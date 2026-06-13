Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a Füchse, a Veszprém a harmadik helyért játszhat a férfi kézilabda ifi BL-ben

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 13:00
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Gulyás István és tanítványai a Magdeburg elleni korábbi veszprémi mérkőzésen (Fotó: veszpremhandballacademy.hu)
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Veszprém Handball Academy férfi kézilabda ifjúsági Bajnokok Ligája Veszprém
Nem jutott be az ifjúsági Bajnokok Ligájaként kezelt EHF Youth Club Trophy fináléjába a Veszprém, miután a szombati elődöntőben 35–27-re kikapott a Füchse Berlintől. A fiatalok négyes döntőjét a férfi BL-végjátéknak ezen a hétvégén otthont adó Köln közelében, Dormagenben rendezik.

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző – tavaly ezüstérmes – csapata egyszer vezetett a találkozón. A bakonyiaknál Juhász-Tóth Zalán öt gólt szerzett, négyen zártak néggyel, Szentner Andrásnak pedig 13 védése volt.

A harmadik helyért vasárnap reggel 9-kor a Barca lesz a Veszprém ellenfele.

A döntőt a berliniek a dán GOG ellen játsszák le ugyancsak vasárnap, 11.30-kor.

FÉRFI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, DORMAGEN
ELŐDÖNTŐ
Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy 35–27 (19–14)
GOG (dán)–Barca (spanyol) 31–25 (15–10)

 

Veszprém Handball Academy férfi kézilabda ifjúsági Bajnokok Ligája Veszprém
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