Az újonc Szűcs Tamás debreceni csapattársainak is megköszönte a meghívót
„Tudtam, hogy minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtanom, mert csak akkor lehet esélyem a válogatott kerettagságra, viszont a csapattársak teljesítménye is hozzájárult a meghívóhoz, és hétről hétre bizonyítjuk, hogy nem véletlenül állunk harmadik helyen a tabellán” – jelentette ki az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában.
Bárány Donáttal együtt két debreceni játékos is készülhet a jövő hét szombati, Szlovénia, valamint a három nappal később sorra kerülő, Görögország elleni felkészülési mérkőzésre.
„Hatalmas megtiszteltetés, és boldog vagyok, hogy az álmom megvalósulhat” – fogalmazott, majd elárulta, kedden reggel már értesült Marco Rossi szövetségi kapitány döntéséről, és elsőként párjának, majd édesapjának számolt be az örömhírről.
„Minden futballozó gyerek, ahogy idősödik, elgondolkodik azon, hogy vajon bekerülhet-e majd a válogatottba, és ahogy telik az idő láthatja, a munka és a szorgalom kifizetődő” – zárta a középpályás.
Rossi csapata március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A magyar keret tagjai március 23-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
KAPUSOK: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
VÉDŐK: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
TÁMADÓK: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
(MTI)