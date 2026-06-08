Gyász: elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző

Életének 79. évében, vasárnap reggel Zalaegerszegen elhunyt idősebb Mihalecz István korábbi NB I-es labdarúgó és edző.

A zalaegerszegi születésű Mihalecz 1972-ben került a ZTE-hez, és 1983-as visszavonulásáig 280 NB I-es mérkőzésen erősítette a csapatot.

Labdarúgó-pályafutása után edzősködött, és az élvonalban irányította a ZTE-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Fia, ifjabb Mihalecz István is edzősködött az első osztályban.

Temetéséről később intézkednek.