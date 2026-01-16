Feljövőben a Girona, sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte a spanyol bajnokságban

A Girona a megelőző négy bajnokijából hármat megnyert, és az első félidőben egyértelművé tette, hogy Barcelonába is három pontért érkezett. A kiegyenlített játékrész hajrájában némi szerencsével meg is szerezte a vezetést: Vladiszlav Vanat tizenegyesét Marko Dmitrovics elsőre kivédte, de a lövés előtt elmozdult a vonalról, a játékvezető újrarúgatta a büntetőt, és Vanat másodszor már nem hibázott.

A második játékrészben az Espanyol támadott többet, ám nem tudta feltörni a harcosan küzdő vendégek védelmét, és a játékrész ráadásában megint büntetőhöz jutott a Girona, és Vanat ezúttal is a hálóba lőtt.

Az idényt pocsékul kezdő Girona lendületben van, sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzését is behúzta, 12 pontot zsebelt be öt forduló alatt, az Espanyol viszont lassul, csupán egyetlen pont jutott neki a legutóbbi három játéknapon.

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

14.00: Real Madrid–Levante (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)