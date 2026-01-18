Varga Zsolt: Gyorsan meg kell emészteni a történteket

Elsőként a kapitány, Varga Zsolt értékelte az egygólos vereséget.

„Gyorsan meg kell emészteni a történteket. Hatalmas küzdelem volt, nagy meccs volt, de ahogy mondani szoktuk, kicsit árnyékban harcoltunk. Sok volt a kiállítás, és ez a végén ugyan kiegyenlítődött valamelyest, de ezt a hazai pályát megkapták most a szerbek. A lehetőségeink a helyzeteink megvoltak, de nem tudtunk velük élni. A következő feladat adva van, menni kell a spanyolok ellen. A meccsnek volt egy speciális hullámzása: az elején jól kezdtünk, aztán hullámvölgybe kerültünk, a végén meg ismét jobban ment. A szerb egy rutinos, világsztárokkal teletűzdelt csapat, miközben mi kicsit rutintalanok vagyunk. Fiatal a csapat, de annak örülök, hogy a végén robbantunk egyet, és ez széppé tette a mérkőzést. A legfontosabb most a megfelelő regeneráció, hogy kipihenjék a mérkőzést a játékosok. Tudják, hogy a spanyol az egyik legjobb csapat a csoportban, ha nem éppen a legjobb.”

„Amiből meríthetünk, az az, hogy képesek vagyunk bármilyen helyzetből visszakapaszkodni, élessé tenni egy mérkőzést, abszolút bennem volt az érzés, hogy akár a döntetlent is kiharcolhatjuk. Nyilván ehhez kell még tapasztalat, rutin, még egy kis szerencse is, ez ma így alakult. Ha végig tudtuk volna játszani azt, amit az első és az utolsó negyedben, akkor nagyon másképp alakult volna a találkozó. Fizikailag erős, rutinos csapat a szerb, ráadásul irtózatos mennyiségű energia fogyott el az emberhátrányos védekezésben, nagyon nehéz folyamatosan ezeket kivédekezni, majd lefordulni. Több játékost egy idő után már nem is tudtam visszatenni, mert megvolt a két személyi hibája, a medencében lévők pedig így sokkal nagyobb terhelést kaptak, illetve a kapott emberelőnyből többet be kellett volna lőnünk. Akár ma este is örülhettünk volna, de ugyanúgy megyünk tovább, és megküzdünk a spanyolokkal a négy közé jutásért” – fogalmazott Varga Zsolt.

A játékosok közül elsőként Manhercz Krisztián beszélt a találkozó után a medencében történtekről.

„Sokféle szempontból mondhatom, hogy ilyen meccset, mint a mai, nem nagyon játszottunk a szerbekkel. Tudtuk, hogy nehéz lesz, és hogy a harmadik harmad végére lesz vagy 17 emberhátrányunk, ami be is igazolódott. Régen mindig azt mondták, hogy 4-5 góllal jobbnak kell lenned a házigazdák ellen, hogy a bírói nyomást el tudja viselni a csapatod. Két esélyünk volt, van továbbjutni. Ez volt ez egyik. Felkészítettük magunkat arra, amit a spanyolok is mondtak, hogy itt meg akarnak veretni. Keveset reklamáltunk, ami jó volt, de ma az apróságokkal nem volt szerencsénk, azt gondolom, ezen múlt a siker” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Vigvári Vince érthetően nem volt boldog a mérkőzés után, úgy vélte, valamivel higgadtabb játékkal több esélye lett volna a csapatnak a győzelemre.

„Örülök, hogy a nézők jól szórakoztak, én annyira nem, mert belülről nagy szenvedés volt a mérkőzés. Harcoltunk, de kemény volt végigjátszani ellenük, nagyon sok kiállítást gyűjtöttünk össze, ami nyilván nem volt olyan jó, de voltak olyanok is, amik azért jobbak voltak. Az biztos, hogy a végén higgadtabban kellett volna játszani. Lerázzuk magunkról, és készülünk a spanyolok ellen, újult erővel, tiszta fejjel játszunk majd velük. Kedden legyőzzük őket, és megyünk a négybe” – jelentette ki bizakodva a Barcelonetában szereplő 22 éves kiválóság.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 14–15 (4–4, 3–4, 1–5, 6–2)

Belgrád, 9000 néző. Vezette: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli)