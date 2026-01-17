Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid elnöke José Mourinhót akarja edzőnek – sajtóhír

Vágólapra másolva!
2026.01.17. 13:51
null
José Mourinho (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid José Mourinho spanyol foci Florentino Pérez
A Real Madrid elnöke azt szeretné, ha ismét José Mourinho lenne a spanyol királyi klub futballcsapatának vezetőedzője a COPE spanyol rádió szerint.

A forrás tudni véli, hogy Florentino Pérez kész lépni is, hogy a portugál tréner visszatérjen a blancók kispadjára, amelyen egyszer – 2010 és 2013 között – már ült. Mourinho jelenleg hazájában dolgozik, a lisszaboni Benfica vezetőedzőjeként. A COPE szerint ő az egyetlen a Real edzői közül, akivel eddigi klubelnöksége alatt Pérez elégedett volt.

A királyiaknál e hét elején, az FC Barcelonával szemben elbukott spanyol Szuperkupa-döntő után jelentették be Xabi Alonso távozását a vezetőedzői posztról. Helyére az ugyancsak spanyol Álvaro Arbeloa került, akinek a bemutatkozása azonban nem sikerült: első mérkőzésén a Real Madrid 3–2-re kikapott a második vonalbeli Albacete csapatától a Király-kupa nyolcaddöntőjében, így máris búcsúzott a sorozattól. A spanyol bajnokságban a gárda 19 mérkőzés után 45 ponttal a második helyen áll, négy ponttal lemaradva a listavezető és címvédő Barcelona mögött.

A most 62 éves Mourinhóval annak idején a Real megnyerte a bajnokságot, a Király-kupát és a spanyol Szuperkupát. Tavaly szeptemberben a portugált menesztette a török Fenerbahce, mert a csapat nem jutott be a Bajnokok Ligájába. Ugyanebben a hónapban vette át a Benfica irányítását, amellyel jelenleg a portugál bajnokság harmadik helyén áll.

 

Real Madrid José Mourinho spanyol foci Florentino Pérez
Legfrissebb hírek

Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

Spanyol labdarúgás
37 perce

Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Kosárlabda
16 órája

Jerzy Dudek: Szoboszlai még többet lőhetne távolról, elképesztő bombái vannak

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 8:05

A Real Madrid máris elkezdte keresni Arbeloa utódját – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.01.15. 10:14

„Ennél a klubnál a döntetlen is tragédiának számít...” – Arbeloa az Albacete elleni blama után

Spanyol labdarúgás
2026.01.15. 09:01

Óriási meglepetés! Arbeloa első meccsén a Real Madrid kiesett a Király-kupából

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 23:01

Német egység: Flick és Klopp is a menesztett Xabi Alonsót méltatta

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 17:26

Király-kupa: tizenegy hiányzó – Mbappé, Bellingham és Rodrygo sincs ott a Real Madrid keretében

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 14:44
Ezek is érdekelhetik