Chema Rodríguez: Az utolsó tíz-tizenöt percben László elképesztőt nyújtott

Chema Rodríguez: – Ilyen mérkőzésre számítottunk. Olaszország kellemetlen, hajtós ellenfél, és mindig megbüntet akár támadásban, akár védekezésben mutatkoztunk bizonytalannak. Nagyon nehéz mérkőzés volt… Kiválóan védett a kapusuk, megnehezítette az életünket, aztán az utolsó tíz-tizenöt percben (Bartucz) László elképesztőt nyújtott, ő volt a kulcsa annak, hogy újra elhúzhattunk, és nyugodtabb lett a mérkőzés vége. Támadásban megpróbáltuk kilenc méterre nyomni az ellenfelet, vagy (Rosta) Mikinek bejátszani a labdát, mert általában meggyűlik a bajuk a beállóssal. Ezt az első félidőben nem csináltunk elég következetesen, könnyen akartuk befejezni a támadásokat, kicsit elkapkodtuk őket. A második félidőben sokkal jobban teljesítettünk, és ez a védekezésre is igaz. Jobban visszahúzódva, nyugodtabban védekezve igyekeztünk több lehetőséget adni Lacinak.

Bartucz László: – Tudtuk, hogy szívós csapat ellen játszunk, amelyik az utolsó másodpercig hajt, nem ért meglepetés minket, a szakmai stáb jól felkészített minket erre. Lehet, hogy elhúztunk a mérkőzés közben, de a győzelmet csak a végén harcoltuk ki. Egy ilyen csapat ellen csak akkor nyugodhatsz meg, ha lefújták a meccset. Mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődnünk, az adott ellenfelet megpróbáljuk a legjobb tudásunk szerint feltérképezni és legyőzni. Ma is maximálisan jól dolgozott a csapat, ennek köszönhető ez a győzelem.

Hanusz Egon: – Számítottuk arra, hogy ilyen mérkőzés lesz. Nagyon szimpatikus csapat az olasz, hatvan percen keresztül harcol, bármennyi is az eredmény. Ezt be is bizonyították a játékosai, az első félidőben visszajöttek négy-öt gólról, és bár a másodikban újra el tudtunk lépni, még mindig ott voltak. A végére aztán kialakult a nagyobb különbség, talán mert jobban elfáradtak a végére, hiszen nekünk szélesebb rotációs lehetőségünk volt. Száz százalékot adtunk, ebből a meccsből is lehet tanulni és fejlődni. Két nagyon agresszív csapat találkozott, ezért is volt több játékmegszakítás sérülés miatt. Láttuk, hogy ők három hármas felállással mire képesek, és jól tudjuk azt is, nálunk milyen a Sipi meg a Patrik. Laci beállása hozott egy pluszt, nagyon örülök, hogy a kapusaink ilyen szinten védenek.