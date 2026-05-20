Nemzeti Sportrádió

El-döntő: Freiburg–Aston Villa

2026.05.20. 20:49
Buendía remek gólt szerzett az első félidő végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
El Európa-liga-döntő Aston Villa El-döntő Európa-liga Freiburg
Isztambulban rendezik az Európa-liga 2025–2026-os idényének döntőjét, melyen a német Freiburg és az angol Aston Villa csap össze egymással. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Besiktas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Letexier (francia)
FREIBURG: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – M. Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster
ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Pau Torres, Digne – McGinn, Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

El Európa-liga-döntő Aston Villa El-döntő Európa-liga Freiburg
Legfrissebb hírek

Bombagólokkal került előnybe az Aston Villa a szünet előtt az El-döntőben – videó

Európa-liga
4 perce

Világbajnok kapussal és Eb-döntős támadóval áll fel az Aston Villa a Freiburg elleni El-fináléban

Európa-liga
2 órája

Nincs változás: a Ferencváros az El-selejtező első fordulójában indul

Európa-liga
4 órája

Unai Emery: A trófeát nem adják ajándékba

Európa-liga
9 órája

„Egyetértek, 2–1 után megrogytunk” – Arne Slot a Liverpool 12. bajnoki veresége után

Angol labdarúgás
2026.05.16. 11:39

Szoboszlai két gólpassza ellenére a Liverpool kikapott, az Aston Villa biztosította be a BL-indulását

Angol labdarúgás
2026.05.15. 22:58

2027-től a Sport TV közvetíti a Konferencialiga és az Európa-liga meccseit

Európa-liga
2026.05.14. 14:43

Schäferék hat nyeretlen meccs után győztek újra Mainzban

Német labdarúgás
2026.05.10. 21:40
Ezek is érdekelhetik