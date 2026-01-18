Női kézilabda BL: az Esbjerg győzelmével megelőzte a Bistritát
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában az Esbjerg legyőzte és megelőzte a Bistritát az A-csoportban, míg a másik nyolcasban a CSM Bucuresti sikerével tovább üldözi a Ferencvárost.
Az Esbjerg sikeréből főszerepet vállalt a 40 százalékkal védő Katharina Filter, míg a mezőnyjátékosok közül Nora Mörk és a nyáron a Fradihoz távozó Michala Möller termelt a legszrgalmasabban.
A B-csoportban sorozatban második BL-meccsét is megnyerte a Bukarest Bojana Popoviccsal, a CSM így két ponttal követi az FTC-t a negyedik helyen.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)
Ld: N. Mörk 8, Möller 7, ill. Ostase 7, So Delgado 5
|AZ ÁLLÁS
|1. GYŐR
|10
|9
|–
|1
|339–258
|+81
|18
|2. Metz
|10
|8
|–
|2
|312–265
|+47
|16
|3. Esbjerg
|10
|6
|1
|3
|325–291
|+34
|13
|4. Gloria Bistrita
|10
|6
|–
|4
|306–318
|–12
|12
|5. DEBRECEN
|10
|4
|–
|6
|286–304
|–18
|8
|6. Borussia Dortmund
|10
|3
|–
|7
|281–318
|–37
|6
|7. Storhamar
|10
|2
|–
|8
|252–279
|–27
|4
|8. Buducsnoszt
|10
|1
|1
|8
|244–312
|–68
|3
B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) 26–20 (12–9)
Ld: Jaukovics, Omoregie 6-6, ill. Abina, Horacek 4-4
KORÁBBAN
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)
|AZ ÁLLÁS
|1. Brest
|10
|8
|–
|2
|329–291
|+38
|16
|2. Odense
|10
|7
|1
|2
|331–297
|+34
|15
|3. FTC
|10
|7
|–
|3
|302–281
|+21
|14
|4. CSM Bucuresti
|10
|6
|–
|4
|311–286
|+25
|12
|5. Ikast
|10
|6
|–
|4
|304–294
|+10
|12
|6. Podravka
|10
|2
|1
|7
|283–314
|–31
|5
|7. Ljubljana
|10
|2
|1
|7
|248–290
|–42
|5
|8. Sola
|10
|–
|1
|9
|260–315
|–55
|1
