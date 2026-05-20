Világbajnok kapussal és Eb-döntős támadóval áll fel az Aston Villa a Freiburg elleni El-fináléban
Mindkét szakvezető kijelölte kezdőcsapatát a 21 órakor kezdődő Freiburg–Aston Villa Európa-liga-döntőre. Isztambulban ott lesz a birminghamiek kezdőjében többek között a világbajnok argentin kapus, Emiliano Martínez vagy az Eb-döntős angol támadó, Ollie Watkins is.
EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
Freiburg (német)–Aston Villa (angol) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Besiktas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Letexier (francia)
Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster
A kispadon: Huth, F. Müller (kapusok), Günter, Höler, Irié, Jung, Makengo, Ogbus, Osterhage, M. Philipp, Rosenfelder, Scherhant
Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Pau Torres, Digne – McGinn, Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins. Menedzser: Unai Emery
A kispadon: Bizot, J. Wright (kapusok), Abraham, Bailey, Bogarde, Elliott, A. García, Douglas Luiz, Maatsen, Mings, Amadou Onana, Sancho
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik