Meglepetés San Sebastiánban, a Sociedad legyőzte a Barcelonát

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

REAL SOCIEDAD–BARCELONA 2–1 (1–0)

San Sebastián, Reale Aréna, 36 346 néző. Vezette: Manzano

SOCIEDAD: Remiro – Aramburu (Caleta-Car, 82.), J. Martín, Zubeldia, S. Gómez (A. Munoz, 69.) – Kubo (Barrenetxea, 69.), Turrientes (Gorottxategi, 58.), C. Soler, B. Méndez (Odriozola, 58.) – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo

BARCELONA: J. García – Koundé (Bardghji, 85.), Cubarsí (G. Martín, 85.), E. García, A. Balde (Cancelo, 62.) – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo (Rashford, 62.) – Lamine Yamal, F. Torres (Lewandowski, 62.), Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Oyarzabal (32.), Guedes (71.), ill. Rashford (70.)

Kiállítva: C. Soler (88.)

Rémálomszerűen indulhatott volna a Barcelona számára a Real Sociedad elleni, vasárnap esti bajnoki mérkőzés. A hazaiak spanyol válogatott támadója, Mikel Oyarzabal nagyjából húsz másodperc elteltével Gonzalo Guedes beadása után fejelt a léc alá. Korai volt a hazai öröm, a gólt les miatt érvénytelenítették. A hetedik percben Fermín López is hiába talált be, Dani Olmo szabálytalan labdaszerzése miatt a Barcelona gólját VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. A 21. percben sem született meg a mérkőzés első szabályos gólja, Pedri passza után a holland Frenki de Jong lesről talált be a hazai kapuba. A 27. percben újabb lesgólt láthattunk, igaz, Lamine Yamal gólja után hosszasan kellett vizsgálódni. A visszajátszások alapján a spanyol támadó sarka lógott be, újabb góltól fosztották meg a vendégeket. A 32. percben egy emberként ugrott talpra a közel 37 000 hazai drukker. Guedes beadása után Mikel Oyarzabal hat méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Az első félidő utolsó perceiben büntetőt ítéltek a vendégek javára, de végül nem végezhették el azt a katalánok, mivel Yamal lesen kapta a labdát, mielőtt buktatták.

A második félidőt két nagy helyzettel indították a vendégek. Dani Olmo a 47. és a 49. percben is a jobb kapufát találta el. A hazaiak kapusa, Álex Remiro parádézott a kapuban. Az 52. percben Ferran Torres lövését, a 66. percben Lewandowski fejesét védte bravúrral. A katalán rohamok a 70. percben vezettek eredményre. A végig agilisan játszó Lamine Yamal remekül ívelte a labdát a csereként beálló Marcus Rashford fejére, az angol pedig öt méterről fejelt a jobb alsó sarokba. Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, a 71. percben Carlos Soler fejese után még nagyot védett Joan García, de Soler beadása után Goncalo Guedes lövése már utat talált a Barcelona kapujába. A hajrában a visszatérő és csereként beálló Joao Cancelo beadása után Jules Koundé hat méterről a lécre fejelt. A kilencperces hosszabbítást emberhátrányban kezdték meg a hazaiak, a 88. percben ugyanis VAR-vizsgálat után a játékvezető kiállította a Pedri bokájára csúnyán rátartó Carlos Solert. A Sociedad nagyot küzdött a hosszabbítás perceiben, és begyűjtötte a három pontot. 2–1

AZ ÁLLÁS 1. Barcelona 20 16 1 3 54–22 +32 49 2. Real Madrid 20 15 3 2 43–17 +26 48 3. Villarreal 19 13 2 4 37–19 +18 41 4. Atlético Madrid 20 12 5 3 35–17 +18 41 5. Espanyol 20 10 4 6 23–22 +1 34 6. Betis 20 8 8 4 33–25 +8 32 7. Celta Vigo 20 8 8 4 28–20 +8 32 8. Real Sociedad 20 6 6 8 26–28 –2 24 9. Athletic Bilbao 20 7 3 10 19–28 –9 24 10. Girona 20 6 6 8 20–34 –14 24 11. Elche 19 5 8 6 25–24 +1 23 12. Osasuna 20 6 4 10 21–24 –3 22 13. Rayo Vallecano 20 5 7 8 16–25 –9 22 14. Mallorca 20 5 6 9 24–30 –6 21 15. Getafe 20 6 3 11 15–26 –11 21 16. Sevilla 19 6 2 11 24–30 –6 20 17. Valencia 20 4 8 8 19–31 –12 20 18. Alaves 20 5 4 11 16–25 –9 19 19. Levante 19 3 5 11 21–32 –11 14 20. Oviedo 20 2 7 11 11–31 –20 13

