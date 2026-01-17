Nemzeti Sportrádió

Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

Vágólapra másolva!
2026.01.17. 15:58
Mbappé és Asencio góljaival aratott kétgólos győzelmet a Real Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Balaton Park Circuit spanyol foci spanyol bajnokság Levante spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Real Madrid hazai pályán 2–0-re legyőzte a Levantét. A gól nélküli első félidő után büntetőből szereztek vezetést a hazaiak, majd egy szöglet utáni fejessel alakult ki a végeredmény. Bár győztek a madridiak, teljesítményükkel nem lehettek elégedettek.

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL MADRID–LEVANTE 2–0 (0–0) 
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Sesma
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio (Alaba, 90.), Huijsen (Ceballos, 61.), A. Carreras – Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, a szünetben) – G. García (Mastantuono, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Dela, Matturro, M. Sánchez – Vencedor (Raghouber, 66.), P. Martínez – Tunde (Espí, 83.), C. Álvarez (Cortés, 83.), I. Romero (Olasagasti, 83.) – Etta Eyong (Losada, 66.). Vezetőedző: Luis Castro
Gólszerző: K. Mbappé (58. – 11-esből), Asencio (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Albacete elleni szerdai kupafiaskó után a spanyol bajnokságban is bemutatkozott a Real Madrid kispadján Álvaro Arbeloa, aki alighanem hosszú játékospályafutása során sem élt át annyira frusztráló első 45 percet, mint ezúttal a Levante ellen: a madridi közönség ugyanis – ahogyan az sejthető volt – nem felejtett, hatalmas füttykoncerttel fogadta a pályara lépő játékosokat, külön is kipécézve Viníciús Júniort, akinek az összes labdaérintését tüntetés követte a Bernabéu Stadionban.

És mivel a Real Madrid játéka minden várakozást alulmúlt, a hangulat az idő múlásával egyre nyugtalanabbá vált a helyszínen. Kylian Mbappénak ugyan volt egy nagy gólszerzési lehetősége, de ezt leszámítva még csak fölényben sem futballozott a Real Madrid; jellemző volt az első félidőre, hogy a 20. percben, amikor Dean Huijsen felszabadítás címmel kivágta a labdát a lelátóra, hatalmas füttyöt kapott azért is, hogy ilyen egyszerű, sallangmentes megoldást választott egy kényelmes helyzetben.

Az első félidő végét jelző sípszó utáni reakció többet mondott ezer szónál: a játékosok hatalmas füttykoncert kíséretében vonultak az öltözőbe, elégedetlenségüknek sokan – Madridban már régen nem látott módon – fehér kendők lengetésével is hangot adtak.

A második félidőre Arda Gülert is pályára küldte Arbeloa, ami jó döntésnek bizonyult, érkezésével ugyanis feljavult a hazaiak játéka: a török az 55. percben egy veszélyes lövéssel jelentkezett, majd két perccel később tizenegyest kapott a Real Madrid, miután Mbappéval szemben teljesen feleslegesen szabálytalankodott Adrián De la Fuente. A jogos büntetőt a francia támadó higgadtan a bal alsóba gurította. 1–0

Nem sokkal később pedig már megnyugodhattak a madridi szurkolók: a 65. percben Güler bal oldali szögletét a lendületből berobbanó Raúl Asencio fejelte védhetetlenül a kapu jobb oldalába. 2–0

Ezután már jobb lett a hangulat a Bernabéu Stadionban, a Real Madrid pedig jobb második félidei játékának köszönhetően megérdemelten nyerte meg az összecsapást úgy, hogy a hajrában még több nagy helyzetet is kihagyott. Megvan Arbeloa első győzelme a kispadon, egy ideig talán csendesednek a kritikák, még ha a fütty a meccs végén sem maradt el a közönségtől. 

   
1. Barcelona19161253–20+3349
2. Real Madrid20153243–17+2648
3. Villarreal18132337–17+2041
4. Atlético Madrid19115334–17+1738
5. Espanyol20104623–22+134
6. Betis1978431–25+629
7. Celta Vigo1978425–20+529
8. Athletic Bilbao1973917–25–824
9. Girona2066820–34–1424
10. Elche1958625–24+123
11. Rayo Vallecano1957716–22–622
12. Real Sociedad1956824–27–321
13. Getafe19631015–25–1021
14. Sevilla19621124–30–620
15. Osasuna19541018–22–419
16. Alaves19541016–24–819
17. Mallorca1946921–28–718
18. Valencia1938818–31–1317
19. Levante19351121–32–1114
20. Oviedo1927109–28–1913
AZ ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE

 

 

Real Madrid Balaton Park Circuit spanyol foci spanyol bajnokság Levante spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

A Real Madrid elnöke José Mourinhót akarja edzőnek – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2 órája

Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Kosárlabda
16 órája

Feljövőben a Girona, sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban

Spanyol labdarúgás
17 órája

Jerzy Dudek: Szoboszlai még többet lőhetne távolról, elképesztő bombái vannak

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 8:05

A Real Madrid máris elkezdte keresni Arbeloa utódját – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.01.15. 10:14

„Ennél a klubnál a döntetlen is tragédiának számít...” – Arbeloa az Albacete elleni blama után

Spanyol labdarúgás
2026.01.15. 09:01

Óriási meglepetés! Arbeloa első meccsén a Real Madrid kiesett a Király-kupából

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 23:01

Német egység: Flick és Klopp is a menesztett Xabi Alonsót méltatta

Spanyol labdarúgás
2026.01.14. 17:26
Ezek is érdekelhetik