A Real Madrid máris elkezdte keresni Arbeloa utódját – sajtóhír

2026.01.15. 10:14
Fotó: Getty Images
A Király-kupából történő kiesés után a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid máris elkezdte keresni Álvaro Arbeloa vezetőedző lehetséges utódját – értesült a Cadena SER.

A spanyol rádióállomás szerint a csütörtök reggel földindulás-szerűen indult a spanyol fővárosban: az Albacete elleni kupakiesés után ugyanis a klubnál azonnal elkezdték keresni a csapat következő vezetőedzőjét, aki majd a következő idénytől venné át a csapat irányítását – legalábbis a tervek szerint.

A rádióban Manu Carreno úgy értesült, hogy reggel több edzővel is felvette a kapcsolatot a Real Madrid, amely a bajnokságban négypontos hátrányban van az FC Barcelona mögött, a Bajnokok Ligája alapszakaszában viszont jó pozícióból várja a folytatást.

A Xabi Alonso menesztése után kinevezett Álvaro Arbeloa a spanyolok szerint az idény végéig maradna a Real Madridnál.

