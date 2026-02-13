Nemzeti Sportrádió

Kihagyta a helyzeteit, nem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát az Elche

2026.02.13. 23:01
André Silva (fehérben) sem tudta bevenni Sergio Herrera kapuját (Fotó: Getty Images)
Elche Osasuna La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén az Elche 0–0-t játszott hazai pályán az Osasunával.

A forduló előtti 24 pontjából 20-at hazai pályán begyűjtő Elche hat nyeretlen bajnoki után akart újra győzni, az Osasuna pedig folytatta volt jó sorozatát, miután az előző négy meccsén 10 pontot szerzett.

A mérkőzésen aztán nem esett gól, ennek ellenére nem volt unalmas a találkozó. A hazaiak játszottak fölényben és veszélyesebben (2.00-s xG-ig jutottak), Sergio Herrerának öt hárítást is be kellett mutatnia – a hajrában Álvaro Rodríguez közeli lövésénél kifejezetten nagyot védett. A pamplonai csapatból Raúl García találhatott volna be, de Aleix Febas mellkassal blokkolta a lövését negyedórával a mérkőzés vége előtt. 0–0

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ – pénteki mérkőzés
Elche–Osasuna 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona23191363–23+4058
  2. Real Madrid23183249–18+3157
  3. Atlético Madrid23136438–18+2045
  4. Villarreal22143543–24+1945
  5. Betis23108537–28+938
  6. Espanyol23104927–31–434
  7. Celta Vigo2389630–25+533
  8. Real Sociedad2387833–31+231
  9. Osasuna24861028–28030
10. Athletic Bilbao23841125–33–828
11. Getafe23751118–27–926
12. Girona2368922–37–1526
13. Elche24510931–35–425
14. Sevilla23741230–38–825
15. Alavés23741220–29–925
16. Mallorca23661128–37–924
17. Valencia23581023–37–1423
18. Rayo Vallecano22571018–30–1222
19. Levante22461226–38–1218
20. Oviedo22371212–34–2216

 

Ezek is érdekelhetik