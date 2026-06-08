Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.08. 10:01
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Mihalecz István 1947–2026 (Fotó: Nemzeti Sport archív)
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gyász Zalaegerszeg Mihalecz István
Elhunyt idősebb Mihalecz István, a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának egykori védője és vezetőedzője – erősítette meg értesülésünket a család.

Életének 79. évében, vasárnap reggel Zalaegerszegen elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző.

A zalaegerszegi születésű Mihalecz 1972-ben került a ZTE-hez, és 1983-as visszavonulásáig 280 NB I-es mérkőzésen erősítette a csapatot.

Labdarúgó-pályafutása után edzősködött, és az élvonalban irányította a ZTE-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Fia, ifjabb Mihalecz István is edzősködött az első osztályban.

Temetéséről később intézkednek.

 

gyász Zalaegerszeg Mihalecz István
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