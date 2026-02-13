Kihagyta a helyzeteit, nem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát az Elche
A forduló előtti 24 pontjából 20-at hazai pályán begyűjtő Elche hat nyeretlen bajnoki után akart újra győzni, az Osasuna pedig folytatta volt jó sorozatát, miután az előző négy meccsén 10 pontot szerzett.
A mérkőzésen aztán nem esett gól, ennek ellenére nem volt unalmas a találkozó. A hazaiak játszottak fölényben és veszélyesebben (2.00-s xG-ig jutottak), Sergio Herrerának öt hárítást is be kellett mutatnia – a hajrában Álvaro Rodríguez közeli lövésénél kifejezetten nagyot védett. A pamplonai csapatból Raúl García találhatott volna be, de Aleix Febas mellkassal blokkolta a lövését negyedórával a mérkőzés vége előtt. 0–0
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Elche–Osasuna 0–0
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|23
|19
|1
|3
|63–23
|+40
|58
|2. Real Madrid
|23
|18
|3
|2
|49–18
|+31
|57
|3. Atlético Madrid
|23
|13
|6
|4
|38–18
|+20
|45
|4. Villarreal
|22
|14
|3
|5
|43–24
|+19
|45
|5. Betis
|23
|10
|8
|5
|37–28
|+9
|38
|6. Espanyol
|23
|10
|4
|9
|27–31
|–4
|34
|7. Celta Vigo
|23
|8
|9
|6
|30–25
|+5
|33
|8. Real Sociedad
|23
|8
|7
|8
|33–31
|+2
|31
|9. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|8
|4
|11
|25–33
|–8
|28
|11. Getafe
|23
|7
|5
|11
|18–27
|–9
|26
|12. Girona
|23
|6
|8
|9
|22–37
|–15
|26
|13. Elche
|24
|5
|10
|9
|31–35
|–4
|25
|14. Sevilla
|23
|7
|4
|12
|30–38
|–8
|25
|15. Alavés
|23
|7
|4
|12
|20–29
|–9
|25
|16. Mallorca
|23
|6
|6
|11
|28–37
|–9
|24
|17. Valencia
|23
|5
|8
|10
|23–37
|–14
|23
|18. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|19. Levante
|22
|4
|6
|12
|26–38
|–12
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16