A spanyol élvonaltól búcsúzó csapat edzőjét nevezték ki az Ajax élére – hivatalos

Miguel Ángel Sánchez Munoz, azaz Míchel az előző idényben a Gironát irányította, a csapattal azonban búcsúzott az élvonaltól. A katalán klub ugyanakkor az 50 éves szakemberrel érte el a klub történelmének legnagyobb sikerét azzal, hogy 2024-ben óriási meglepetésre a La Liga 3. helyén végzett, és ezzel bejutott az új formátumú Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Az Ajax közleménye szerint Míchel 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

Az amszterdami klubnál a 2025–2026-os idényben három vezetőedző is tevékenykedett: a bajnokságot még John Heitingával kezdte meg az együttes, őt azonban novemberben menesztették. Helyére ideiglenes jelleggel Fred Grim került, akit márciusban mentettek fel a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt. Az idény utolsó szakaszában egy másik spanyol szakember, Óscar García került a csapat élére, akinek az irányításával sikerült végül a rájátszáson keresztül kiharcolnia a Konferencialiga-indulást a csapatnak.