több klub is megkeresett, döntőnek bizonyult, hogy az MTK-ban nevelkedtem, vagyis most hazatérhettem.”

Szuhodovszki Soma 18 évesen, vagyis nyolc éve hagyta el azt MTK Budapestet, azóta megfordult a Monorban, a Tiszakécskében, az ETO-ban és a Kecskemétben is – utóbbi klubban kiemelkedően szerepelt, ennek köszönhetően be is mutatkozhatott a válogatottban 2023 novemberében, a Montenegró elleni (3–1) Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.

„Amikor tizennyolc esztendősen elbúcsúztam az MTK-tól, hittem benne, hogy egyszer visszatérek, de hogy mikor, hogyan, arra természetesen nem tudtam a választ. Most jött el az idő a visszatérésre! Megnyugodott a lelkem, hogy hamar lezárult a jövőmmel kapcsolatos kérdés, így már csak arra kell koncentrálnom, hogy minél hamarabb beverekedjem magam a kezdőcsapatba, és kulcsemberré váljak. A célom az, hogy úgy futballozzak, mint anno Kecskeméten: jöjjenek a gólok, gólpasszok, s csak ebben az esetben lehet arról szó, hogy újra válogatott kerettag lehessek. Nem szeretnék nyomást helyezni magamra, nem ezzel foglalkozom, előbb bizonyítanom kell. Jó helyre kerültem, sok fiatal és lendületes futballista alkotja a keret, így hiszek benne, hogy mivel a különbségek kicsik az élvonalban, előkelő helyen végezhetünk. Sok embert ismerek az MTK-nál, a klubvezetőségben, az irodákban, a masszőrök és az orvosok között egyaránt, de a pályán is, hiszen például Belényesi Csabával együtt futballoztunk Kecskeméten, Hinora Kristóffal az MTK-ban, míg Kata Mihállyal a válogatottban találkoztam.”

Kérdés, a játékos milyen poszton futballozhat: Debrecenben kényszermegoldásból – a válogatott Bárány Donát sérülése után – csatárként is szerepelt, s bizony helytállt új pozíciójában is.

„Már váltottam néhány szót Pinezits Máté vezetőedzővel, aki elsősorban a középpályán számítana rám, de annak azért örülök, hogy akár egy sorral feljebb is játszhatom – amolyan dzsolidzsóker lehetek a csatárposzton…”

A kék-fehérek június 11-én és 12-én orvosi vizsgálattal kezdik el a felkészülést, majd az érdemi munka 15-én, hétfőn kezdődik el.

Kispesti csatár a láthatáron

Információnk szerint az MTK Budapest megszerezné a Bp. Honvéd ifjú csatárát, Nyers Ádámot. A kispestiek 18 éves futballistája 12 NB II-es bajnokin négy gólig jutott, s egyre érettebb játékot láthattunk tőle.