Három különböző stílusú sztárcsapat vadászná le a Győrt a BL négyes döntőjében

BUDAPEST ÉS KÖLN, az európai klubkézilabda fővárosai. Míg a német nagyvárosba 2010 óta a férfiak térnek vissza minden évben, 2014-től kezdve a négy legjobb teljesítményt nyújtó női csapat nálunk dönti el, hogy ki emelheti a magasba a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát.

Az esemény népszerűsége töretlen, amikor 2023-ban a Győr mellett a Fradi is bejutott a final fourba, abszolút telt ház, azaz 20 022 néző volt a hétvégén. Tavaly már az ETO-ra is 19 469-en voltak kíváncsiak a dán Odensével szemben 29–27-re megnyert fináléban. A győriek az elmúlt másfél évtized legmeghatározóbb klubjaként szinte kirobbanthatatlanok a BL-végjátékból, a mostani lesz a 12. négyes döntő, és egyedül 2015-ben nem sikerült a bejutás.

Akkor még a Papp László Budapest Sportaréna adott otthont az eseménynek, amely a 2022-es, MVM Dome-ba történő költözésével egyértelműen szintet lépett. A meccsek színvonalára már a korábbi érában sem lehetett panasz, de a szurkolók sokkal több kiegészítő programot és élményt kapnak a pénzükért, mint korábban. Ahogyan a tengerentúlon, úgy immár a magyar fővárosban is igazi családi program egy ilyen hétvége, a meccsek között a gyerekek különböző ügyességi játékokat próbálhatnak ki a szurkolói zónában, miközben a szülők megnézik a BL-múzeumot, esznek-isznak valamit vagy csak megbeszélik a pályán történt izgalmakat.

2022 óta az MVM Dome a négyes döntő helyszíne (Fotó: Szabó Miklós)

Utóbbiból már a szombati elődöntőkön legalább annyi szokott lenni, mint a finálé napján. Nem lesz ez másképp most sem, mert a másik három rivális nagyon szeretné levadászni a fantasztikus idényt maga mögött tudó, „tripla triplára” készülő Győrt.

