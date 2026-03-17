Az olaszok ellen játszanak, de már a szerbekre is készülnek Chema Rodríguezék

A januári Európa-bajnokság után először hívta össze a férfi válogatottunk keretét Chema Rodríguez szövetségi kapitány; a mieink az olaszokkal vívnak felkészülési mérkőzést, szombaton. A kontinenstornán – amelyen tizedik lett a magyar csapat – már találkozott a két együttes, akkor a csoportkörben 32–26-ra győztek Fazekas Gergőék. Az Eb-összeállításhoz képest több változás is történt a keretben: a kapusoknál Andó Adriánt Nagy Benedek váltotta, kikerült Szilágyi Benjámin és Papp Tamás, ellenben bekerült Máthé Dominik. A kapitány számított volna Szita Zoltánra és Bánhidi Bencére is, ám a Wisla Plock balátlövője térdprobléma miatt nem tud csatlakozni, míg a szegedi beálló szemsérülés miatt maradt ki. Így Rosta Miklós és Sipos Adrián mellett a frissen behívott, Franciaországban légióskodó Szűcs Bence szerepel beállóposzton.

A jó hangulatú tréning focizgatással kezdődött – néhány elvétett passzt követően még az újságírók is labdába rúghattak – majd különféle labdás gyakorlatokkal folytatódott, aztán záporoztak a lövések Palasics Kristófék kapujára.

„Ezt a hetet arra használjuk, hogy egyrészt integráljuk az új játékosokat, másrészt felkészüljünk a ránk váró májusi világbajnoki selejtezőre – fogalmazott a Nemzeti Sportnak a szövetségi kapitány a keddi sajtónyilvános edzést megelőzően. – A Szerbia–Litvánia párharc győztesét még nem ismerjük, de ha nem történik meglepetés, a szerbekkel találkozunk majd, szóval már előre tréningezünk arra a két meccsre is, mert közvetlenül előtte már kevés időnk lesz.”

Chema Rodríguez hangsúlyozta, Bánhidi Bencét nehéz pótolni. „Nálam ő a világ egyik legjobb beállója, de láttuk az Eb-n is, hogy Rosta Miklós is képes magas szinten teljesíteni. Ezt igyekszünk folytatni, és megpróbáljuk Szűcs Bencét is hasznosítani, megnézni, mire megyünk vele. Mindig mondom, hogy Magyarországon rengeteg tehetséges kézilabdázó van, minden alkalommal megpróbáljuk a legjobbakat szerepeltetni.”

Az olaszok elleni szombati, tatabányai találkozóra a szövetség tájékoztatása alapján még kaphatók belépők az MKSZ honlapján.

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf (mindketten MT Melsungen, német), Nagy Benedek (HBW Balingen-Weilstetten, német)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Pedro (MOL Tatabánya KC)

Jobbátlövők: Ilics Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes, francia), Máthé Dominik (Elverum, norvég)

Irányítók: Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Pergel Andrej (BM Logrono La Rioja, spanyol), Lukács Péter (Elverum), Tóth Levente (Liqui Moly NEKA – az edzéseken vesz részt), Sztraka Dániel (MOL Tatabánya KC – az edzéseken vesz részt)

Beállók: Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)

A PROGRAM

Felkészülési mérkőzés, férfiak

Szombat, 14.30: Magyarország–Olaszország, Tatabánya (Tv: M4 Sport)