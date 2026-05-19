Huszonkét év után ismét bajnok az Arsenal a Premier League-ben!

CSELŐTEI MÁRK
2026.05.19. 22:25
A Manchester City keddi botlásával (1–1-es döntetlen a Bournemouth otthonában) az utolsó forduló előtt hivatalossá vált, hogy az Arsenal a Premier League 2025–2026-os idényének bajnoka!

  

Aki látta (vagy netán csak olvasott róla), tudja, hogyan lett a 2003–2004-es idény végén Premier League-győztes az Arsenal: veretlenül. A „Legyőzhetetlennek” elnevezett, legendás, Arsene Wenger vezette csapat 90 ponttal ért fel a csúcsra – akkor talán kevesen gondolták, hogy a következő bajnoki elsőségre 22 évet kell várni. 

Most, bő két évtizeddel később, 2026-ban már Mikel Arteta vezette csúcsra az „ágyúsokat”, akik 82 ponttal állnak 37 kört követően, egy meccsük még hátravan, de a Manchester City keddi, Bournemouth elleni botlásával már biztos, hogy bajnokok. 

Az Arsenal – amely május 30-án Budapesten, a PSG elleni, Puskás Arénában rendezendő BL-döntőben teheti fel a koronát az idényére – 25 győzelemmel, 7 döntetlennel és 5 vereséggel, 69 szerzett, s 26 kapott góllal szerezte meg a már említett 82 pontját, amelyet a Crystal Palace ellen, idegenben gyarapíthat a zárófordulóban, de már úgy, hogy nincs győzelmi kényszerben.

Az „ágyúsoknak” ez történetük 14. angol bajnoki címe, amelyből ez a negyedik a Premier League-ben.

A Bournemouth lett a királycsináló: csak ikszelt a Manchester City, lecsúszott a bajnoki címről!

Erling Haaland a hajrában egyenlített, ám az egy ponttal semmire sem ment Pep Guardiola csapata.

 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

37

25

7

5

69–26

+43 

82 

  2. Manchester City

37

23

9

5

76–33

+43 

78 

  3. Manchester United

37

19

11

7

66–50

+16 

68 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

37

13

17

7

57–53

+4 

56 

  7. Brighton & Hove Albion

37

14

11

12

52–43

+9 

53 

  8. Chelsea

37

14

10

13

57–50

+7 

52 

  9. Brentford

37

14

10

13

54–51

+3 

52 

10. Sunderland

37

13

12

12

40–47

–7 

51 

11. Newcastle

37

14

7

16

53–53

49 

12. Everton

37

13

10

14

47–49

–2 

49 

13. Fulham

37

14

7

16

45–51

–6 

49 

14. Leeds United

37

11

14

12

49–53

–4 

47 

15. Crystal Palace

37

11

12

14

40–49

–9 

45 

16. Nottingham Forest

37

11

10

16

47–50

–3 

43 

17. Tottenham

37

9

11

17

47–57

–10 

38 

18. West Ham

37

9

9

19

43–65

–22 

36 

19. Burnley

37

4

9

24

37–74

–37 

21 

20. Wolverhampton

37

3

10

24

26–67

–41 

19 

 

 

