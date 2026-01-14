Király-kupa: Griezmann villanása döntött a Depor ellen; hétgólos meccsen jutott tovább a Bilbao

Mozgalmas első félidőt hozott a harmadosztályú Cultural Leonesa és az élvonalbeli Athletic Bilbao összecsapása. A hazaiak háromszor szereztek vezetést, Iván Calero duplájára Gorka Guruzeta válaszolt két góllal, majd mindkét fél tizenegyesből talált be a szünet előtt – Rubén Sobrino és Oihan Sancet értékesítette a büntetőket. A fordulás után nem gól-, hanem emberhátrányba kerültek a baszkok, Aitor Paredes kapott piros lapot, és így már inkább a létszámfölényben futballozó hazaiak előtt adódtak helyzetek.

A második játékrész nem hozott gólt, jöhetett a hosszabbítás, aminek az elején ismét betalált a leóni csapat (egy órási kapu előtti kavarodást követően), ám les miatt nem adták meg a találatot. Pár perc múlva lecsapott az Athletic, és megszerezte a vezetést. Unai Gómez találta el a bal kapufát, majd a kipattanóra lecsapó Nico Williamsszel szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Unai Gómez végezte el, aki a bal alsóba lőtt. Hajtott a kiscsapat az egyenlítésért, be is tudta szorítani ellenfelét, de a csoda elmaradt – negyeddöntős a bilbaói együttes. 3–4

A szebb napokat is látott, 2000-ben bajnoki címet nyerő, 2004-ben BL-elődöntőig jutó Depor jól tartotta magát az Atleti ellen, igaz, a madridiak kétszer is eltalálták a kapufát az első félidőben – előbb Matteo Ruggeri, majd Antoine Griezmann zörgette meg. Egy óra elteltével viszont előnybe kerültek a vendégek Griezmann remek megmozdulása után, aki 21 méterről ballal tekert szabadrúgásból a bal felső sarokba. Nagyot küzdött a La Coruna-i csapat, ám nem sikerült egyenlítenie, így az Atlético Madrid ott van a nyolc között. 0–1

Korán kétgólos előnybe került idegenben az Osasuna, előbb Jon Moncayola lőtt gyönyörű mozdulattal 20 méterről a bal felsőbe, majd Mikel Oyarzabal vétett öngólt, szöglet után pattant be a lábáról a labda a léc alá. Sokáig maradt a különbség, a 75. percben sikerült csak szépítenie a Real Sociedadnak, amikor Benat Turrientes 21 méterről bombázott a jobb alsó sarokba. A vendégek nem tudták kihúzni a hajrát, Igor Zubeldia 11 méterről lőtt kapufás gólt, amivel hosszabbításra mentette a meccset. A San Sebastián-i csapat átvehette volna a vezetést, mivel kezezés miatt tizenegyest végezhetett el a 105+2. percben, azonban Aitor Fernández kifogta Oyarzabal büntetőjét – hozzá kell tenni, előtte a másik oldalon Ante Budimir találta el a kapufát.

Tizenegyespárbajban dőlt el a továbbjutó kiléte. A második párban pamplonai játékos hibázott, Moncayola próbálkozását Unai Marrero kivédte, de a hazaiak nem tudták lezárni a szétlövést, mivel az ötödik körben Arszen Zaharjan rontott. Alejandro Catena egalizálhatott volna, azonban Marrero ismét hárított, így a Real Sociedad lépett tovább. 2–2 – 11-esekkel 4–3

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Cultural Leonesa (III.)–Athletic Bilbao 3–4 (Calero 16., 27., Sobrino 41. – 11-esből, ill. Guruzeta 26., 38., Sancet 45+3. – 11-esből, U. Gómez 104. – 11-esből) – hosszabbítás után

Kiállítva: Paredes (56., Bilbao)

Deportivo La Coruna (II.)–Atlético Madrid 0–1 (Griezmann 61.)

Real Sociedad–Osasuna 2–2 (Turrientes 75., Zubeldia 90+2., ill. Moncayola 4., Oyarzabal 17. – öngól) – 11-esekkel 4–3

Szerdán játsszák

21.00: Alavés–Rayo Vallecano

21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)

21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2)

Csütörtökön játsszák

21.00: Burgos (II.)–Valencia

21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona (Tv: Sport2)