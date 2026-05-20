Világbajnok kapussal és Eb-döntős támadóval áll fel az Aston Villa a Freiburg elleni El-fináléban

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Freiburg (német)–Aston Villa (angol) – élőben az NSO-n!

Isztambul, Besiktas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Letexier (francia)

Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster

A kispadon: Huth, F. Müller (kapusok), Günter, Höler, Irié, Jung, Makengo, Ogbus, Osterhage, M. Philipp, Rosenfelder, Scherhant

Aston Villa: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Pau Torres, Digne – McGinn, Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins. Menedzser: Unai Emery

A kispadon: Bizot, J. Wright (kapusok), Abraham, Bailey, Bogarde, Elliott, A. García, Douglas Luiz, Maatsen, Mings, Amadou Onana, Sancho