Atlético Madrid–Barcelona elődöntő lesz a spanyol Király-kupában

Az elődöntők összecsapásait oda-visszavágós rendszerben játsszák. Az első mérkőzésekre február 11-én, szerdán kerül sor, a párharcokat az Atlético Madrid és az Athletic Bilbao kezdi hazai pályán. A visszavágókat március első hetében játszák majd. A spanyol szövetség azt is megerősítette, hogy a sevillai döntőt az április 18-19-i hétvégén rendezik meg. A pontos időpontot a későbbiekben teszik majd közzé, alkalmazkodva a csapatok nemzetközi szerepléséhez.

Megszólaltak a sorsolással kapcsolatban a főszereplők is.

„Egy újabb meccs a Barcelonával, azonban ha meg akarod nyerni a kupát, szembe kell nézned velük” – mondta Marcos Llorente, az Atlético Madrid játékosa, akihez csatlakozott a Barcelonát erősítő, Alejandro Baldé is.

„Nagy lelkesedéssel várjuk az összecsapást, ráadásul az első mérkőzés a San Mamésben lesz. A második mérkőzést március 5-én játsszuk, ami a születésnapom; bízom benne, hogy lesz okunk ünnepelni” – fogalmazott az Athletic Bilbao játékosa, Nico Serrano.

„Legyen ez ismét a baszk futball ünnepe!” – így Álex Remiro, a Real Sociedad kapusa.

Érdekesség, hogy az Atlético Madrid és a Barcelona eddigi Király-kupa összecsapásain Kubala László szerezte a legtöbb gólt, összesen kilencet.