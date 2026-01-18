Kiküzdöttük: továbbjutást ért az olaszok elleni győzelmünk; Egyre nagyobb nyomás alatt Arne Slot

Nemzeti Sportrádió

2026.01.18. 23:56
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

Egyre nagyobb nyomás alatt Arne Slot. A Liverpool szombati botlása után ismét fogy a levegő a holland menedzser körül – a címvédő továbbra is nyeretlen idén a bajnokságban, és Kerkez Milos fejlődése sem tudja elnyomni a bizonytalanságot, Szoboszlai Dominik pedig újra odaállna tizenegyest rúgni. Gyenge Balázs háttéranyaga

Kiküzdöttük: továbbjutást ért az olaszok elleni győzelmünk. A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy csatában 32–26-ra legyőzte Olaszországot az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, ezzel biztosította továbbjutását a középdöntőbe, a következő meccsen, Izland ellen pedig az is kiderül, hány pontot visz magával. A kontinenstorna helyszínéről Vincze Szabolcs jelentkezett

Feszült meccsen egygólos vereség. Csapatunk jól kezdett, ám a szerbek még az első negyedben kiegyenlítettek, majd fokozatosan elhúztak, a hajrában visszakapaszkodott a magyar együttes, de egyenlítenie nem sikerült – az elődöntőért a középdöntő utolsó meccsén nyerni kell a spanyolok ellen. A férfi vízilabda Európa-bajnokságról Szeleczki Róbert tudósított

Fucsovics Márton továbbjutott, Bublikkal találkozik. Rutinos honfitársunk kemény első szett után fokozatosan felőrölte argentin riválisát. Győri Ferenc helyszíni beszámolója

Legfrissebb hírek

Bodó Richárd: Csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok; Fekete Gergő: A szerbek ellen nekünk kell diktálnunk a tempót

2026.01.17. 23:55

Frázis és panel helyett – Deák Zsigmond jegyzete

2026.01.17. 07:46

A katlan, amit istállónak csúfoltak – Bobory Balázs publicisztikája

2026.01.17. 06:31

Orosz Pál: Csatárt mindenképpen igazolnunk kell; Győzelem az első meccsen, férfi kézilabdacsapatunk nagy lépést tett a továbbjutás felé

2026.01.16. 23:47

Bánhidi nélkül is a nyolc közé kerülés a férfiválogatott célja; Vogel Soma: Hollandia ellen kötelező győznünk

2026.01.15. 23:57

Dupla Tízes: ilyen Liverpoolban élni Szoboszlai Dominikék körül 

2026.01.15. 16:46

Tóth Balázs visszatért a gólvonalra; Bánhidi Bence nélkül kezdünk a férfi kézilabda Eb-n

2026.01.14. 23:59

Nyéki Balázs triplázna a BL-ben az FTC-vel; a 8. hely a realitás a férfi kézilabda Eb-n?

2026.01.13. 23:57
