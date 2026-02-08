Téli olimpia: Ebba Andersson elveszítette az ezüstérmét

A svéd versenyző, aki honfitársa, Frida Karlsson mögött lett második, az SVT televíziós csatornának mesélt balszerencséjéről, amely a teserói Fabio Canal Sífutó és Sílövő Központ nyitó viadalának eredményhirdetése után érte.

„Frida után futottam, és a sietség közben az érmem három darabra törve a hóba esett. Remélem, a szervezőknek van tervük arra az esetre, ha ilyesmi történik a medálokkal. Az én törött érmem még mindig valahol a hóban hever, hiába kerestük a darabjait, nem találtuk meg, és végül feladtuk” – mondta Andersson.

A 28 éves, hatszoros világbajnok sportoló az olaszországi téli játékokon pályafutása második olimpiai ezüstérmét szerezte.