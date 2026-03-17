Kanada nem segített, a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kell a vb-kijutáshoz
Kanada a második negyedben 10 pontos hátrányból fordított, és a folytatásban is tartotta magát. Ausztrália az utolsó 10 percnek hétpontos előnnyel vágott neki, és ebből ugyan volt, hogy csak kettő maradt, végig vezetett a hajrában, és nem engedte már ki kezéből a győzelmet (82–76).
A mieink 18.30-tól csapnak össze a házigazdával, amelynek már tét nélküli lesz a találkozó, ugyanis a délutáni japán sikerrel biztossá vált a kvalifikációja. Ellenben a magyar válogatott csak győzelem esetén jut ki a németországi világbajnokságra.
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL
5. FORDULÓ
Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)
Ausztrália–Kanada 82–76 (20–15, 20–24, 26–20, 16–17)
18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|A CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ausztrália
|5
|5
|–
|402–344
|+58
|10
|2. Japán
|5
|2
|3
|352–334
|+18
|7
|3. Kanada
|5
|2
|3
|357–313
|+44
|7
|4. Argentína
|5
|1
|4
|285–396
|–111
|6
|5. MAGYARORSZÁG
|4
|2
|2
|280–292
|–12
|6
|6. Törökország
|4
|2
|2
|275–272
|+3
|6
|A csoport első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.