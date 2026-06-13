Simán nyert a Füchse, a Veszprém a harmadik helyért játszhat a férfi kézilabda ifi BL-ben

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző – tavaly ezüstérmes – csapata egyszer vezetett a találkozón. A bakonyiaknál Juhász-Tóth Zalán öt gólt szerzett, négyen zártak néggyel, Szentner Andrásnak pedig 13 védése volt.

A harmadik helyért vasárnap reggel 9-kor a Barca lesz a Veszprém ellenfele.

A döntőt a berliniek a dán GOG ellen játsszák le ugyancsak vasárnap, 11.30-kor.

FÉRFI KÉZILABDA IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, DORMAGEN

ELŐDÖNTŐ

Füchse Berlin (német)–Veszprém Handball Academy 35–27 (19–14)

GOG (dán)–Barca (spanyol) 31–25 (15–10)