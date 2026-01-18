Meglepetés San Sebastiánban, a Sociedad legyőzte a Barcelonát
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL SOCIEDAD–BARCELONA 2–1 (1–0)
San Sebastián, Reale Aréna, 36 346 néző. Vezette: Manzano
SOCIEDAD: Remiro – Aramburu (Caleta-Car, 82.), J. Martín, Zubeldia, S. Gómez (A. Munoz, 69.) – Kubo (Barrenetxea, 69.), Turrientes (Gorottxategi, 58.), C. Soler, B. Méndez (Odriozola, 58.) – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
BARCELONA: J. García – Koundé (Bardghji, 85.), Cubarsí (G. Martín, 85.), E. García, A. Balde (Cancelo, 62.) – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo (Rashford, 62.) – Lamine Yamal, F. Torres (Lewandowski, 62.), Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Oyarzabal (32.), Guedes (71.), ill. Rashford (70.)
Kiállítva: C. Soler (88.)
Rémálomszerűen indulhatott volna a Barcelona számára a Real Sociedad elleni, vasárnap esti bajnoki mérkőzés. A hazaiak spanyol válogatott támadója, Mikel Oyarzabal nagyjából húsz másodperc elteltével Gonzalo Guedes beadása után fejelt a léc alá. Korai volt a hazai öröm, a gólt les miatt érvénytelenítették. A hetedik percben Fermín López is hiába talált be, Dani Olmo szabálytalan labdaszerzése miatt a Barcelona gólját VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. A 21. percben sem született meg a mérkőzés első szabályos gólja, Pedri passza után a holland Frenki de Jong lesről talált be a hazai kapuba. A 27. percben újabb lesgólt láthattunk, igaz, Lamine Yamal gólja után hosszasan kellett vizsgálódni. A visszajátszások alapján a spanyol támadó sarka lógott be, újabb góltól fosztották meg a vendégeket. A 32. percben egy emberként ugrott talpra a közel 37 000 hazai drukker. Guedes beadása után Mikel Oyarzabal hat méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Az első félidő utolsó perceiben büntetőt ítéltek a vendégek javára, de végül nem végezhették el azt a katalánok, mivel Yamal lesen kapta a labdát, mielőtt buktatták.
A második félidőt két nagy helyzettel indították a vendégek. Dani Olmo a 47. és a 49. percben is a jobb kapufát találta el. A hazaiak kapusa, Álex Remiro parádézott a kapuban. Az 52. percben Ferran Torres lövését, a 66. percben Lewandowski fejesét védte bravúrral. A katalán rohamok a 70. percben vezettek eredményre. A végig agilisan játszó Lamine Yamal remekül ívelte a labdát a csereként beálló Marcus Rashford fejére, az angol pedig öt méterről fejelt a jobb alsó sarokba. Nem sokáig örülhettek azonban a vendégek, a 71. percben Carlos Soler fejese után még nagyot védett Joan García, de Soler beadása után Goncalo Guedes lövése már utat talált a Barcelona kapujába. A hajrában a visszatérő és csereként beálló Joao Cancelo beadása után Jules Koundé hat méterről a lécre fejelt. A kilencperces hosszabbítást emberhátrányban kezdték meg a hazaiak, a 88. percben ugyanis VAR-vizsgálat után a játékvezető kiállította a Pedri bokájára csúnyán rátartó Carlos Solert. A Sociedad nagyot küzdött a hosszabbítás perceiben, és begyűjtötte a három pontot. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|1. Barcelona
20
|16
|1
|3
|54–22
|+32
|49
|2. Real Madrid
20
|15
|3
|2
|43–17
|+26
|48
|3. Villarreal
19
|13
|2
|4
|37–19
|+18
|41
|4. Atlético Madrid
20
|12
|5
|3
|35–17
|+18
|41
|5. Espanyol
20
|10
|4
|6
|23–22
|+1
|34
|6. Betis
20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
20
|8
|8
|4
|28–20
|+8
|32
|8. Real Sociedad
20
|6
|6
|8
|26–28
|–2
|24
|9. Athletic Bilbao
20
|7
|3
|10
|19–28
|–9
|24
|10. Girona
20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|11. Elche
19
|5
|8
|6
|25–24
|+1
|23
|12. Osasuna
20
|6
|4
|10
|21–24
|–3
|22
|13. Rayo Vallecano
20
|5
|7
|8
|16–25
|–9
|22
|14. Mallorca
20
|5
|6
|9
|24–30
|–6
|21
|15. Getafe
20
|6
|3
|11
|15–26
|–11
|21
|16. Sevilla
19
|6
|2
|11
|24–30
|–6
|20
|17. Valencia
20
|4
|8
|8
|19–31
|–12
|20
|18. Alaves
20
|5
|4
|11
|16–25
|–9
|19
|19. Levante
19
|3
|5
|11
|21–32
|–11
|14
|20. Oviedo
20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13
