Kyren Wilson legyőzte az 50 éves John Higginst, és megnyerte a sznúker Masterst
John Higgins 32-edszer vett részt a Mastersen, ami rekord, mint ahogy a teljesítménye is: 50 évesen és 8 hónaposan minden idők legidősebb döntőse lett. A négyszeres skót világbajnok nagy formában játszott, a döntőig vezető úton a jelenlegi világbajnokot (Csao Hszin-tung) és a világelsőt (Judd Trump) is legyőzte.
A döntőben a világranglista-2. Kyren Wilson várt rá. A 34 éves korábbi vb-első két elveszített döntő után jutott ismét a fináléba, és egyértelmű esélyesként várhatta a meccset. A döntő első szakaszát Wilson nyerte meg 5–3-ra. Az angol az esti szakaszban is tartotta az előnyét, sőt, még növelte is. 9–5 után Higgins nyert még egy frémet, ám a 16. játszmát Wilson behúzta és ezzel megnyerte a csatát.
Wilson a győzelméért 350 ezer fontot (157 millió forint) kapott. Az angol Triple Crown-tornákon (világbajnokság, Egyesült Királyság bajnoksága és a Masters) másodszor nyert, a 2024-es vb-cím volt az első.
A tornán Ronnie O’Sullivan is indult volna, de a hétszeres világbajnok nem sokkal a rajt előtt egészségügyi gondokra hivatkozva visszalépett – Chris Wakelin helyettesítette. A címvédő Shaun Murphy az első körben kiesett.
SZNÚKER, MASTERS, LONDON
Nyolcaddöntő
Shaun Murphy (angol, 1.)–Vu Ji-cö (kínai, 13.) 2–6
Mark Selby (angol, 8.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.) 2–6
Neil Robertson (ausztrál, 5.)–Chris Wakelin (angol) 6–2
Kyren Wilson (angol, 4.)–Sze Csia-huj (kínai, 15) 6–2
Judd Trump (angol, 3.)–Ting Csün-huj (kínai, 12.) 6–2
Mark Williams (walesi, 6.)–Mark Allen (északír, 10.) 2–6
John Higgins (skót, 7.)–Barry Hawkins (angol, 14.) 6–2
Csao Hszin-tung (kínai, 2.)–Gary Wilson (angol, 16.) 6–2
Negyeddöntő
Vu Ji-cö–Hsziao Kuo-tung 6–0
Robertson–K. Wilson 5–6
Trump–Allen 6–2
Higgins–Csao Hszin-tung 6–5
Elődöntő
Vu Ji-cö–K. Wilson 5–6
Trump–Higgins 5–6
Döntő
K. Wilson–Higgins 10–6