Hétfői sportműsor: kézilabda Eb, vízilabda Eb, angol, olasz és spanyol bajnoki

JANUÁR 19., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00, Belek: Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén)

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

20.45: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferencia-elődöntő

0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

NCAA, RÁJÁTSZÁS

Döntő

Kedd, 1.30: Indiana Hoosiers–Miami Hurricanes (Tv: Arena4)

DARTS

Saudi Masters, Rijád

17.00: 1. nap (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Ausztria–Szerbia (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Csehország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Norvégia

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Hollandia–Horvátország

20.30: Grúzia–Svédország

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

20.30: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

23.00: New York Knicks–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1009 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Extraliga, férfiak

20.00: Kecskeméti RC–TFSE

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

1.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort1)

3.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort2)

1.00: Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai)

Kb. 2.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.)

Kb. 3.00: Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

15.30: Grúzia–Románia

18.00: Horvátország–Törökország

20.30: Görögország–Olaszország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nemzetközi futballtérkép

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok. Vendég: Magyari Alda, olimpiai bronzérmes vízilabdázó. Műsorvezető: Szilágyi Dóra

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.30: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég Báder Márton a kosárlabda-szövetség elnöke

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, Bittmann Emil, L. Pap István

17.00: Bajnoki mérkőzés után, BL-meccs előtt a Liverpool – Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Interjúk a férfi kézilabda Eb-ről és a férfi vízilabda Eb-ről; Mi történt az Australian Openen?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Közvetítés a Hollandia–Horvátország férfi kézilabda Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán

21.00: A hétvége sporteseményei és az ausztrál nyílt teniszbajnokság történései

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel