Hosszabbított lengyel védőjével a Puskás Akadémia – hivatalos

Wojciech Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához a lengyel Slask Wroclawtól, és míg az első idényében csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban kétszer 28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott.

A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, de sikerült megállapodnia a vezetőkkel, és újabb egy évre kötelezte el magát a PAFC-hoz.