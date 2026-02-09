Nem kegyelmezett az Espanyolnak, visszatért a győztes útra a Villarreal

Korai lesgóllal kezdett az Espanyol a Villarreal vendégeként a spanyol első osztályú bajnokság 23. fordulójának záró mérkőzésén, ahol Omar El-Hilali a 12. percben talált a kapuba, de játékvezető a videobíró segítségével érvénytelenítette a gólt. Adrián Cordero Vegán később egy tizenegyest is számonkértek a látogatók, de a bíró ugyanúgy hajthatatlan maradt, mint az előző esetnél. Az első fél óra után aztán nagyon rákapcsolt a „sárga tengeralattjáró”: előbb Giorgi Mikautadze kapáslövése kötött ki az Espanyol kapujában, majd a vendégektől José Salinas talált a saját hálójába (öngól) – kétgólos hazai előnynél tértek pihenőre a felek.

Nagyjából öt perc telt el a második félidőből, amikor Nicolas Pépé villant: az elefántcsontparti csatár remek egyéni alakítás után vette be Marko Dmitrovics kapuját. Nem sokkal később Alberto Moleiro rendezett le minden vitás kérdést, aki Mikautadze ragyogó passzát értékesítette. A szépítés azért kijárt a barcelonai a csapatnak, a 88. percben Cyril Ngongé beíveléséből Leandro Cabrera állította be a 4–1-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Villarreal–Espanyol 4–1 (Mikautadze 35., J. Salinas 41. – öngól, Pépé 50., Moleiro 55., ill. L. Cabrera 88.)

Vasárnap játszották

Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)

Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)

Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)

Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)

Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)

Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)

Szombaton játszották

Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)

Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)

Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)