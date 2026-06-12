Gyász: elhunyt a világbajnok brazil futballista

Az egykori labdarúgó halálhíre az Instagram-oldalán jelent meg, amelyet családja kezel.

Britót nemrég tüdőgyulladással szállították kórházba, és június 11-én Rio de Janeiróban hunyt el.

A 86 éves korában elhunyt védő pályafutása jelentős részét a Vasco da Gamában töltötte, de szerepelt a Flamengóban és a Botafogóban is, mindhárom klub megemlékezett a kiváló labdarúgóról a közösségi médiában. A válogatottban 1964 és 1972 között 45 mérkőzésen egyszer volt eredményes, szerepelt az angliai és a mexikói vb-n is, utóbbin világbajnoki címet ünnepelhetett.