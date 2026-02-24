Cristiano Ronaldo nélkül is sikerülhet a bravúr az Internek

Lassan elkezdhetik szervezni az ünnepségeket Milánóban: az Internazionale szombaton a Leccét is legyőzte (2–0) a Serie A-ban, 26 forduló után tíz ponttal vezeti a bajnokságot, az üldözők közül pedig csak az AS Roma nyert, amely 14 ponttal van lemaradva tőle. A 21. aranyérem karnyújtásnyira, viszont a hazai formát ideje átültetni az európai porondra, különben hamar véget ér a háromfrontos küzdelem. A Bodö/Glimt otthonában elszenvedett 3–1-es vereség olyan nagy meglepetést nem jelentett, a norvégok otthonában rendkívül nehéz érvényesülni európai kis-, közép és elit csapatoknak is. Cristian Chivu milánói vezetőedző már az idegenbeli mérkőzés után is biztos volt benne, nyílt a párharc, ki lehet harcolni a továbbjutást, együttese pedig a Giuseppe Meazza Stadionban hamar visszakapaszkodhat.

A sorozat 1992 óta íródó történetében tízszer fordult elő, hogy idegenben összeszedett kétgólos hátrányt hazai pályán megfordítsanak (négy másik alkalommal három- és négygólos hátrányt is megfordítottak csapatok, de az Inter–Bodö párharc miatt ezeket nem idézzük fel). Először a 2000-es negyeddöntőben a Barcelona éppen 3–1-es vereség után győzte le hosszabbításban 5–1-re a Chelsea-t, négy évvel később a Real Madrid történetének egyik legfájóbb kiesése következett a Monaco ellen (4–2 után 1–3 a nyolc között). Az elmúlt 15 évben megszaporodtak a hasonló esetek, 2012-ben a végül aranyérmes Chelsea 3–1-es hátrányból állt fel, 4–1-re nyert otthon hosszabbításban a Napoli ellen. Egy év múlva a Barcelona a Milan elleni 2–0-s vereséget feledtette hazai 4–0-val, 2014-ben két ilyen eset is előfordult, a Manchester United az Olympiakosz (0–2, 3–0), a Chelsea pedig a PSG ellen hajtotta végre a bravúrt (1–3, 2–0). A 2014–2015-ös kiírás negyeddöntőjében a Porto hatalmas meglepetésre 3–1-re vezetett a Bayern München ellen, a bajorok viszont nem kegyelmeztek a visszavágón, 6–1-re győztek. Az utóbbi két alkalom főszereplője a sorozat legnagyobb legendája, Cristiano Ronaldo, aki 2016-ban a Wolfsburg, 2019-ben pedig az Atlético Madrid ellen lőtt mesterhármasával juttatta tovább az első mérkőzésen 2–0-s hátrányba kerülő Real Madridot, majd Juventust.

Lautaro Martínez sérülése nehezíti a körülményeket az Internél, de azzal, hogy a csapat ennyire kényelmes helyzetbe hozta magát a Serie A-ban a remek szereplésével, minden erejével azon lehet, hogy megismételje tavalyi menetelését a Bajnokok Ligájában.

Anthony Gordon már Azerbajdzsánban eldöntötte a lényegi kérdéseket (Fotó: AFP)

Tartalékolnak az angolok, meg is tehetik

Ötgólos előnyből várja a Newcastle a Qarabag elleni BL-rájátszás hazai visszavágóját, az angol együttes valójában már a keddit követő mérkőzésekre fókuszál.

Nem kockázatos kijelentés: a Newcastle United már nyolcaddöntős a BL-ben. Az angol együttes a múlt héten Azerbajdzsánban 6–1-re legyőzte a Qarabagot, a mérkőzés hőse a négy gólt szerző Anthony Gordon volt. A keddi hazai visszavágó már csak formaság, a sűrű versenynaptárra tekintettel Eddie Howe menedzser pihentetheti jó néhány kulcsjátékosait.

A Newcastle egymás után négyszer játszott idegenben (ebből három meccset megnyert), most pedig négy hazai találkozó vár rá, s valamennyi fontosabb lesz a Qarabag elleni BL-visszavágónál. Szombaton a bajnokságban közvetlen rivális Evertont, jövő héten szerdán a Manchester Unitedet, majd március 7-én a Manchester Cityt fogadja (utóbbi FA-kupa-csata lesz). A múlt heti négy találatával a gólkirályi címért bejelentkező Anthony Gordon mindenesetre ezúttal is ott lehet a kezdőben, ahogyan a hétvégi Manchester City (1–2) elleni bajnokin gólt szerző Lewis Hall is. Utóbbi egyre jobb formában játszik a „szarkák” védelmében, a helyi sajtó szerint van rá esély, hogy Thomas Tuchel, Anglia német szövetségi kapitánya behívja a keretbe az Uruguay és Japán elleni márciusi felkészülési mérkőzésre.

