Gyász: elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző
Elhunyt idősebb Mihalecz István, a Zalaegerszeg labdarúgócsapatának egykori védője és vezetőedzője – erősítette meg értesülésünket a család.
Életének 79. évében, vasárnap reggel Zalaegerszegen elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző.
A zalaegerszegi születésű Mihalecz 1972-ben került a ZTE-hez, és 1983-as visszavonulásáig 280 NB I-es mérkőzésen erősítette a csapatot.
Labdarúgó-pályafutása után edzősködött, és az élvonalban irányította a ZTE-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Fia, ifjabb Mihalecz István is edzősködött az első osztályban.
Temetéséről később intézkednek.
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