Kiküzdöttük: továbbjutást ért az olaszok elleni győzelmünk; Egyre nagyobb nyomás alatt Arne Slot

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Egyre nagyobb nyomás alatt Arne Slot. A Liverpool szombati botlása után ismét fogy a levegő a holland menedzser körül – a címvédő továbbra is nyeretlen idén a bajnokságban, és Kerkez Milos fejlődése sem tudja elnyomni a bizonytalanságot, Szoboszlai Dominik pedig újra odaállna tizenegyest rúgni. Gyenge Balázs háttéranyaga

Kiküzdöttük: továbbjutást ért az olaszok elleni győzelmünk. A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy csatában 32–26-ra legyőzte Olaszországot az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, ezzel biztosította továbbjutását a középdöntőbe, a következő meccsen, Izland ellen pedig az is kiderül, hány pontot visz magával. A kontinenstorna helyszínéről Vincze Szabolcs jelentkezett

Feszült meccsen egygólos vereség. Csapatunk jól kezdett, ám a szerbek még az első negyedben kiegyenlítettek, majd fokozatosan elhúztak, a hajrában visszakapaszkodott a magyar együttes, de egyenlítenie nem sikerült – az elődöntőért a középdöntő utolsó meccsén nyerni kell a spanyolok ellen. A férfi vízilabda Európa-bajnokságról Szeleczki Róbert tudósított

Fucsovics Márton továbbjutott, Bublikkal találkozik. Rutinos honfitársunk kemény első szett után fokozatosan felőrölte argentin riválisát. Győri Ferenc helyszíni beszámolója

