El-döntő: Freiburg–Aston Villa

Isztambulban rendezik az Európa-liga 2025–2026-os idényének döntőjét, melyen a német Freiburg és az angol Aston Villa csap össze egymással. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
FREIBURG (német)–ASTON VILLA (angol) 0–2 (0–2) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Besiktas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Letexier (francia)
FREIBURG: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – M. Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – I. Matanovic. Vezetőedző: Julian Schuster
ASTON VILLA: E. Martínez – Cash, Konsa, Lindelöf, Pau Torres, Digne – McGinn, Rogers, Tielemans, Buendía – Watkins. Menedzser: Unai Emery
Gólszerző: Tielemans (42.), Buendía (45+3.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik