A Sociedad őrült mérkőzésen fordított az Oviedo ellen, iksz lett a vége

Az első félidőben egyik csapat sem volt eredményes, a fordulást követően azonban beindult a gólgyártás: az Oviedo Federico Vinas gyors duplájával megalapozta a második játékrészt, amelyben a Real Sociedad fordítani tudott.

Orri Óskarsson a 64. percben szépített, a hajrában pedig a világbajnoki ezüstérmes Duje Caleta-Car egyenlített a fejesével. A hazaiak izlandi támadója a rendes játékidő legvégén gyors kontra után újra beköszönt, de a végeredményt nem ő, hanem a vendégek középhátvédje, Eric Bailly állította be a ráadásban.

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)