Kanada nem segített, a magyar női kosárlabda-válogatottnak nyernie kell a vb-kijutáshoz

Kanada a második negyedben 10 pontos hátrányból fordított, és a folytatásban is tartotta magát. Ausztrália az utolsó 10 percnek hétpontos előnnyel vágott neki, és ebből ugyan volt, hogy csak kettő maradt, végig vezetett a hajrában, és nem engedte már ki kezéből a győzelmet (82–76).

A mieink 18.30-tól csapnak össze a házigazdával, amelynek már tét nélküli lesz a találkozó, ugyanis a délutáni japán sikerrel biztossá vált a kvalifikációja. Ellenben a magyar válogatott csak győzelem esetén jut ki a németországi világbajnokságra.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

5. FORDULÓ

Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)

Ausztrália–Kanada 82–76 (20–15, 20–24, 26–20, 16–17)

18.30: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!