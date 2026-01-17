A Betis legyőzte a Villarrealt; az Osasuna és a Mallorca ötgólos mérkőzést húzott be
A Mallorca gólvágója, Vedat Muriqi már az 5. percben betalált, 11 méterről lőtt a jobb alsóba, ám három perc múlva már egyenlített az Athletic, Unai Gómez helyezett 13 méterről a bal alsóba. Az első félidő végén újabb gólváltás következett, előbb Muriqi hagyta ki a (kezezés miatt megítélt) tizenegyest és vágta be a kipattanót, majd Nico Williams bombázott 14 méterről a bal felsőbe.
A második játékrész közepén ismét kezezés miatt kapott büntetőt a hazai csapat, és újfent Muriqi állt oda a labda mögé, ám ezúttal nem hibázott elsőre sem, bevágta a labdát a bal felsőbe – ezzel a 14. gólját szerezte a bajnokságban. Egy perc múlva a reklamáló Gorka Guruzeta második sárga lapja miatt megfogyatkoztak a bilbaóiak, ráadásul a cserepadon ülő Ínigo Lekue is piros lapot kapott. A vendégeknek emberhátrányban nem sikerült újra egyenlíteniük, pont nélkül maradtak. 3–2
A 40. percben Federico Vinas fejes góljával került előnybe a 12 bajnoki óta nyeretlen Real Oviedo, viszont még a szünet előtt egyenlített az Osasuna, Ante Budimir bólintott a kapu jobb oldalába. A második félidő derekán túl ismét a vendégek szereztek vezetést, Alberto Reina nyolc méterről, félfordulatból lőtt a kapu bal oldalába. Ismét nem sokáig volt az asztúriaiaknál az előny, és ezúttal is Budimir volt eredményes, aki hét méterről lőtt a bal alsóba. Már úgy tűnt, marad a döntetlen, ám a ráadás során Víctor Munoz az elé pattanó labdát 11 méterről bevágta a jobb felsőbe. Még a végjátékban Alejandro Catena kapott piros lapot a hazaiaktól (csúnyán rácsúszott Luka Ilicsre), ez azonban már nem változtatott azon, hogy a pamplonai csapat begyűjti a három pontot a sereghajtó ellen. 3–2
Az első félidő is jó iramot és helyzeteket hozott, a másodikban viszont már gólok is estek. A Betis került előnybe, Antony centerezése után Dani Parejo lábáról felperdült a labda, Aitor Ruibal pedig kapásból a kapuba lőtt négy méterről. Szűk 20 perc múlva még nehezebb helyzetbe került a vendégcsapat, mivel megfogyatkozott, miután Santi Comesana csúnyán elkaszálta Giovani Lo Celsót, akit le is kellett cserélni. Pár perccel később a sevillai együttes bebiztosította győzelmét, amikor Pablo Fornals 18 méterről kilőtte a jobb alsót, így zsinórban négy győztes idegenbeli bajnoki után kikapott a „sárga tengeralattjáró”. 2–0
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|20
|15
|3
|2
|43–17
|+26
|48
|3. Villarreal
|19
|13
|2
|4
|37–19
|+18
|41
|4. Atlético Madrid
|19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
|20
|10
|4
|6
|23–22
|+1
|34
|6. Betis
|20
|8
|8
|4
|33–25
|+8
|32
|7. Celta Vigo
|19
|7
|8
|4
|25–20
|+5
|29
|8. Athletic Bilbao
|20
|7
|3
|10
|19–28
|–9
|24
|9. Girona
|20
|6
|6
|8
|20–34
|–14
|24
|10. Elche
|19
|5
|8
|6
|25–24
|+1
|23
|11. Osasuna
|20
|6
|4
|10
|21–24
|–3
|22
|12. Rayo Vallecano
|19
|5
|7
|7
|16–22
|–6
|22
|13. Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24–27
|–3
|21
|14. Mallorca
|20
|5
|6
|9
|24–30
|–6
|21
|15. Getafe
|19
|6
|3
|10
|15–25
|–10
|21
|16. Sevilla
|19
|6
|2
|11
|24–30
|–6
|20
|17. Alavés
|19
|5
|4
|10
|16–24
|–8
|19
|18. Valencia
|19
|3
|8
|8
|18–31
|–13
|17
|19. Levante
|19
|3
|5
|11
|21–32
|–11
|14
|20. Oviedo
|20
|2
|7
|11
|11–31
|–20
|13