Nemzeti Sportrádió

Atlético Madrid–Barcelona elődöntő lesz a spanyol Király-kupában

Sz. Zs. O.Sz. Zs. O.
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 14:58
null
A Király-kupában is összecsap egymással a Barcelona és az Atlético Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Atlético Madrid Copa del Rey Király-kupa
Pénteken kisorsolták a spanyol labdarúgó Király-kupa elődöntőjének párosításait: Atlético Madrid–FC Barcelona és Athletic Bilbao–Real Socidead mérkőzések lesznek.

Az elődöntők összecsapásait oda-visszavágós rendszerben játsszák. Az első mérkőzésekre február 11-én, szerdán kerül sor, a párharcokat az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao kezdi hazai pályán. A visszavágókat március első hetében játszák majd. A spanyol szövetség azt is megerősítette, hogy a sevillai döntőt az április 18-19-i hétvégén rendezik meg. A pontos időpontot a későbbiekben teszik majd közzé, alkalmazkodva a csapatok nemzetközi szerepléséhez.

Megszólaltak a sorsolással kapcsolatban a főszereplők is.

„Egy újabb meccs a Barcelonával, azonban ha meg akarod nyerni a kupát, szembe kell nézned velük” – mondta Marcos Llorente, az Atlético Madrid játékosa, akihez csatlakozott a Barcelonát erősítő, Alejandro Baldé is.

„Nagy lelkesedéssel várjuk az összecsapást, ráadásul az első mérkőzés a San Mamésben lesz. A második mérkőzést március 5-én játsszuk, ami a születésnapom; bízom benne, hogy lesz okunk ünnepelni” – fogalmazott az Athletic Bilbao játékosa, Nico Serrano.

„Legyen ez ismét a baszk futball ünnepe!” – így Álex Remiro, a Real Sociedad kapusa.

Érdekesség, hogy az Atlético Madrid és a Barcelona eddigi Király-kupa összecsapásain Kubala László szerezte a legtöbb gólt, összesen kilencet.

 

FC Barcelona Barcelona spanyol foci Atlético Madrid Copa del Rey Király-kupa
Legfrissebb hírek

Lookman góllal és gólpasszal debütált, az Atlético a vártnál simábban jutott be a négy közé a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
17 órája

Umar Sadiq két kapura játszott, a Williams fivérek a négy közé juttatták a Bilbaót a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2026.02.04. 23:05

Az utolsó kosárral kapott ki a Real Athénban, a Maccabi dudaszós dobással verte meg a Partizant

Kosárlabda
2026.02.03. 23:34

Elmaradt az újabb Albacete-bravúr, a Barcelona jutott a Király-kupa elődöntőjébe

Spanyol labdarúgás
2026.02.03. 22:57

Mintha kettészakadna a szíve; Dubaiból követi volt csapatai összecsapását Andrés Iniesta

Spanyol labdarúgás
2026.02.03. 17:16

Muriqi vezérletével a Mallorca legyőzte a Sevillát

Spanyol labdarúgás
2026.02.02. 23:01

La Liga: Lookman már orvosin az Atletinél – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.02.02. 16:00

Ter Stegen megsérült, máris véget érhet a gironai kölcsön

Spanyol labdarúgás
2026.02.02. 13:38
Ezek is érdekelhetik