Joan Laporta klubelnök meghívta a Barcelona díszpáholyába a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

CS. M.CS. M.
2026.02.07. 13:33
Krasznahorkai László (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Krasznahorkai László Barcelona Joan Laporta Nobel-díj
Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Krasznahorkai László saját Facebook-oldalán számolt be róla, hogy az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta meghívta őt a klub díszpáholyába.

 

„Köszönet a Barcelona elnökének, Senor Joan Laportának, hogy meghívott a csapat egyik meccsére a díszpáholyba. Ezzel egy rendkívüli megtiszteltetés ért. Kicsi koromban álmodoztam arról, hogy egyszer labdaszedő lehetek egy Barcelona-meccsen, de ott már a meghívás időpontjában nagy valószínűség szerint és nagy szomorúságomra feltehetően nem volt már hely, így marad a várakozás, hátha lesz üresedés, az alapvonalhoz közel, egyszer a jövőben” – írta  Krasznahorkai László saját Facebook-oldalán. 

 

