Koleszár Mihály: Erős a magyar mezőny, nem adják ingyen az ob-címet

Egy ideig még vezetett is a kombinált számban – ám a győztes Li Liu-csang valamivel jobban lőtt az utolsó sorozatban, így Koleszár Mihály kiváló versenyzéssel másodikként végzett a hétvégi Viwa Open nemzetközi fedett pályás öttusaversenyen. A magyar férfi versenyzők között ő lett a legjobb az egyben országos bajnokságként is megrendezett viadalon.

„Izgalmas megméretésen vagyok túl, fantasztikus érzés, hogy sikerült megvédenem az országos bajnoki címemet – mondta Koleszár Mihály. – Elképesztő versenyzőink vannak, Bőhm Csaba világbajnok, Szép Balázs világbajnoki ezüst­érmes, Gáll András Európa-bajnoki negyedik és Tárkányi Zsombor is fejlődik, egyre inkább megszokja a felnőttmezőnyt. Mindannyiunkban van annyi plusz, hogy éremesélyesként érkezünk meg a versenyekre, szerintem ez az erősségünk, egyszerre húzzuk és űzzük egymást. 2028-ra egységes csapatként érkezhetünk meg, addig egyénileg próbálunk fejlődni a lehető legjobban, és remélem, két év múlva, amikor igazán számít a teljesítményünk, akkor is támogatjuk egymást.”

A Csepel SC 24 éves öttusázója a szombati döntő táblavívásában hatodik kiemeltként a 16 között kezdett, két győzelem után a legjobb négy között esett csak ki. Második sikeres asszója különösen szépen alakult: az utolsó másodpercekben a 11. kiemelt kínai Ma Jüang 4:3-ra vezetett ellene, de Koleszár bátor támadással bevitt egy újabb tust, és négy századmásodperccel a vége előtt egyenlített – a szabályok szerint döntetlennél a korábbi körvívás alapján magasabban kiemelt jut tovább. A Nemzeti Sportrádió kérdésére, ez alapozta-e meg döntőbeli jó teljesítményét, így felelt: „Kulcsmomentum volt, nem feltétlenül az egyenlítés maga, hanem inkább az, hogy ekkor bizonyosodott be: a lélekjelenlétemmel nincs gond. Fordulópontként tekintek rá, ekkor éreztem igazán, hogy hiszek magamban. Vívásban teljesítettem, amit tudok, az OCR-pályán kissé visszafogtam magam, még nem akarom minden puskaporomat elsütni az év elején, úszásban viszont rágyorsítás nélkül sikerült jó időeredményt hoznom. A kombinált számban pedig lassan beérik a sok-sok munka, amit belepakoltunk. Természetesen szeretnék még fejlődni, mert versenysportolóként sosem vagyunk teljesen elégedettek.”

A tavaly két világkupaversenyen, majd az Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmes, vegyes váltóban Guzi Blankával aranyérmes Koleszár az erős riválisokról is beszélt. „Egyre nehezebb ob-címet szerezni, nem adják ingyen. Erős a magyar mezőny, éppen ezért örülök igazán, hogy egymás után harmadszor is sikerült megnyernem. Bízom benne, hogy jövőre is nagy harc lesz érte, és hogy én is ott leszek a mezőnyben egészségesen, felkészülten. Ám ennél csak még fontosabb versenyek következnek. Idén mindenképpen a világbajnokság lesz a legfontosabb – tavaly az Eb-n letettem a névjegyemet, idén a vb-pódium a célom” – mondta a tavalyi világbajnokságtól betegség miatt visszalépő öttusázó.