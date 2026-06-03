Nemzeti Sportrádió

A spanyol élvonaltól búcsúzó csapat edzőjét nevezték ki az Ajax élére – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.03. 08:55
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Míchel Sánchez már alá is írta a szerződését (Fotó: ajax.nl)
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Girona Ajax holland foci Míchel Sánchez
A holland élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Ajax hivatalos honlapján jelentette be, hogy Míchel Sánchez lett a csapat új vezetőedzője.

Miguel Ángel Sánchez Munoz, azaz Míchel az előző idényben a Gironát irányította, a csapattal azonban búcsúzott az élvonaltól. A katalán klub ugyanakkor az 50 éves szakemberrel érte el a klub történelmének legnagyobb sikerét azzal, hogy 2024-ben óriási meglepetésre a La Liga 3. helyén végzett, és ezzel bejutott az új formátumú Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Az Ajax közleménye szerint Míchel 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

Az amszterdami klubnál a 2025–2026-os idényben három vezetőedző is tevékenykedett: a bajnokságot még John Heitingával kezdte meg az együttes, őt azonban novemberben menesztették. Helyére ideiglenes jelleggel Fred Grim került, akit márciusban mentettek fel a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt. Az idény utolsó szakaszában egy másik spanyol szakember, Óscar García került a csapat élére, akinek az irányításával sikerült végül a rájátszáson keresztül kiharcolnia a Konferencialiga-indulást a csapatnak. 

 

Girona Ajax holland foci Míchel Sánchez
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