Simán nyert a Füchse, a Veszprém a harmadik helyért játszhat a férfi kézilabda ifi BL-ben
Nem jutott be az ifjúsági Bajnokok Ligájaként kezelt EHF Youth Club Trophy fináléjába a Veszprém, miután a szombati elődöntőben 35–27-re kikapott a Füchse Berlintől. A fiatalok négyes döntőjét a férfi BL-végjátéknak ezen a hétvégén otthont adó Köln közelében, Dormagenben rendezik.
Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző – tavaly ezüstérmes – csapata egyszer vezetett a találkozón. A bakonyiaknál Juhász-Tóth Zalán öt gólt szerzett, négyen zártak néggyel, Szentner Andrásnak pedig 13 védése volt.
A harmadik helyért vasárnap reggel 9-kor a Barca lesz a Veszprém ellenfele.
A döntőt a berliniek a dán GOG ellen játsszák le ugyancsak vasárnap, 11.30-kor.
FÉRFI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, DORMAGEN
ELŐDÖNTŐ
Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy 35–27 (19–14)
GOG (dán)–Barca (spanyol) 31–25 (15–10)
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