Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Szerbia a vízilabda Eb-n, Magyarország–Olaszország a kézilabda Eb-n

2026.01.17. 23:33
Vasárnap a magyar férfi vízilabda-válogatott a házigazda Szerbiával játszik az Európa-bajnokságon. A kézilabda Eb-n a magyar válogatott ellenfele Olaszország lesz. Az FTC a női kézilabda BL-ben játszik. Fucsovics Márton az Australian Openen meccsel. Szenegál–Marokkó Afrika-kupa-döntő. Pályán az FC Barcelona a spanyol bajnokságban.

 JANUÁR 18., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
DÖNTŐ
20.00: Szenegál–Marokkó, Rabat – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Metz
17.15: Nantes–Paris FC
17.15: Rennes–Le Havre
20.45: Lyon–Brest

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)
2. BUNDESLIGA
13.30: 1. FC Kaiserslautern–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2) 
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Vitória Guimaraes–FC Porto (Tv: Sport2)

TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Alanyaspor–Fenerbahce (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferencia-elődöntő
21.00: New England Patriots–Houston Texans (Tv: Arena4)
hétfő, 0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

GOLF
hétfő, 1.00: PGA Tour, Hawaiian Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE
OSZTRÁK LIGA
16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom, Brunico (Bruneck)
16.30: Salzburg–Bolzano
17.30: Linz–Klagenfurt

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Észak-Macedónia
20.30: Dánia–Románia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Feröer–Montenegró
20.30: Szlovénia–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Lengyelország–Izland (Tv: M4 Sport+)
20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román)
B-CSOPORT
14.00: CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) (Tv: Sport1)
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA
17.45: Chambray–Nyköbing (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár 
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Debreceni EAC 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
NŐI NB I
17.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd 
17.30: DVTK Hun-Therm–Csata TKK 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd 
19.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós

MŰKORCSOLYA
16.00: Eb, gála (Tv: M4 Sport+)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE 
18.00: DEAC–Swissten Dág KSE 
18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika 
19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: Európa-bajnokság, Tilburg (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER
Masters, London
14.00: döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)
19.45: döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.00: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)
11.15: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Tarvisio (Tv: Eurosport2)
13.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)
Északi összetett
14.30: világkupa, nők, 5 km-es sífutás, Oberhof (Tv: Eurosport2)
15.45: világkupa, férfiak, 10 km-es sífutás, Oberhof (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
12.30: világkupa, nők, üldözéses, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)
14.55: világkupa, férfiak, üldözéses, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)
Szánkó
14.00: világkupa, nők, páros, 2. futam, Oberhof (Tv: Eurosport2)

TENISZ
Australian Open, Melbourne
Férfi egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
4.00: Fucsovics Márton-Camilo Ugo Carabelli (argentin)

TEREPKERÉKPÁR
Világkupa Benidorm
13.30: nők (Tv: Duna World)
14.00: nők (Tv: M4 Sport+)
15.05: férfiak

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT, 3. FORDULÓ
10.15: Málta–Szlovénia 
12.45: Szlovákia–Izrael 
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
15.30: Franciaország–Spanyolország 
18.00: Montenegró–Hollandia (Tv: M4 Sport)
20.15: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel  
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: a szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk
7.00: Kreisz Bálintot kapcsoljuk élőben Melbourne-ből, az Australian Open helyszínéről
7.40:  huszonkét év után született újra magyar érem a műkorcsolya Európa-bajnokságon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.40: Cseszregi Balázst hívjuk Kristianstadból, ahol a férfi kézilabda-válogatott már a második Eb-csoportmeccsére készül
9.05: Cseh Lászlót hívjuk a White Run kapcsán
9.15: Wukovics László beszél Tóth Alex átigazolásáról
9.40: Regős Lászlót kapcsoljuk Belgrádból, a férfi vízilabda Európa-bajnokság helyszínéről
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Hazafutás 
Műsorvezető: Virányi Zsolt és Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: hat nappal a labdarúgó NB I rajtja előtt – vendégünk Mészöly Géza 
16.00: közvetítés a Ferencváros–Podravka női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó Andás. Szakértő: Marosán György 
17.20: nemzeti sportkrónika Katona Lászlóval 
18.00: kapcsolás a férfi kézilabda Európa-bajnokság Lengyelország–Izland mérkőzésére
19.00: magyar átigazolási körkép Borsos Lászlóval; interjúk a kalocsai Midea jótékonysági teremfocitornáról
20.30: közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi vízilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László; közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
