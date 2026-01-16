Feljövőben a Girona, sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban
A Girona a megelőző négy bajnokijából hármat megnyert, és az első félidőben egyértelművé tette, hogy Barcelonába is három pontért érkezett. A kiegyenlített játékrész hajrájában némi szerencsével meg is szerezte a vezetést: Vladiszlav Vanat tizenegyesét Marko Dmitrovics elsőre kivédte, de a lövés előtt elmozdult a vonalról, a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, és Vanat másodszor már nem hibázott.
A második játékrészben az Espanyol támadott többet, ám nem tudta feltörni a harcosan küzdő vendégek védelmét, és a játékrész ráadásában megint büntetőhöz jutott a Girona, és Vanat ezúttal is a hálóba lőtt.
Az idényt pocsékul kezdő Girona lendületben van, sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzését is behúzta, 12 pontot zsebelt be öt forduló alatt, az Espanyol viszont lassul, csupán egyetlen pont jutott neki a legutóbbi három játéknapon.
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
19
16
1
2
53–20
+33
49
|2. Real Madrid
19
14
3
2
41–17
+24
45
|3. Villarreal
18
13
2
3
37–17
+20
41
|4. Atlético Madrid
19
11
5
3
34–17
+17
38
|5. Espanyol
20
10
4
6
23–22
+1
34
|6. Betis
19
7
8
4
31–25
+6
29
|7. Celta Vigo
19
7
8
4
25–20
+5
29
|8. Athletic Bilbao
19
7
3
9
17–25
–8
24
|9 . Girona
20
6
6
8
20–34
–14
24
|10. Elche
19
5
8
6
25–24
+1
23
|11. Rayo Vallecano
19
5
7
7
16–22
–6
22
|12. Real Sociedad
19
5
6
8
24–27
–3
21
|13. Getafe
19
6
3
10
15–25
–10
21
|14. Sevilla
19
6
2
11
24–30
–6
20
|15. Osasuna
19
5
4
10
18–22
–4
19
|16. Alaves
19
5
4
10
16–24
–8
19
|17. Mallorca
19
4
6
9
21–28
–7
18
|18. Valencia
19
3
8
8
18–31
–13
17
|19. Levante
18
3
5
10
21–30
–9
14
|20. Oviedo
19
2
7
10
9–28
–19
13