A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be

2026.01.17. 23:00
Kiharcolta a győzelmet az Osasuna (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójában a Mallorca az Athletic Bilbaót, míg az Osasuna az Oviedót verte meg 3–2-re hazai pályán, míg a Betis 2–0-ra nyert a Villarreal ellen.

A Mallorca gólvágója, Vedat Muriqi már az 5. percben betalált, 11 méterről lőtt a jobb alsóba, ám három perc múlva már egyenlített az Athletic, Unai Gómez helyezett 13 méterről a bal alsóba. Az első félidő végén újabb gólváltás következett, előbb Muriqi hagyta ki a (kezezés miatt megítélt) tizenegyest és vágta be a kipattanót, majd Nico Williams bombázott 14 méterről a bal felsőbe.

A második játékrész közepén ismét kezezés miatt kapott büntetőt a hazai csapat, és újfent Muriqi állt oda a labda mögé, ám ezúttal nem hibázott elsőre sem, bevágta a labdát a bal felsőbe – ezzel a 14. gólját szerezte a bajnokságban. Egy perc múlva a reklamáló Gorka Guruzeta második sárga lapja miatt megfogyatkoztak a bilbaóiak, ráadásul a cserepadon ülő Ínigo Lekue is piros lapot kapott. A vendégeknek emberhátrányban nem sikerült újra egyenlíteniük, pont nélkül maradtak. 3–2

A 40. percben Federico Vinas fejes góljával került előnybe a 12 bajnoki óta nyeretlen Real Oviedo, viszont még a szünet előtt egyenlített az Osasuna, Ante Budimir bólintott a kapu jobb oldalába. A második félidő derekán túl ismét a vendégek szereztek vezetést, Alberto Reina nyolc méterről, félfordulatból lőtt a kapu bal oldalába. Ismét nem sokáig volt az asztúriaiaknál az előny, és ezúttal is Budimir volt eredményes, aki hét méterről lőtt a bal alsóba. Már úgy tűnt, marad a döntetlen, ám a ráadás során Víctor Munoz az elé pattanó labdát 11 méterről bevágta a jobb felsőbe. Még a végjátékban Alejandro Catena kapott piros lapot a hazaiaktól (csúnyán rácsúszott Luka Ilicsre), ez azonban már nem változtatott azon, hogy a pamplonai csapat begyűjti a három pontot a sereghajtó ellen. 3–2

Az első félidő is jó iramot és helyzeteket hozott, a másodikban viszont már gólok is estek. A Betis került előnybe, Antony centerezése után Dani Parejo lábáról felperdült a labda, Aitor Ruibal pedig kapásból a kapuba lőtt négy méterről. Szűk 20 perc múlva még nehezebb helyzetbe került a vendégcsapat, mivel megfogyatkozott, miután Santi Comesana csúnyán elkaszálta Giovani Lo Celsót, akit le is kellett cserélni. Pár perccel később a sevillai együttes bebiztosította győzelmét, amikor Pablo Fornals 18 méterről kilőtte a jobb alsót, így zsinórban négy győztes idegenbeli bajnoki után kikapott a „sárga tengeralattjáró”. 2–0

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)

Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2) 
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona19161253–20+3349
  2. Real Madrid20153243–17+2648
  3. Villarreal19132437–19+1841
  4. Atlético Madrid19115334–17+1738
  5. Espanyol20104623–22+134
  6. Betis2088433–25+832
  7. Celta Vigo1978425–20+529
  8. Athletic Bilbao20731019–28–924
  9. Girona2066820–34–1424
10. Elche1958625–24+123
11. Osasuna20641021–24–322
12. Rayo Vallecano1957716–22–622
13. Real Sociedad1956824–27–321
14. Mallorca2056924–30–621
15. Getafe19631015–25–1021
16. Sevilla19621124–30–620
17. Alavés19541016–24–819
18. Valencia1938818–31–1317
19. Levante19351121–32–1114
20. Oviedo20271111–31–2013

 

Betis Real Betis Osasuna  Mallorca Spíler Tv Real Oviedo Villarreal Athletic Bilbao Oviedo La Liga
