„Ha tényleg meg akartam volna ölni, akkor nem áll lábra” – Rüdiger megvédte saját magát a brutális belépője miatt

A Getafe meglepetésre március 2-án 1–0-ra legyőzte a Real Madridot idegenben, a mérkőzés azonban nem csak emiatt maradt emlékezetes: a 26. percben Antonio Rüdiger kétszer is durván fejen térdelte az ellenfél játékosát, Diego Ricót. A német védőt ennek ellenére nem állították ki, amit a sértett játékos teljes értetlenséggel fogadott a mérkőzés után: „Ha szerencsétlenül talál el, akkor meg is ölhetett volna. Fordított helyzetben tíz meccsre eltiltottak volna engem, és az idény hátralévő részében már nem játszottam volna. Nem értem, akkor miért is van a VAR. Nyilvánvaló, hogy szándékos volt a mozdulat” – mondta el akkor felháborodva Diego Rico.

Rüdiger jó pár nappal később, a Real Madrid mai (keddi) Manchester City Bajnokok Ligája-mérkőzését megelőző sajtótájékoztatón reagált Diego Rico szavaira. Mint mondta, esze ágában sem állt súlyos sérülést okozni: „Nyilván csúnyán néz ki, nem akarom tagadni. De a konkrét szituációban szerintem nem kellene túloznia, mert ha tényleg meg akartam volna ölni, akkor nem áll lábra” – védte meg saját magát a német bekk.