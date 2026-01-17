A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be

A Mallorca gólvágója, Vedat Muriqi már az 5. percben betalált, 11 méterről lőtt a jobb alsóba, ám három perc múlva már egyenlített az Athletic, Unai Gómez helyezett 13 méterről a bal alsóba. Az első félidő végén újabb gólváltás következett, előbb Muriqi hagyta ki a (kezezés miatt megítélt) tizenegyest és vágta be a kipattanót, majd Nico Williams bombázott 14 méterről a bal felsőbe.

A második játékrész közepén ismét kezezés miatt kapott büntetőt a hazai csapat, és újfent Muriqi állt oda a labda mögé, ám ezúttal nem hibázott elsőre sem, bevágta a labdát a bal felsőbe – ezzel a 14. gólját szerezte a bajnokságban. Egy perc múlva a reklamáló Gorka Guruzeta második sárga lapja miatt megfogyatkoztak a bilbaóiak, ráadásul a cserepadon ülő Ínigo Lekue is piros lapot kapott. A vendégeknek emberhátrányban nem sikerült újra egyenlíteniük, pont nélkül maradtak. 3–2

A 40. percben Federico Vinas fejes góljával került előnybe a 12 bajnoki óta nyeretlen Real Oviedo, viszont még a szünet előtt egyenlített az Osasuna, Ante Budimir bólintott a kapu jobb oldalába. A második félidő derekán túl ismét a vendégek szereztek vezetést, Alberto Reina nyolc méterről, félfordulatból lőtt a kapu bal oldalába. Ismét nem sokáig volt az asztúriaiaknál az előny, és ezúttal is Budimir volt eredményes, aki hét méterről lőtt a bal alsóba. Már úgy tűnt, marad a döntetlen, ám a ráadás során Víctor Munoz az elé pattanó labdát 11 méterről bevágta a jobb felsőbe. Még a végjátékban Alejandro Catena kapott piros lapot a hazaiaktól (csúnyán rácsúszott Luka Ilicsre), ez azonban már nem változtatott azon, hogy a pamplonai csapat begyűjti a három pontot a sereghajtó ellen. 3–2

Az első félidő is jó iramot és helyzeteket hozott, a másodikban viszont már gólok is estek. A Betis került előnybe, Antony centerezése után Dani Parejo lábáról felperdült a labda, Aitor Ruibal pedig kapásból a kapuba lőtt négy méterről. Szűk 20 perc múlva még nehezebb helyzetbe került a vendégcsapat, mivel megfogyatkozott, miután Santi Comesana csúnyán elkaszálta Giovani Lo Celsót, akit le is kellett cserélni. Pár perccel később a sevillai együttes bebiztosította győzelmét, amikor Pablo Fornals 18 méterről kilőtte a jobb alsót, így zsinórban négy győztes idegenbeli bajnoki után kikapott a „sárga tengeralattjáró”. 2–0

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)

Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)

Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)

Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)

Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)

Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)

Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)