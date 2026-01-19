Hétfői sportműsor: kézilabda Eb, vízilabda Eb, angol, olasz és spanyol bajnoki
JANUÁR 19., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00, Belek: Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén)
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
20.45: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferencia-elődöntő
0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
NCAA, RÁJÁTSZÁS
Döntő
Kedd, 1.30: Indiana Hoosiers–Miami Hurricanes (Tv: Arena4)
DARTS
Saudi Masters, Rijád
17.00: 1. nap (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Ausztria–Szerbia (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Csehország–Ukrajna
20.30: Franciaország–Norvégia
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Hollandia–Horvátország
20.30: Grúzia–Svédország
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
20.30: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
23.00: New York Knicks–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1009 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–TFSE
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
1.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort1)
3.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort2)
1.00: Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai)
Kb. 2.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.)
Kb. 3.00: Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
15.30: Grúzia–Románia
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Nemzetközi futballtérkép
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok. Vendég: Magyari Alda, olimpiai bronzérmes vízilabdázó. Műsorvezető: Szilágyi Dóra
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.30: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég Báder Márton a kosárlabda-szövetség elnöke
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Bittmann Emil, L. Pap István
17.00: Bajnoki mérkőzés után, BL-meccs előtt a Liverpool – Gyenge Balázs helyszíni beszámolója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Interjúk a férfi kézilabda Eb-ről és a férfi vízilabda Eb-ről; Mi történt az Australian Openen?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Közvetítés a Hollandia–Horvátország férfi kézilabda Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán
21.00: A hétvége sporteseményei és az ausztrál nyílt teniszbajnokság történései
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel