Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Ebba Andersson elveszítette az ezüstérmét

Vágólapra másolva!
2026.02.08. 08:56
null
Ebba Andersson (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 Ebba Andersson
Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett a milánói-cortinai téli olimpián, szombaton.

A svéd versenyző, aki honfitársa, Frida Karlsson mögött lett második, az SVT televíziós csatornának mesélt balszerencséjéről, amely a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalának eredményhirdetése után érte.

„Frida után futottam, és a sietség közben az érmem három darabra törve a hóba esett. Remélem, a szervezőknek van tervük arra az esetre, ha ilyesmi történik a medálokkal. Az én törött érmem még mindig valahol a hóban hever, hiába kerestük a darabjait, nem találtuk meg, és végül feladtuk” – mondta Andersson.

A 28 éves, hatszoros világbajnok sportoló az olaszországi téli játékokon pályafutása második olimpiai ezüstérmét szerezte.

 

téli olimpia Milánó 2026 Ebba Andersson
Legfrissebb hírek

Nem mindennapi sztori: történelmet ír az anya-fia páros a téli olimpián

Téli olimpia 2026
28 perce

Tíz kihagyhatatlannak ígérkező versenyszám a téli olimpiáról

Képes Sport
34 perce

Téli olimpia: Büki Ádámért és Kónya Ádámért is szoríthatunk sífutásban – infóközpont

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: az Egyesült Államok vezet a műkorcsolyázók csapatversenyében a második nap után

Téli olimpia 2026
10 órája

Milánó–Cortina 2026: egy ország sem nyert két aranyat – infóközpont

Téli olimpia 2026
10 órája

Öt különböző nemzet nyerte meg az első nap öt versenyszámát – éremtáblázat

Téli olimpia 2026
11 órája

Moon Wonjun minden távon indul a téli olimpián

Téli olimpia 2026
11 órája

Téli olimpia: kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big airben

Téli olimpia 2026
12 órája
Ezek is érdekelhetik