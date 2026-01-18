Női kézilabda BL: az Esbjerg győzelmével megelőzte a Bistritát

Az Esbjerg sikeréből főszerepet vállalt a 40 százalékkal védő Katharina Filter, míg a mezőnyjátékosok közül Nora Mörk és a nyáron a Fradihoz távozó Michala Möller termelt a legszrgalmasabban.

A B-csoportban sorozatban második BL-meccsét is megnyerte a Bukarest Bojana Popoviccsal, a CSM így két ponttal követi az FTC-t a negyedik helyen.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ

A-CSOPORT

Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)

Ld: N. Mörk 8, Möller 7, ill. Ostase 7, So Delgado 5

AZ ÁLLÁS 1. GYŐR 10 9 – 1 339–258 +81 18 2. Metz 10 8 – 2 312–265 +47 16 3. Esbjerg 10 6 1 3 325–291 +34 13 4. Gloria Bistrita 10 6 – 4 306–318 –12 12 5. DEBRECEN 10 4 – 6 286–304 –18 8 6. Borussia Dortmund 10 3 – 7 281–318 –37 6 7. Storhamar 10 2 – 8 252–279 –27 4 8. Buducsnoszt 10 1 1 8 244–312 –68 3



B-CSOPORT

CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) 26–20 (12–9)

Ld: Jaukovics, Omoregie 6-6, ill. Abina, Horacek 4-4

KORÁBBAN

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)