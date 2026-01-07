Spanyol Szuperkupa: Barcelona–Athletic Bilbao elődöntő

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

FC BARCELONA–ATHLETIC BILBAO 2–0

Dzsidda, King Abdullah Stadion. V: I. Díaz

BARCA: Joan García – Koundé, Cubarsi, Eric García, Balde – Pedri, F. de Jong – Bardghji, Raphinha, Fermín López – Ferrán Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

A kispadon: Kochen, Szczesny (kapusok), Bernal, Casado, D. Fernández, Yamal, Lewandowski, Marques, Martin, Olmo, Rashford

BILBAO: Unai Simón – Areso, Vivian, Paredes, Boiro – Jauregizar, Rego – Berenguer, Sancet, Navarro – Inaki Williams. Vezetőedző: Ernesto Valverde

A kispadon: Padilla (kapus), Unai Gómez, Gorosabel, Guruzeta, Izeta, Lekue, I. Monreal, de Gallareta, S. Sánchez, Serrano, Niko Williams

Gólszerző: Ferrán Torres (22.), Fermin López (30.)