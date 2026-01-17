Ezúttal sem brillírozott, de a három pontot begyűjtötte a Real Madrid a Levante ellen

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL MADRID–LEVANTE 2–0 (0–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: Sesma
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio (Alaba, 90.), Huijsen (Ceballos, 61.), A. Carreras – Jude Bellingham, Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, a szünetben) – G. García (Mastantuono, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
LEVANTE: M. Ryan – Toljan, Dela, Matturro, M. Sánchez – Vencedor (Raghouber, 66.), P. Martínez – Tunde (Espí, 83.), C. Álvarez (Cortés, 83.), I. Romero (Olasagasti, 83.) – Etta Eyong (Losada, 66.). Vezetőedző: Luis Castro
Gólszerző: K. Mbappé (58. – 11-esből), Asencio (65.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Albacete elleni szerdai kupafiaskó után a spanyol bajnokságban is bemutatkozott a Real Madrid kispadján Álvaro Arbeloa, aki alighanem hosszú játékospályafutása során sem élt át annyira frusztráló első 45 percet, mint ezúttal a Levante ellen: a madridi közönség ugyanis – ahogyan az sejthető volt – nem felejtett, hatalmas füttykoncerttel fogadta a pályara lépő játékosokat, külön is kipécézve Viníciús Júniort, akinek az összes labdaérintését tüntetés követte a Bernabéu Stadionban.
És mivel a Real Madrid játéka minden várakozást alulmúlt, a hangulat az idő múlásával egyre nyugtalanabbá vált a helyszínen. Kylian Mbappénak ugyan volt egy nagy gólszerzési lehetősége, de ezt leszámítva még csak fölényben sem futballozott a Real Madrid; jellemző volt az első félidőre, hogy a 20. percben, amikor Dean Huijsen felszabadítás címmel kivágta a labdát a lelátóra, hatalmas füttyöt kapott azért is, hogy ilyen egyszerű, sallangmentes megoldást választott egy kényelmes helyzetben.
Az első félidő végét jelző sípszó utáni reakció többet mondott ezer szónál: a játékosok hatalmas füttykoncert kíséretében vonultak az öltözőbe, elégedetlenségüknek sokan – Madridban már régen nem látott módon – fehér kendők lengetésével is hangot adtak.
A második félidőre Arda Gülert is pályára küldte Arbeloa, ami jó döntésnek bizonyult, érkezésével ugyanis feljavult a hazaiak játéka: a török az 55. percben egy veszélyes lövéssel jelentkezett, majd két perccel később tizenegyest kapott a Real Madrid, miután Mbappéval szemben teljesen feleslegesen szabálytalankodott Adrián De la Fuente. A jogos büntetőt a francia támadó higgadtan a bal alsóba gurította. 1–0
Nem sokkal később pedig már megnyugodhattak a madridi szurkolók: a 65. percben Güler bal oldali szögletét a lendületből berobbanó Raúl Asencio fejelte védhetetlenül a kapu jobb oldalába. 2–0
Ezután már jobb lett a hangulat a Bernabéu Stadionban, a Real Madrid pedig jobb második félidei játékának köszönhetően megérdemelten nyerte meg az összecsapást úgy, hogy a hajrában még több nagy helyzetet is kihagyott. Megvan Arbeloa első győzelme a kispadon, egy ideig talán csendesednek a kritikák, még ha a fütty a meccs végén sem maradt el a közönségtől.
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|20
|15
|3
|2
|43–17
|+26
|48
|3. Villarreal
|18
|13
|2
|3
|37–17
|+20
|41
|4. Atlético Madrid
|19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
|20
|10
|4
|6
|23–22
|+1
|34
|6. Betis
|19
|7
|8
|4
|31–25
|+6
|29
|7. Celta Vigo
|19
|7
|8
|4
|25–20
|+5
|29
|8. Athletic Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|10. Elche
|19
|5
|8
|6
|25–24
|+1
|23
|11. Rayo Vallecano
|19
|5
|7
|7
|16–22
|–6
|22
|12. Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24–27
|–3
|21
|13. Getafe
|19
|6
|3
|10
|15–25
|–10
|21
|14. Sevilla
|19
|6
|2
|11
|24–30
|–6
|20
|15. Osasuna
|19
|5
|4
|10
|18–22
|–4
|19
|16. Alaves
|19
|5
|4
|10
|16–24
|–8
|19
|17. Mallorca
|19
|4
|6
|9
|21–28
|–7
|18
|18. Valencia
|19
|3
|8
|8
|18–31
|–13
|17
|19. Levante
|19
|3
|5
|11
|21–32
|–11
|14
|20. Oviedo
|19
|2
|7
|10
|9–28
|–19
|13
PERCRŐL PERCRE