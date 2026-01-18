Nemzeti Sportrádió

Meglepetés San Sebastiánban, a Sociedad legyőzte a Barcelonát

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.01.18. 23:06
Goncalo Guedes (a magasban) szerezte a Sociedad győztes gólt (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Real Sociedad spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójában a tabella élén álló Barcelona a Real Sociedad otthonában lépett pályára, és meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett.

 

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL SOCIEDAD–BARCELONA 2–1 (1–0)
San Sebastián, Reale Aréna, 36 346 néző. Vezette: Manzano
SOCIEDAD: Remiro – Aramburu (Caleta-Car, 82.), J. Martín, Zubeldia, S. Gómez (A. Munoz, 69.) – Kubo (Barrenetxea, 69.), Turrientes (Gorottxategi, 58.), C. Soler, B. Méndez (Odriozola, 58.) – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
BARCELONA: J. García – Koundé (Bardghji, 85.), Cubarsí (G. Martín, 85.), E. García, A. Balde (Cancelo, 62.) – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo (Rashford, 62.) – Lamine Yamal, F. Torres (Lewandowski, 62.), Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Oyarzabal (32.), Guedes (71.), ill. Rashford (70.)
Kiállítva: C. Soler (88.)

Rémálomszerűen indulhatott volna a Barcelona számára a Real Sociedad elleni, vasárnap esti bajnoki mérkőzés. A hazaiak spanyol válogatott támadója, Mikel Oyarzabal nagyjából húsz másodperc elteltével Gonzalo Guedes beadása után fejelt a léc alá. Korai volt a hazai öröm, a gólt les miatt érvénytelenítették. A hetedik percben Fermín López is hiába talált be, Dani Olmo szabálytalan labdaszerzése miatt a Barcelona gólját VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. A 21. percben sem született meg a mérkőzés első szabályos gólja, Pedri passza után a holland Frenki de Jong lesről talált be a hazai kapuba. A 27. percben újabb lesgólt láthattunk, igaz, Lamine Yamal gólja után hosszasan kellett vizsgálódni. A visszajátszások alapján a spanyol támadó sarka lógott be, újabb góltól fosztották meg a vendégeket. A 32. percben egy emberként ugrott talpra a közel 37 000 hazai drukker. Guedes beadása után Mikel Oyarzabal hat méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Az első félidő utolsó perceiben büntetőt ítéltek a vendégek javára, de végül nem végezhették el azt a katalánok, mivel Yamal lesen kapta a labdát, mielőtt buktatták.

A második félidőt két nagy helyzettel indították a vendégek. Dani Olmo a 47. és a 49. percben is a jobb kapufát találta el. A hazaiak kapusa, Álex Remiro parádézott a kapuban. Az 52. percben Ferran Torres lövését, a 66. percben Lewandowski fejesét védte bravúrral. A katalán rohamok a 70. percben vezettek eredményre. A végig agilisan játszó Lamine Yamal remekül ívelte a labdát a csereként beálló Marcus Rashford fejére, az angol pedig öt méterről fejelt a jobb alsó sarokba. Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, a 71. percben Carlos Soler fejese után még nagyot védett Joan García, de Soler beadása után Goncalo Guedes lövése már utat talált a Barcelona kapujába. A hajrában a visszatérő és csereként beálló Joao Cancelo beadása után Jules Koundé hat méterről a lécre fejelt. A kilencperces hosszabbítást emberhátrányban kezdték meg a hazaiak, a 88. percben ugyanis VAR-vizsgálat után a játékvezető kiállította a Pedri bokájára csúnyán rátartó Carlos Solert. A Sociedad nagyot küzdött a hosszabbítás perceiben, és begyűjtötte a három pontot. 2–1

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Barcelona

20

161354–22+3249
2. Real Madrid

20

153243–17+2648
3. Villarreal

19

132437–19+1841
4. Atlético Madrid

20

125335–17+1841
5. Espanyol

20

104623–22+134
6. Betis

20

88433–25+832
7. Celta Vigo

20

88428–20+832
8. Real Sociedad

20

66826–28–224
9. Athletic Bilbao

20

731019–28–924
10. Girona

20

66820–34–1424
11. Elche

19

58625–24+123
12. Osasuna

20

641021–24–322
13. Rayo Vallecano

20

57816–25–922
14. Mallorca

20

56924–30–621
15. Getafe

20

631115–26–1121
16. Sevilla

19

621124–30–620
17. Valencia

20

48819–31–1220
18. Alaves

20

541116–25–919
19. Levante

19

351121–32–1114
20. Oviedo

20

271111–31–2013

 

PERCRŐL PERCRE

Ezek is érdekelhetik