VÉLEMÉNYEK Dione HOUSHEER, az ETO jobbátlövője: Egy héttel ezelőtt volt egy kisebb sérülésem, de már teljesen meggyógyultam, készen állok! A brestiek imponáló játékot nyújtottak a legutóbbi meccseiken, tele vannak kiemelkedő egyéni képességű játékosokkal, emellett nagyon szervezett, jó rendszerben kézilabdáznak. Mivel francia csapatról beszélünk, egyszerre gyorsak és taktikusak. Már így is sikeres idény van mögöttünk a két hazai trófeával, de még többet akarunk! az ETO jobbátlövője: Egy héttel ezelőtt volt egy kisebb sérülésem, de már teljesen meggyógyultam, készen állok! A brestiek imponáló játékot nyújtottak a legutóbbi meccseiken, tele vannak kiemelkedő egyéni képességű játékosokkal, emellett nagyon szervezett, jó rendszerben kézilabdáznak. Mivel francia csapatról beszélünk, egyszerre gyorsak és taktikusak. Már így is sikeres idény van mögöttünk a két hazai trófeával, de még többet akarunk! Anna VJAHIREVA, a Brest Bretagne jobbátlövője: Jól felkészültünk a hétvégére, ennél nyugodtabban nem is várhatnám a meccseket. Az elmúlt hetekben kicsit szenvedtünk a védekezésünkkel, de úgy gondolom, hogy sikerült rendbe raknunk a négyes döntőre. Ha ez valóban így van és a pályán is kijön, amit gyakoroltunk, akkor a Győr ellen döntő tényező lehet. Az erős kapusteljesítmény szintén kritikus pontja lesz az elődöntőnek. Egy final four előtt állunk, úgyhogy nem volt szükségem arra az extra motivációra, amit az jelent, hogy az utolsó meccseimet játszom a csapatomban, mielőtt Odensébe igazolok. Ebben az idényben többet voltam középen, de ez nem jelent nagy különbséget a jobbátlövőként rám osztott szerephez képest. , a Brest Bretagne jobbátlövője: Jól felkészültünk a hétvégére, ennél nyugodtabban nem is várhatnám a meccseket. Az elmúlt hetekben kicsit szenvedtünk a védekezésünkkel, de úgy gondolom, hogy sikerült rendbe raknunk a négyes döntőre. Ha ez valóban így van és a pályán is kijön, amit gyakoroltunk, akkor a Győr ellen döntő tényező lehet. Az erős kapusteljesítmény szintén kritikus pontja lesz az elődöntőnek. Egy final four előtt állunk, úgyhogy nem volt szükségem arra az extra motivációra, amit az jelent, hogy az utolsó meccseimet játszom a csapatomban, mielőtt Odensébe igazolok. Ebben az idényben többet voltam középen, de ez nem jelent nagy különbséget a jobbátlövőként rám osztott szerephez képest. Emma FRIIS, a CSM Bucuresti balszélsője: Különleges érzésekkel várom ezt a hétvégét, mert ez lesz az első BL négyes döntőm. A dán és a román kultúra között nagy különbség van, de tudom, mit vállaltam, ez is a része annak, amikor valaki külföldre igazol. Bojana Popovics az érkezésével egységet hozott a csapatba, amelynek most nagyon jó tagja lenni. Mindenkinek más-más szerepkört adott, hozzá némi szabadsággal a pályán. Nagyon okos ember, aki fantasztikus játékos volt, ezért pontosan tudja, hogy a különböző pillanatokban mire van szükségünk. Örülök neki, hogy a dán válogatottban is részben vele dolgozhatok. a CSM Bucuresti balszélsője: Különleges érzésekkel várom ezt a hétvégét, mert ez lesz az első BL négyes döntőm. A dán és a román kultúra között nagy különbség van, de tudom, mit vállaltam, ez is a része annak, amikor valaki külföldre igazol. Bojana Popovics az érkezésével egységet hozott a csapatba, amelynek most nagyon jó tagja lenni. Mindenkinek más-más szerepkört adott, hozzá némi szabadsággal a pályán. Nagyon okos ember, aki fantasztikus játékos volt, ezért pontosan tudja, hogy a különböző pillanatokban mire van szükségünk. Örülök neki, hogy a dán válogatottban is részben vele dolgozhatok.

A hétszeres BL-győztes magyar sztárcsapat a 2025–2026-os évadban a hazai bajnokságot és kupát már megnyerte, ha a BL-trófeát is megszerezné, azzal 2019 után triplázhatna ismét. Per Johanssonék a hármas szám bűvöletében készülhetnek a sorozat végjátékára, hiszen 2024 és 2025 után sorozatban harmadszor nyerhetnének Budapesten. Ez lehetne egymás után a harmadik triplázás a BL-ben, a Győr 2017 és 2019 között, az azóta csődbe ment norvég Vipers Kristiansand 2021 és 2023 között ért el mesterhármast. Így áll össze a „tripla tripla”, amihez azért a másik három résztvevőnek is lesz egy-két szava…

Az Európai Kézilabda-szövetség statisztikai modelljében a Győr esélye 49 százalék a címvédésre. Már csak ezért sem meglepő, hogy elődöntőbeli ellenfele, a Brest Bretagne a hétvége „sötét lova” a maga 7.3 százalékával. A Metz 28.6, a CSM 15.1 százalékot kapott az EHF-től.

Nem árt odafigyelni a brestiekre, mert így, hogy nincs Henny Reistad (a dán Esbjerg a negyeddöntőben búcsúzott), a legnagyobb zsenit az ő soraikban láthatjuk a hétvégén. Ha Anna Vjahireva szombaton jó napot fog ki, az ETO-nak nagyon nehéz dolga lesz bejutni a fináléba. Az orosz sztár formája kiváló, 104 gólos a BL-évadban, és Budapesten sem jön zavarba: 2023-ban ő volt a hétvége MVP-je. Cselezőkészségével és játékintelligenciájával tökéletesen kompenzálja 168 centiméteres magasságát, Rapha­ëlle Tervel nemegyszer irányítóként küldte őt pályára.

