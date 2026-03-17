Nemzeti Sportrádió

Kanada nem segített, a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kell a vb-kijutáshoz

VARGA BALÁZS
2026.03.17. 17:18
Kanada nem bírta legyőzni az ausztrál válogatottat (Fotó: Getty Images)
Címkék
kanadai női kosárlabda-válogatott női kosárlabda-világbajnoki selejtező ausztrál női kosárlabda-válogatott női kosárlabda
A kanadai női kosárlabda-válogatott kikapott a már biztos vb-résztvevő Ausztráliától a világbajnoki selejtezőtornán, ezzel eldőlt, hogy a magyar nemzeti csapatnak győznie kell a kijutáshoz a házigazda Törökország ellen.

Kanada a második negyedben 10 pontos hátrányból fordított, és a folytatásban is tartotta magát. Ausztrália az utolsó 10 percnek hétpontos előnnyel vágott neki, és ebből ugyan volt, hogy csak kettő maradt, végig vezetett a hajrában, és nem engedte már ki kezéből a győzelmet (82–76).

A mieink 18.30-tól csapnak össze a házigazdával, amelynek már tét nélküli lesz a találkozó, ugyanis a délutáni japán sikerrel biztossá vált a kvalifikációja. Ellenben a magyar válogatott csak győzelem esetén jut ki a németországi világbajnokságra.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)
Ausztrália–Kanada 82–76 (20–15, 20–24, 26–20, 16–17)
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 
A CSOPORT ÁLLÁSAMGyVL–KGkP
1. Ausztrália55402–344+5810
2. Japán523352–334+187
3. Kanada523357–313+447
4. Argentína514285–396–1116
5. MAGYARORSZÁG422280–292–126
6. Törökország422275–272+36
A csoport első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.

 

 

Legfrissebb hírek

Női kosárlabda-vb-selejtező: Törökország–Magyarország

Kosárlabda
5 perce

Japán átgázolt Argentínán a női kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
4 órája

Optimistán várja a magyar női kosárlabda-válogatott az utolsó csatát a vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
11 órája

A világbajnoki bronzérmes Ausztrália bedarálta a harcos, de sok hibával játszó magyar válogatottat

Kosárlabda
2026.03.14. 14:22

Lelik Réka: Az a zavaró, ahogy kikaptunk

Kosárlabda
2026.03.14. 08:53

Huszonkét ponttal kikaptunk Kanadától a női kosárlabda-vb-selejtezőtornán

Kosárlabda
2026.03.12. 17:16

Női kosárlabda vb-selejtező: nem elvárás, de összejöhet a berlini részvétel

Kosárlabda
2026.03.11. 06:43

Gereben Lívia görcs nélkül várja, utazhat-e Isztambulba

Kosárlabda
2026.03.05. 09:31
Ezek is érdekelhetik