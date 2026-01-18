Kyren Wilson legyőzte az 50 éves John Higginst, és megnyerte a sznúker Masterst

John Higgins 32-edszer vett részt a Mastersen, ami rekord, mint ahogy a teljesítménye is: 50 évesen és 8 hónaposan minden idők legidősebb döntőse lett. A négyszeres skót világbajnok nagy formában játszott, a döntőig vezető úton a jelenlegi világbajnokot (Csao Hszin-tung) és a világelsőt (Judd Trump) is legyőzte.

A döntőben a világranglista-2. Kyren Wilson várt rá. A 34 éves korábbi vb-első két elveszített döntő után jutott ismét a fináléba, és egyértelmű esélyesként várhatta a meccset. A döntő első szakaszát Wilson nyerte meg 5–3-ra. Az angol az esti szakaszban is tartotta az előnyét, sőt, még növelte is. 9–5 után Higgins nyert még egy frémet, ám a 16. játszmát Wilson behúzta és ezzel megnyerte a csatát.

IT WAS INEVITABLE! 🤩



If at first you don't succeed - try, try and TRY AGAIN! 🏆



Kyren Wilson is the 2026 @johnstonespaint Masters Champion! pic.twitter.com/qHbaVI9pD1 — WST (@WeAreWST) January 18, 2026

Wilson a győzelméért 350 ezer fontot (157 millió forint) kapott. Az angol Triple Crown-tornákon (világbajnokság, Egyesült Királyság bajnoksága és a Masters) másodszor nyert, a 2024-es vb-cím volt az első.

A tornán Ronnie O’Sullivan is indult volna, de a hétszeres világbajnok nem sokkal a rajt előtt egészségügyi gondokra hivatkozva visszalépett – Chris Wakelin helyettesítette. A címvédő Shaun Murphy az első körben kiesett.

SZNÚKER, MASTERS, LONDON

Nyolcaddöntő

Shaun Murphy (angol, 1.)–Vu Ji-cö (kínai, 13.) 2–6

Mark Selby (angol, 8.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.) 2–6

Neil Robertson (ausztrál, 5.)–Chris Wakelin (angol) 6–2

Kyren Wilson (angol, 4.)–Sze Csia-huj (kínai, 15) 6–2

Judd Trump (angol, 3.)–Ting Csün-huj (kínai, 12.) 6–2

Mark Williams (walesi, 6.)–Mark Allen (északír, 10.) 2–6

John Higgins (skót, 7.)–Barry Hawkins (angol, 14.) 6–2

Csao Hszin-tung (kínai, 2.)–Gary Wilson (angol, 16.) 6–2

Negyeddöntő

Vu Ji-cö–Hsziao Kuo-tung 6–0

Robertson–K. Wilson 5–6

Trump–Allen 6–2

Higgins–Csao Hszin-tung 6–5

Elődöntő

Vu Ji-cö–K. Wilson 5–6

Trump–Higgins 5–6

Döntő

K. Wilson–Higgins 10–6