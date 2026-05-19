Huszonkét év után ismét bajnok az Arsenal a Premier League-ben!

Aki látta (vagy netán csak olvasott róla), tudja, hogyan lett a 2003–2004-es idény végén Premier League-győztes az Arsenal: veretlenül. A „Legyőzhetetlennek” elnevezett, legendás, Arsene Wenger vezette csapat 90 ponttal ért fel a csúcsra – akkor talán kevesen gondolták, hogy a következő bajnoki elsőségre 22 évet kell várni.

Most, bő két évtizeddel később, 2026-ban már Mikel Arteta vezette csúcsra az „ágyúsokat”, akik 82 ponttal állnak 37 kört követően, egy meccsük még hátravan, de a Manchester City keddi, Bournemouth elleni botlásával már biztos, hogy bajnokok.

Az Arsenal – amely május 30-án Budapesten, a PSG elleni, Puskás Arénában rendezendő BL-döntőben teheti fel a koronát az idényére – 25 győzelemmel, 7 döntetlennel és 5 vereséggel, 69 szerzett, s 26 kapott góllal szerezte meg a már említett 82 pontját, amelyet a Crystal Palace ellen, idegenben gyarapíthat a zárófordulóban, de már úgy, hogy nincs győzelmi kényszerben.

Az „ágyúsoknak” ez történetük 14. angol bajnoki címe, amelyből ez a negyedik a Premier League-ben.