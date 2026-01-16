Nemzeti Sportrádió

Feljövőben a Girona, sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban

K. Zs.K. Zs.
2026.01.16. 23:16
Vladiszlav Vanat két tizenegyest is berúgott péntek este (Fotó: Getty Images)
Girona Espanyol La Liga
A Girona két tizenegyesgóllal 2–0-ra győzött az Espanyol vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójának péntek esti mérkőzésén.

A Girona a megelőző négy bajnokijából hármat megnyert, és az első félidőben egyértelművé tette, hogy Barcelonába is három pontért érkezett. A kiegyenlített játékrész hajrájában némi szerencsével meg is szerezte a vezetést: Vladiszlav Vanat tizenegyesét Marko Dmitrovics elsőre kivédte, de a lövés előtt elmozdult a vonalról, a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, és Vanat másodszor már nem hibázott.

A második játékrészben az Espanyol támadott többet, ám nem tudta feltörni a harcosan küzdő vendégek védelmét, és a játékrész ráadásában megint büntetőhöz jutott a Girona, és Vanat ezúttal is a hálóba lőtt.

Az idényt pocsékul kezdő Girona lendületben van, sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzését is behúzta, 12 pontot zsebelt be öt forduló alatt, az Espanyol viszont lassul, csupán egyetlen pont jutott neki a legutóbbi három játéknapon.

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2) 
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona

19

16

1

2

53–20

+33 

49 

  2. Real Madrid

19

14

3

2

41–17

+24 

45 

  3. Villarreal

18

13

2

3

37–17

+20 

41 

  4. Atlético Madrid

19

11

5

3

34–17

+17 

38 

  5. Espanyol

20

10

4

6

23–22

+1 

34 

  6. Betis

19

7

8

4

31–25

+6 

29 

  7. Celta Vigo

19

7

8

4

25–20

+5 

29 

  8. Athletic Bilbao

19

7

3

9

17–25

–8 

24 

 9 . Girona

20

6

6

8

20–34

–14 

24 

10. Elche

19

5

8

6

25–24

+1 

23 

11. Rayo Vallecano

19

5

7

7

16–22

–6 

22 

12. Real Sociedad

19

5

6

8

24–27

–3 

21 

13. Getafe

19

6

3

10

15–25

–10 

21 

14. Sevilla

19

6

2

11

24–30

–6 

20 

15. Osasuna

19

5

4

10

18–22

–4 

19 

16. Alaves

19

5

4

10

16–24

–8 

19 

17. Mallorca

19

4

6

9

21–28

–7 

18 

18. Valencia

19

3

8

8

18–31

–13 

17 

19. Levante

18

3

5

10

21–30

–9 

14 

20. Oviedo

19

2

7

10

9–28

–19 

13 

 

 

