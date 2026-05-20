Hosszabbított lengyel védőjével a Puskás Akadémia – hivatalos

2026.05.20. 19:46
Wojciech Golla (jobbra) újabb egy évre kötelezte el magát a Puskás Akadémiához (Fotó: puskasakademia.hu)
NB I Wojciech Golla Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia labdarúgócsapata hivatalos honlapján jelentette be szerdán, hogy szerződést hosszabbított Wojciech Gollával.

Wojciech Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához a lengyel Slask Wroclawtól, és míg az első idényében csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban kétszer 28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott.

A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, de sikerült megállapodnia a vezetőkkel, és újabb egy évre kötelezte el magát a PAFC-hoz.

 

 

