Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Szerbia a vízilabda Eb-n, Magyarország–Olaszország a kézilabda Eb-n

JANUÁR 18., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

DÖNTŐ

20.00: Szenegál–Marokkó, Rabat – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Metz

17.15: Nantes–Paris FC

17.15: Rennes–Le Havre

20.45: Lyon–Brest

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Augsburg–Freiburg (Tv: Arena4)

2. BUNDESLIGA

13.30: 1. FC Kaiserslautern–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

12.30: Parma–Genoa (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

14.00: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Vitória Guimaraes–FC Porto (Tv: Sport2)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Alanyaspor–Fenerbahce (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferencia-elődöntő

21.00: New England Patriots–Houston Texans (Tv: Arena4)

hétfő, 0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

GOLF

hétfő, 1.00: PGA Tour, Hawaiian Open, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE

OSZTRÁK LIGA

16.00: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom, Brunico (Bruneck)

16.30: Salzburg–Bolzano

17.30: Linz–Klagenfurt

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Észak-Macedónia

20.30: Dánia–Románia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Feröer–Montenegró

20.30: Szlovénia–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Lengyelország–Izland (Tv: M4 Sport+)

20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Esbjerg (dán)–Gloria Bistrita (román)

B-CSOPORT

14.00: CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) (Tv: Sport1)

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA

17.45: Chambray–Nyköbing (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Debreceni EAC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NŐI NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd

17.30: DVTK Hun-Therm–Csata TKK

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd

19.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós

MŰKORCSOLYA

16.00: Eb, gála (Tv: M4 Sport+)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–Dunaújvárosi KSE

18.00: DEAC–Swissten Dág KSE

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Vegyész RC Kazincbarcika

19.00: MÁV Előre Foxconn–Szolnoki RK-SC SI

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.35: Európa-bajnokság, Tilburg (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Masters, London

14.00: döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)

19.45: döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.00: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)

11.15: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Tarvisio (Tv: Eurosport2)

13.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Wengen (Tv: Eurosport2)

Északi összetett

14.30: világkupa, nők, 5 km-es sífutás, Oberhof (Tv: Eurosport2)

15.45: világkupa, férfiak, 10 km-es sífutás, Oberhof (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

12.30: világkupa, nők, üldözéses, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

14.55: világkupa, férfiak, üldözéses, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

Szánkó

14.00: világkupa, nők, páros, 2. futam, Oberhof (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Australian Open, Melbourne

Férfi egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

4.00: Fucsovics Márton-Camilo Ugo Carabelli (argentin)

TEREPKERÉKPÁR

Világkupa Benidorm

13.30: nők (Tv: Duna World)

14.00: nők (Tv: M4 Sport+)

15.05: férfiak

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13–16. HELYÉRT, 3. FORDULÓ

10.15: Málta–Szlovénia

12.45: Szlovákia–Izrael

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

15.30: Franciaország–Spanyolország

18.00: Montenegró–Hollandia (Tv: M4 Sport)

20.15: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: a szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk

7.00: Kreisz Bálintot kapcsoljuk élőben Melbourne-ből, az Australian Open helyszínéről

7.40: huszonkét év után született újra magyar érem a műkorcsolya Európa-bajnokságon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.40: Cseszregi Balázst hívjuk Kristianstadból, ahol a férfi kézilabda-válogatott már a második Eb-csoportmeccsére készül

9.05: Cseh Lászlót hívjuk a White Run kapcsán

9.15: Wukovics László beszél Tóth Alex átigazolásáról

9.40: Regős Lászlót kapcsoljuk Belgrádból, a férfi vízilabda Európa-bajnokság helyszínéről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Hazafutás

Műsorvezető: Virányi Zsolt és Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: hat nappal a labdarúgó NB I rajtja előtt – vendégünk Mészöly Géza

16.00: közvetítés a Ferencváros–Podravka női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó Andás. Szakértő: Marosán György

17.20: nemzeti sportkrónika Katona Lászlóval

18.00: kapcsolás a férfi kézilabda Európa-bajnokság Lengyelország–Izland mérkőzésére

19.00: magyar átigazolási körkép Borsos Lászlóval; interjúk a kalocsai Midea jótékonysági teremfocitornáról

20.30: közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi vízilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László; közvetítés a Magyarország–Olaszország férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval