Az újonc Szűcs Tamás debreceni csapattársainak is megköszönte a meghívót

„Tudtam, hogy minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtanom, mert csak akkor lehet esélyem a válogatott kerettagságra, viszont a csapattársak teljesítménye is hozzájárult a meghívóhoz, és hétről hétre bizonyítjuk, hogy nem véletlenül állunk harmadik helyen a tabellán” – jelentette ki az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában.

Bárány Donáttal együtt két debreceni játékos is készülhet a jövő hét szombati, Szlovénia, valamint a három nappal később sorra kerülő, Görögország elleni felkészülési mérkőzésre.

„Hatalmas megtiszteltetés, és boldog vagyok, hogy az álmom megvalósulhat” – fogalmazott, majd elárulta, kedden reggel már értesült Marco Rossi szövetségi kapitány döntéséről, és elsőként párjának, majd édesapjának számolt be az örömhírről.

„Minden futballozó gyerek, ahogy idősödik, elgondolkodik azon, hogy vajon bekerülhet-e majd a válogatottba, és ahogy telik az idő láthatja, a munka és a szorgalom kifizetődő” – zárta a középpályás.

Rossi csapata március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A magyar keret tagjai március 23-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.