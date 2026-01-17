Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

REAL MADRID–LEVANTE 2–0 (0–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Sesma

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio (Alaba, 90.), Huijsen (Ceballos, 61.), A. Carreras – Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, a szünetben) – G. García (Mastantuono, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Dela, Matturro, M. Sánchez – Vencedor (Raghouber, 66.), P. Martínez – Tunde (Espí, 83.), C. Álvarez (Cortés, 83.), I. Romero (Olasagasti, 83.) – Etta Eyong (Losada, 66.). Vezetőedző: Luis Castro

Gólszerző: K. Mbappé (58. – 11-esből), Asencio (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Albacete elleni szerdai kupafiaskó után a spanyol bajnokságban is bemutatkozott a Real Madrid kispadján Álvaro Arbeloa, aki alighanem hosszú játékospályafutása során sem élt át annyira frusztráló első 45 percet, mint ezúttal a Levante ellen: a madridi közönség ugyanis – ahogyan az sejthető volt – nem felejtett, hatalmas füttykoncerttel fogadta a pályara lépő játékosokat, külön is kipécézve Viníciús Júniort, akinek az összes labdaérintését tüntetés követte a Bernabéu Stadionban.

És mivel a Real Madrid játéka minden várakozást alulmúlt, a hangulat az idő múlásával egyre nyugtalanabbá vált a helyszínen. Kylian Mbappénak ugyan volt egy nagy gólszerzési lehetősége, de ezt leszámítva még csak fölényben sem futballozott a Real Madrid; jellemző volt az első félidőre, hogy a 20. percben, amikor Dean Huijsen felszabadítás címmel kivágta a labdát a lelátóra, hatalmas füttyöt kapott azért is, hogy ilyen egyszerű, sallangmentes megoldást választott egy kényelmes helyzetben.

Az első félidő végét jelző sípszó utáni reakció többet mondott ezer szónál: a játékosok hatalmas füttykoncert kíséretében vonultak az öltözőbe, elégedetlenségüknek sokan – Madridban már régen nem látott módon – fehér kendők lengetésével is hangot adtak.

A második félidőre Arda Gülert is pályára küldte Arbeloa, ami jó döntésnek bizonyult, érkezésével ugyanis feljavult a hazaiak játéka: a török az 55. percben egy veszélyes lövéssel jelentkezett, majd két perccel később tizenegyest kapott a Real Madrid, miután Mbappéval szemben teljesen feleslegesen szabálytalankodott Adrián De la Fuente. A jogos büntetőt a francia támadó higgadtan a bal alsóba gurította. 1–0

Nem sokkal később pedig már megnyugodhattak a madridi szurkolók: a 65. percben Güler bal oldali szögletét a lendületből berobbanó Raúl Asencio fejelte védhetetlenül a kapu jobb oldalába. 2–0

Ezután már jobb lett a hangulat a Bernabéu Stadionban, a Real Madrid pedig jobb második félidei játékának köszönhetően megérdemelten nyerte meg az összecsapást úgy, hogy a hajrában még több nagy helyzetet is kihagyott. Megvan Arbeloa első győzelme a kispadon, egy ideig talán csendesednek a kritikák, még ha a fütty a meccs végén sem maradt el a közönségtől.

1. Barcelona 19 16 1 2 53–20 +33 49 2. Real Madrid 20 15 3 2 43–17 +26 48 3. Villarreal 18 13 2 3 37–17 +20 41 4. Atlético Madrid 19 11 5 3 34–17 +17 38 5. Espanyol 20 10 4 6 23–22 +1 34 6. Betis 19 7 8 4 31–25 +6 29 7. Celta Vigo 19 7 8 4 25–20 +5 29 8. Athletic Bilbao 19 7 3 9 17–25 –8 24 9. Girona 20 6 6 8 20–34 –14 24 10. Elche 19 5 8 6 25–24 +1 23 11. Rayo Vallecano 19 5 7 7 16–22 –6 22 12. Real Sociedad 19 5 6 8 24–27 –3 21 13. Getafe 19 6 3 10 15–25 –10 21 14. Sevilla 19 6 2 11 24–30 –6 20 15. Osasuna 19 5 4 10 18–22 –4 19 16. Alaves 19 5 4 10 16–24 –8 19 17. Mallorca 19 4 6 9 21–28 –7 18 18. Valencia 19 3 8 8 18–31 –13 17 19. Levante 19 3 5 11 21–32 –11 14 20. Oviedo 19 2 7 10 9–28 –19 13 AZ ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE