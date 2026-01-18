Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda BL: az Esbjerg győzelmével megelőzte a Bistritát

2026.01.18. 21:53
Pintea négyig jutott a Krim ellen (Fotó: Facebook/CSM Bucuresti)
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 10. fordulójában az Esbjerg legyőzte és megelőzte a Bistritát az A-csoportban, míg a másik nyolcasban a CSM Bucuresti sikerével tovább üldözi a Ferencvárost.

 

Az Esbjerg sikeréből főszerepet vállalt a 40 százalékkal védő Katharina Filter, míg a mezőnyjátékosok közül Nora Mörk és a nyáron a Fradihoz távozó Michala Möller termelt a legszrgalmasabban. 

A B-csoportban sorozatban második BL-meccsét is megnyerte a Bukarest Bojana Popoviccsal, a CSM így két ponttal követi az FTC-t a negyedik helyen.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román) 32–28 (17–14)
Ld: N. Mörk 8, Möller 7, ill. Ostase 7, So Delgado 5

    
AZ ÁLLÁS       
1. GYŐR1091339–258+8118
2. Metz1082312–265+4716
3. Esbjerg10613325–291+3413
4. Gloria Bistrita1064306–318–1212
5. DEBRECEN1046286–304–188
6. Borussia Dortmund1037281–318–376
7. Storhamar1028252–279–274
8. Buducsnoszt10118244–312–683


B-CSOPORT
CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) 26–20 (12–9)
Ld: Jaukovics, Omoregie 6-6, ill. Abina, Horacek 4-4
KORÁBBAN
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)

    
AZ ÁLLÁS       
1. Brest1082329–291+3816
2. Odense10712331–297+3415
3. FTC1073302–281+2114
4. CSM Bucuresti1064311–286+2512
5. Ikast1064304–294+1012
6. Podravka10217283–314–315
7. Ljubljana10217248–290–425
8. Sola1019260–315–551

 

 

 

Ezek is érdekelhetik