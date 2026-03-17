A görögök kijelölték a mieink ellen készülő keretüket

2026.03.17. 18:23
Varga Barnabás csapattársa, Lazarosz Rota is bekerült a görög keretbe (Fotó: Getty Images)
Görögország felkészülés magyar válogatott
Ivan Jovanovics szövetségi kapitány kijelölte a görög labdarúgó-válogatott keretét a március 27-i, Paraguay és a március 31-i, Magyarország elleni felkészülési mérkőzésre.

 

A meghívottak között két újonc van, Szotirisz Konturisz és Antonisz Cifcisz. Sérülés miatt Manolisz Sziopisz, Petrosz Mantalosz és Fotisz Joannidisz sem bevethető, így ők kimaradtak a nevezettek közül.

A görög labdarúgó-válogatott kerete
Kapusok: Odisszeasz Vlahodimosz (Sevilla), Krisztosz Mandasz (Bournemouth), Konsztantinosz Colakisz (Olympiakosz), Antonisz Cicfcisz (PAOK)
Mezőnyjátékosok: Konsztantinosz Mavropanosz (West Ham United), Pantelisz Hadzidiakosz (FC Köbenhavn), Panajotisz Recosz (Olympiakosz), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg), Lazarosz Rota (AEK), Georgiosz Vagianidisz (Sporting CP), Dimitrisz Janulisz (Augsburg), Kosztasz Cimikasz (Roma), Szotirisz Konturisz (Panathinaikosz), Krisztosz Zafeirisz (PAOK), Nectariosz Triantisz (Minnesota United), Dimitriosz Kurbelisz (Al-Halidzs), Krisztosz Muzakitisz (Olympiakosz), Konsztantinosz Karecasz (Genk), Hrisztosz Colisz (FC Bruges), Georgiosz Maszurasz (Al-Halidzs), Janisz Konsztanteliasz (PAOK), Anasztasziosz Bakaszetasz (Panathinaikosz), Vanegelisz Pavlidisz (Benfica), Anasztasziosz Duvikasz (Como), Andreas Tetteh (Panathinaikosz)

A GÖRÖG VÁLOGATOTT PROGRAMJA
Március 27., 20.00: Görögország–Paraguay
Március 31., 19.00: Magyarország–Görögország

 

