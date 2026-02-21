Nemzeti Sportrádió

Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

A Sociedad őrült mérkőzésen fordított az Oviedo ellen, iksz lett a vége

2026.02.21. 16:08
Eric Bailly (balra) mentett pontot az Oviedónak (Fotó: Getty Images)
Real Oviedo Real Sociedad La Liga
Hatgólos döntetlennel indult a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 25. fordulójának szombati programja: a Real Sociedad hazai pályán kétgólos hátrányból fordított az Oviedo ellen, végül azonban egy pontot mégiscsak megmentett a kiesőjelölt.

Az első félidőben egyik csapat sem volt eredményes, a fordulást követően azonban beindult a gólgyártás: az Oviedo Federico Vinas gyors duplájával megalapozta a második játékrészt, amelyben a Real Sociedad fordítani tudott.

Orri Óskarsson a 64. percben szépített, a hajrában pedig a világbajnoki ezüstérmes Duje Caleta-Car egyenlített a fejesével. A hazaiak izlandi támadója a rendes játékidő legvégén gyors kontra után újra beköszönt, de a végeredményt nem ő, hanem a vendégek középhátvédje, Eric Bailly állította be a ráadásban.

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
16.15: Betis–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid24136538–21+17 45 
5. Betis24118539–29+10 41 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Real Sociedad2588937–38–1 32 
10. Osasuna24861028–2830 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Girona2478924–38–14 29 
13. Sevilla24751231–39–8 26 
14. Alaves24751221–30–9 26 
15. Valencia24681025–37–12 26 
16. Elche255101032–37–5 25 
17. Rayo Vallecano23671021–30–9 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

