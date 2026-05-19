Huszonkét év után ismét bajnok az Arsenal a Premier League-ben!
Aki látta (vagy netán csak olvasott róla), tudja, hogyan lett a 2003–2004-es idény végén Premier League-győztes az Arsenal: veretlenül. A „Legyőzhetetlennek” elnevezett, legendás, Arsene Wenger vezette csapat 90 ponttal ért fel a csúcsra – akkor talán kevesen gondolták, hogy a következő bajnoki elsőségre 22 évet kell várni.
Most, bő két évtizeddel később, 2026-ban már Mikel Arteta vezette csúcsra az „ágyúsokat”, akik 82 ponttal állnak 37 kört követően, egy meccsük még hátravan, de a Manchester City keddi, Bournemouth elleni botlásával már biztos, hogy bajnokok.
Az Arsenal – amely május 30-án Budapesten, a PSG elleni, Puskás Arénában rendezendő BL-döntőben teheti fel a koronát az idényére – 25 győzelemmel, 7 döntetlennel és 5 vereséggel, 69 szerzett, s 26 kapott góllal szerezte meg a már említett 82 pontját, amelyet a Crystal Palace ellen, idegenben gyarapíthat a zárófordulóban, de már úgy, hogy nincs győzelmi kényszerben.
Az „ágyúsoknak” ez történetük 14. angol bajnoki címe, amelyből ez a negyedik a Premier League-ben.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
37
25
7
5
69–26
+43
82
|2. Manchester City
37
23
9
5
76–33
+43
78
|3. Manchester United
37
19
11
7
66–50
+16
68
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
37
13
17
7
57–53
+4
56
|7. Brighton & Hove Albion
37
14
11
12
52–43
+9
53
|8. Chelsea
37
14
10
13
57–50
+7
52
|9. Brentford
37
14
10
13
54–51
+3
52
|10. Sunderland
37
13
12
12
40–47
–7
51
|11. Newcastle
37
14
7
16
53–53
0
49
|12. Everton
37
13
10
14
47–49
–2
49
|13. Fulham
37
14
7
16
45–51
–6
49
|14. Leeds United
37
11
14
12
49–53
–4
47
|15. Crystal Palace
37
11
12
14
40–49
–9
45
|16. Nottingham Forest
37
11
10
16
47–50
–3
43
|17. Tottenham
37
9
11
17
47–57
–10
38
|18. West Ham
37
9
9
19
43–65
–22
36
|19. Burnley
37
4
9
24
37–74
–37
21
|20. Wolverhampton
37
3
10
24
26–67
–41
19