A Brest eddig egyszer, 2021-ben járt Budapesten, akkor az elődöntőben épp a Győrt verte meg hétméteresekkel. Ez lesz a BL-ben 1005 találatnál járó Ana Gros pályafutása utolsó két meccse, a szlovén klasszis karrierje elején a fontos meccseken rendre eltűnt a mezőnyben, de ahogyan egyre rutinosabb lett, úgy vált meghatározóvá a legnagyobb ütközetekben is.

Míg tavaly két dán, az Odense és az Esbjerg, úgy ezúttal két francia csapat jutott be a négyes döntőbe. Az Albek Annát és Vámos Petrát is a soraiban tudó Metz Handballnak ez lesz az 5. budapesti szereplése, az előző négy alkalommal kivétel nélkül elveszítette az elődöntőt. Ezt az átkot kéne valahogyan megtörnie Emmanuel Mayonnade lányai­nak.

A csoportkört a Győr mögött, vele azonos pontszámmal a 2. helyen zárta, majd a negyeddöntőben a Fradit ejtette ki a Metz. A francia vezetőedző ismét olyan kerettel dolgozhat, amely széles taktikai variációra ad neki lehetőséget. ­Chloé Valentini, Lucie Granier és Suzanne Wajoka jóvoltából a szélessége is megvan az együttesnek, az elnyűhetetlen Sarah Bouktit-nak ez sorozatban már a harmadik idénye, amelyikben 100 gól felett zár a BL-ben – ez egy beállótól egyáltalán nem átlagos tett. Tyra Axnér és Albek Anna révén a lövőerő is megvan, a 23 éves Léna Grandveau már három éve is vb-finálét döntött el a francia válogatottnak, most a Metzben is vezér. Vámos Petra kreativitása, Grace Zaadi rutinja és Laura Flippes mozgékonysága kiismerhetetlen gépezetté teszi a társaságot.

Mindezen erények ellenére sem biztos, hogy a „szombati átok” most fog megtörni. A román CSM Bucuresti 2016 után nyerne ismét Budapesten, tavasszal csak a Győr tűnt megbízhatóbbnak a román együttesnél. Olyan könnyedséggel ejtette ki az Esbjerget a legjobb nyolc között, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne.

Bojana Popovics. Kevés nála nagyobb hatású egyéniség van a női kézilabdázás történetében. Akiknek hozzá hasonló örökségük van: Görbicz Anita, a dán Anja Andersen, a norvég Katrine Lunde és Stine Oftedal, illetve a korábban már említett Reistad és Vjahireva. A Nisben született legenda játékosként három különböző klubbal hatszor nyerte meg a BL-t, most az első nő lehet, aki ugyanezt vezetőedzőként is elérheti (ugyanez Tervelre is igaz). Szenvedélye mellett a sikerei titka, hogy nagyon ért játékosai nyelvén, de a taktikai finomságokban is ott van a legjobbak között.

Popovicsnál a kőkemény védekezés mellett a meccs tempójának a kontrollálása a legfontosabb. Lehet rohanni, de nem ész nélkül! Fontos neki a kontroll, de szeret szabad kezet adni a játékosainak, és hagyni őket hibázni. A kulcsszó a bizalom. „Ha nem adsz teret a játékosaid egyéniségének a kibontakozására, annak a csapat látja a kárát” – vallja. Így vált fél évvel az érkezése után az addig évekig bukdácsoló nagycsapat magabiztos és – többnyire – nyerő gépezetté.

Érdemes lesz ezen a szemüvegen keresztül figyelni a CSM Bucuresti-et a hétvégén. Őszintén szólva egyáltalán nem baj, hogy a Győr nem a CSM-vel játszik szombaton, borzasztó kellemetlen dolga lesz a Metznek a szombati első elődöntőben.

Mindenképp újdonság, hogy a Győr ezúttal nem az első, hanem a második meccset játssza az első nap. Ettől még érdemes lesz már a Metz–CSM rangadóra kimenni az MVM Dome-ba, mert könnyen lehet, hogy Albek és Vámos is főszereplő lesz a találkozón.