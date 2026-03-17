Az újonc Szűcs Tamás debreceni csapattársainak is megköszönte a meghívót

R. P.R. P.
2026.03.17. 18:37
null
Szűcs Tamás (Fotó: Czinege Melinda)
Szűcs Tamás, a Debreceni VSC 21 éves középpályása a csapattársainak is megköszönte, hogy először kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.

 

„Tudtam, hogy minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtanom, mert csak akkor lehet esélyem a válogatott kerettagságra, viszont a csapattársak teljesítménye is hozzájárult a meghívóhoz, és hétről hétre bizonyítjuk, hogy nem véletlenül állunk harmadik helyen a tabellán” – jelentette ki az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában.

Bárány Donáttal együtt két debreceni játékos is készülhet a jövő hét szombati, Szlovénia, valamint a három nappal később sorra kerülő, Görögország elleni felkészülési mérkőzésre.

„Hatalmas megtiszteltetés, és boldog vagyok, hogy az álmom megvalósulhat” – fogalmazott, majd elárulta, kedden reggel már értesült Marco Rossi szövetségi kapitány döntéséről, és elsőként párjának, majd édesapjának számolt be az örömhírről.

„Minden futballozó gyerek, ahogy idősödik, elgondolkodik azon, hogy vajon bekerülhet-e majd a válogatottba, és ahogy telik az idő láthatja, a munka és a szorgalom kifizetődő” – zárta a középpályás.

Rossi csapata március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A magyar keret tagjai március 23-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.

Marco Rossi: Sallai Roland és Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd

Az újoncokról, Dibusz Dénes kimaradásáról és Kovács Bendegúzról is szót ejtett a kerethirdetésen a szövetségi kapitány.

Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is meghívót kapott Marco Rossitól

Baráth Péter, Schön Szabolcs és Szűcs Kornél is ott van a szövetségi kapitány keretében.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
KAPUSOK: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
VÉDŐK: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
TÁMADÓK: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

(MTI)

 

A görögök kijelölték a mieink ellen készülő keretüket

Magyar válogatott
2 órája

Baráth Péter: Tudtam, hogy előbb-utóbb jön a meghívó

Magyar válogatott
5 órája

Marco Rossi: Sallai Roland és Szoboszlai Dominik nem jobbhátvéd

Magyar válogatott
6 órája

Bízzuk Rossira! — Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
20 órája

Szűcs Tamás: Ha újra vezetést szerzünk, meg kell tartani!

Labdarúgó NB I
2026.03.14. 11:06

Magyar válogatott igazolás Ausztriában, Csehországban, Szerbiában is, meglepetéscsatár Hollandiából

Légiósok
2026.03.12. 14:41

A lehető legjobb időben tért vissza a Fradi kapujába Dibusz Dénes

Labdarúgó NB I
2026.03.10. 07:00

Hétfőn indul az újabb jegyértékesítés a görögök elleni válogatott meccsre

Magyar válogatott
2026.03.06. 17:44
