Egyoldalú volt a clásico, a Real simán megverte a Barcát az Euroligában

Real Madrid–Barcelona 80–61. Az idény első clásicóját (Euroliga) a Real, a bajnokságban néhány napja lejátszott másodikat a Barca nyerte meg, mindkettő idegenbeli siker volt – most megtört a tendencia. A madridiak 10–2-vel kezdtek, a nagyszünetre tizenkét pont volt az előnyük (43–31), és bár a Barca visszajött ötre (45–40), a hazaiak Facundo Campazzo triplájával újra lendületet vettek, Mario Hezonja is beindult, és a tízpontos roham gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést (55–40). A hármasokat ezúttal önmagukhoz képest gyengén dobó vendégek innen már nem tudtak felállni, állandósult a tíz pont feletti különbség, felcsúszott húsz fölé is (76–55). A Real remekül védekezett, két centere, Usman Garuba (16) és Walter Tavaraes (11) is tíz pont fölé jutott, a lepattanócsata 36–28-cal a hazaiaké lett. A Barca oldalán Dario Brizuela (13) volt a legjobb dobó. A Real sorozatban a negyedik mérkőzését nyerte meg az európai csúcsligában – hazai mérlege 10–1 –, a Barca két siker után vesztett.

Fenerbahce–Valencia 82–79. Jó széria után mindkét csapat kikapott az előző fordulóban, a javítás az ezúttal sokkal pontosabban dobó hazaiaknak sikerült. Bár a második negyedtől végig a címvédő vezetett, a Valencia rendre vissza-visszakapaszkodott, aztán az utolsó percre fordulva Nicolo Melli sikeres triplája eldöntötte a meccset (80–73). Nando De Colo nem akárhogy mutatkozott be az isztambuliak soraiban: a napokban szerződtetett 38 éves francia irányító 16 pontot szerzett volt csapata ellen, ő volt a Fener legjobb dobója. Rajta kívül további öt hazai játékos jutott el legalább tíz pontig, a vendégeknél a magyar válogatott Nate Reuvers vezette a lőlapot 17 ponttal.

Villeurbanne–Hapoel Tel-Aviv 73–81. A Hapoel újonc a ligában, csakhogy olyan jól áll, hogy kötelező feladatnak számított a stabil euroligás, de stabilan alsóházi lyoniak elleni siker. Nem ment könnyen, sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok, sőt 45–33-ra a hazaiak vezettek. Érett a meglepetés, de még nagyon sok volt hátra, fel is jöttek a vendégek, és 68–68 után kézbe vették az irányítást. Dan Oturo 18, Elijan Bryant 17 ponttal járult hozzá a vendégek sikeréhez.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol) 82–79

ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 73–81

Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 80–61