Kihagyta a helyzeteit, nem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát az Elche

A forduló előtti 24 pontjából 20-at hazai pályán begyűjtő Elche hat nyeretlen bajnoki után akart újra győzni, az Osasuna pedig folytatta volt jó sorozatát, miután az előző négy meccsén 10 pontot szerzett.

A mérkőzésen aztán nem esett gól, ennek ellenére nem volt unalmas a találkozó. A hazaiak játszottak fölényben és veszélyesebben (2.00-s xG-ig jutottak), Sergio Herrerának öt hárítást is be kellett mutatnia – a hajrában Álvaro Rodríguez közeli lövésénél kifejezetten nagyot védett. A pamplonai csapatból Raúl García találhatott volna be, de Aleix Febas mellkassal blokkolta a lövését negyedórával a mérkőzés vége előtt. 0–0

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ – pénteki mérkőzés

Elche–Osasuna 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)