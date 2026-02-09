Nem kegyelmezett az Espanyolnak, visszatért a győztes útra a Villarreal
Korai lesgóllal kezdett az Espanyol a Villarreal vendégeként a spanyol első osztályú bajnokság 23. fordulójának záró mérkőzésén, ahol Omar El-Hilali a 12. percben talált a kapuba, de játékvezető a videobíró segítségével érvénytelenítette a gólt. Adrián Cordero Vegán később egy tizenegyest is számonkértek a látogatók, de a bíró ugyanúgy hajthatatlan maradt, mint az előző esetnél. Az első fél óra után aztán nagyon rákapcsolt a „sárga tengeralattjáró”: előbb Giorgi Mikautadze kapáslövése kötött ki az Espanyol kapujában, majd a vendégektől José Salinas talált a saját hálójába (öngól) – kétgólos hazai előnynél tértek pihenőre a felek.
Nagyjából öt perc telt el a második félidőből, amikor Nicolas Pépé villant: az elefántcsontparti csatár remek egyéni alakítás után vette be Marko Dmitrovics kapuját. Nem sokkal később Alberto Moleiro rendezett le minden vitás kérdést, aki Mikautadze ragyogó passzát értékesítette. A szépítés azért kijárt a barcelonai a csapatnak, a 88. percben Cyril Ngongé beíveléséből Leandro Cabrera állította be a 4–1-es végeredményt.
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Villarreal–Espanyol 4–1 (Mikautadze 35., J. Salinas 41. – öngól, Pépé 50., Moleiro 55., ill. L. Cabrera 88.)
Vasárnap játszották
Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)
Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)
Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)
Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)
Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)
Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)
Szombaton játszották
Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
23
19
1
3
63–23
+40
58
|2. Real Madrid
23
18
3
2
49–18
+31
57
|3. Atlético Madrid
23
13
6
4
38–18
+20
45
|4. Villarreal
22
14
3
5
43–24
+19
45
|5. Betis
23
10
8
5
37–28
+9
38
|6. Espanyol
23
10
4
9
27–31
–4
34
|7. Celta Vigo
23
8
9
6
30–25
+5
33
|8. Real Sociedad
23
8
7
8
33–31
+2
31
|9. Osasuna
23
8
5
10
28–28
0
29
|10. Athletic Bilbao
23
8
4
11
25–33
–8
28
|11. Getafe
23
7
5
11
18–27
–9
26
|12. Girona
23
6
8
9
22–37
–15
26
|13. Sevilla
23
7
4
12
30–38
–8
25
|14. Alaves
23
7
4
12
20–29
–9
25
|15. Elche
23
5
9
9
31–35
–4
24
|16. Mallorca
23
6
6
11
28–37
–9
24
|17. Valencia
23
5
8
10
23–37
–14
23
|18. Rayo Vallecano
22
5
7
10
18–30
–12
22
|19. Levante
22
4
6
12
26–38
–12
18
|20. Oviedo
22
3
7
12
12–34
–22
16