José Luis Mendilibar (Fotó: Reuters)

José Luis Mendilibar: Talán van némi esélyünk

Az Olympiakosz kétgólos hátránnyal érkezik Leverkusenbe, már-már csoda lenne a nyolcaddöntőbe jutása.

Kedvezőtlen helyzetben várja a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóját az Olympiakosz. A múlt héten a német csapatot erősítő Patrik Schick három perc leforgása alatt két gólt lőtt a görögöknek, akik aztán három nyeretlen tétmérkőzést követően a hétvégén legyőzték a Panetolikoszt (2–0) a bajnokságban.

„Nehéz lesz kiharcolni a nyolcaddöntőbe jutást, de talán van némi esélyünk – mondta a klub oldalának José Luis Mendilibar, az Olympiakosz vezetőedzője. – Rendkívül erős csapat az ellenfelünk, ráadásul odahaza két góllal kikaptunk. A párharc első meccsén sajnos rövid időn belül megkaptuk a második gólt, nem volt időnk válaszolni a németek vezető találatára. Ezt követően hiába mentünk előre, nem sikerült szépítenünk, ami megváltoztathatta volna az esélyeket a visszavágóra. Gyakorlatilag semmi sem jött össze, minden ellenünk dolgozott.”

Az Olympiakosz a Bajnokok Ligája 2025–2026-ös kiírásának alapszakaszában kétszer is győzött idegenben, megverte az Ajaxot (2–1) és a Kajrat Almatit (1–0), más kérdés, hogy kedden egyik eredmény sem érne neki továbbjutást, sőt hosszabbítást sem. José Luis Mendilibar a hétvégi bajnokin jó néhány kulcsemberét pihentette, így ők frissen indulhatnak csatába a BayArenában.

Ademola Lookman egyelőre remek vételnek tűnik Madrid piros-fehér felén (Fotó: Imago Images)

Támadó üzemmódban a madridiak

A 2011 decembere óta tartó Diego Simeone-korszakban az Atlético Madrid mindig is kimagasló védekezéséről volt híres, ám úgy tűnik, a csapat 2025–2026-os idényének alakulását a támadók határozhatják meg.

Új szelek fújnak Madridban. Bár a kétarcú Atlético a védelmi statisztikában továbbra is a spanyol bajnokság egyik legjobbja (25 meccsen kapott 23 gólja a második legkevesebb a La Ligában), Diego Simeone vezetőedző – mint madridi szerepvállalása során mindig – igyekezett megújulni. Felismerte, hogy együttese versenyképessé tétele érdekében javítania kell a támadások hatékonyságán, mert a 2026-os év első hét tétmeccsén mindössze nyolc gólt szereztek.

Ekkor érkezett a klubhoz az Atalantától a nigériai válogatott Ademola Lookman, aki valósággal berúgta az ajtót a spanyol fővárosban: hat tétmérkőzésén négy gól és két gólpassz a mérlege, 92.7 percenként talált be 11 kapura lövésből, tehát átlagban 2.75 próbálkozásra van szüksége, hogy eredményes legyen, vagy ha úgy tetszik, lehetőségei 36.36 százalékát váltja gólra.

Nagy segítség a játéka, hiszen a második leghatékonyabb Atleti-támadó ebben az évadban a rutinos, sokszor a középpályán is feltűnő Antoine Griezmann, aki 42 lövésből hozott össze 12 gólt. Huszonkilenc percenként volt eredményes átlagban, őt követi Alexander Sörloth, aki szintén egy tucat találatnál jár, de ezt 45 lövésből (26.6 százalék, átlagban 153 játékperc után kerül fel a gólszerzők közé). Kisebb meglepetésre a szerzett gólokon kívül (13) az összes statisztikai mutatóban Julián Álvarez zárja négyesük összevetését: 53 lövésből érte el ezt a góltermést, ez a 25 százalékos hatékonyságot sem éri el, ráadásul csak 197 percenként talál be.

Nagy kérdés tehát, hogy Simeone kitart-e az egyébként nagyszerű képességű argentin támadó mellett, merthogy kedd este elvárás együttesétől a győzelem és a továbbjutás: a nyolcaddöntőbe jutásért zajló BL-rájátszás madridi visszavágójára a veszélyes FC Bruges érkezik, amely a párharc első meccsén kétgólos hátrányból visszakapaszkodva ért el 3–3-as döntetlent.

Oblak szerint az Atléticónak a legjobbját kell nyújtania a Bruges ellen „Mindig meggyűlik a bajunk az FC Bruges-zsel, kemény futballt játszó fiatal csapat. A legjobbunkat kell nyújtanunk a továbbjutás érdekében” – mondta a madridiak kapusa.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 3–3

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 2–0

21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)

Az első mérkőzésen: 1–3

21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 6–1