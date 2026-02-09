Nemzeti Sportrádió

Nem kegyelmezett az Espanyolnak, visszatért a győztes útra a Villarreal

2026.02.09. 23:02
Alberto Moleiro lőtte a Villarreal negyedik gólját (Fotó: Getty Images)
Mindkét félidőben kétszer talált az Espanyol kapujába a Villarreal, amely hazai pályán 4–1-es győzelmet aratott a katalán csapat fölött a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának záró meccsén, s ezzel pontszámban beérte a vasárnap a Betis ellen rangadót veszítő Atlético Madridot.

Korai lesgóllal kezdett az Espanyol a Villarreal vendégeként a spanyol első osztályú bajnokság 23. fordulójának záró mérkőzésén, ahol Omar El-Hilali a 12. percben talált a kapuba, de játékvezető a videobíró segítségével érvénytelenítette a gólt. Adrián Cordero Vegán később egy tizenegyest is számonkértek a látogatók, de a bíró ugyanúgy hajthatatlan maradt, mint az előző esetnél. Az első fél óra után aztán nagyon rákapcsolt a „sárga tengeralattjáró”: előbb Giorgi Mikautadze kapáslövése kötött ki az Espanyol kapujában, majd a vendégektől José Salinas talált a saját hálójába (öngól) – kétgólos hazai előnynél tértek pihenőre a felek.

Nagyjából öt perc telt el a második félidőből, amikor Nicolas Pépé villant: az elefántcsontparti csatár remek egyéni alakítás után vette be Marko Dmitrovics kapuját. Nem sokkal később Alberto Moleiro rendezett le minden vitás kérdést, aki Mikautadze ragyogó passzát értékesítette. A szépítés azért kijárt a barcelonai a csapatnak, a 88. percben Cyril Ngongé beíveléséből Leandro Cabrera állította be a 4–1-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Villarreal–Espanyol 4–1 (Mikautadze 35., J. Salinas 41. – öngól, Pépé 50., Moleiro 55., ill. L. Cabrera 88.)
Vasárnap játszották
Valencia–Real Madrid 0–2 (Á. Carreras 65., K. Mbappé 90+1.)
Atlético Madrid–Betis 0–1 (Antony 28.)
Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)
Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)
Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)
Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)
Szombaton játszották
Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. FC Barcelona

23

19

1

3

63–23

+40 

58 

  2. Real Madrid

23

18

3

2

49–18

+31 

57 

  3. Atlético Madrid

23

13

6

4

38–18

+20 

45 

  4. Villarreal

22

14

3

5

43–24

+19 

45 

  5. Betis

23

10

8

5

37–28

+9 

38 

  6. Espanyol

23

10

4

9

27–31

–4 

34 

  7. Celta Vigo

23

8

9

6

30–25

+5 

33 

  8. Real Sociedad

23

8

7

8

33–31

+2 

31 

  9. Osasuna

23

8

5

10

28–28

29 

10. Athletic Bilbao

23

8

4

11

25–33

–8 

28 

11. Getafe

23

7

5

11

18–27

–9 

26 

12. Girona

23

6

8

9

22–37

–15 

26 

13. Sevilla

23

7

4

12

30–38

–8 

25 

14. Alaves

23

7

4

12

20–29

–9 

25 

15. Elche

23

5

9

9

31–35

–4 

24 

16. Mallorca

23

6

6

11

28–37

–9 

24 

17. Valencia

23

5

8

10

23–37

–14 

23 

18. Rayo Vallecano

22

5

7

10

18–30

–12 

22 

19. Levante

22

4

6

12

26–38

–12 

18 

20. Oviedo

22

3

7

12

12–34

–22 

16 

 

 

