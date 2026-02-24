Sörloth triplája döntött, az Atlético Madrid kiütötte a Bruges-t, ott van a BL nyolcaddöntőjében

Hatalmas meglepetésre nem került be az Atlético Madrid FC Bruges elleni kezdőcsapatába Ademola Lookman és Antoine Griezmann. Főleg előbbi hiánya meglepő: a nigériai támadó télen érkezett az Atalantától, s „berúgta az ajtót”, hat mérkőzésen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott.

„A kispadon várják, hogy ha lehetőséget kapnak, segítsenek a csapatnak, ahogyan Thiago Almada, Nahuel Molina és Robin Le Normand is – mondta a Movistarnak a kezdés előtt néhány perccel Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője. – Jó formában vagyunk, szurkolóink támogatásával győzni akarunk.”

Nos, a fogadkozás ellenére nem kezdett jól az Atlético, sok labdát veszített, ráadásul jó néhányat a saját térfelén. A Bruges nyomást helyezett a spanyolokra, és Alekszandar Sztankovics távoli lövését rögtön védenie kellett Jan Oblaknak. Aztán Diego Simeone fia, Giuliano Simeone percei következtek, előbb mellé lőtt, majd elesett a tizenhatoson belül, ám videózás után sem ítélt büntetőt Clément Turpin játékvezető.

Bátran játszottak a belgák, egy szép támadás végén Hugo Vetlesen életerős lövése után a kapuba tartott a labda, azonban David Hancko testi épségét sem kímélve kifejelte. A 23. percben „a semmiből” szerezte meg a vezetést az Atlético, Alexander Sörloth gyenge lövését védte be Simon Mignolet – nagy hiba volt a kapustól. A gólpasszt Jan Oblak adta, azaz Francisco Molina, Santiago Canizares, Imanol Etxeberría és Thibaut Courtois után ő lett az ötödik kapus a BL-ben, aki „előkészített” egy találatot.

Nem sokáig vezetett az Atlético, mert Joel Ordónez közeli fejesével (megérdemelten) egyenlített a Bruges. A félidő hajrája is a belgáké volt, Hugo Vetlesen kétszer is veszélyeztetett, előbb a fejesét védte bravúrral Jan Oblak, majd lövését követően fogta meg a labdát a hazai kapus.

A fordulás után rögtön előnybe kerültek a hazaiak, a múlt nyáron érkező Johnny Cardoso lőtt 18 méterről a jobb alsó sarokba, megszerezve első gólját az Atléticóban. Diego Simeone ekkor küldte be Ademola Lookmant és Antoine Griezmannt, előbbi nagyszerű ellentámadást követően gólpasszt adott Alexander Sörlothnak, így összesítésben már kettővel vezettek a „matracosok”. A meccs hajrájában Alexander Sörloth ismét betalált, mesterhármasával továbbjuttatva csapatát a nyolcaddöntőbe.

Az Atlético a Tottenhammel vagy a Liverpoollal találkozik a következő körben; sorsolás pénteken.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

VISSZAVÁGÓK – keddi mérkőzések

ATLÉTICO MADRID (spanyol)–FC BRUGES (belga) 4–1 (1–1)

Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Clément Turpin (francia)

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giuliano Simeone (J. M. Giménez, 83.), Cardoso (Mendoza, 83.), Koke (Molina, 70.), Baena (Lookman, 70.) – Sörloth, J. Álvarez (Griezmann, 58.). Vezetőedző: Diego Simeone

BRUGES: Mignolet – Sabbe, Ordónez, Mechele (Meijer, 88.), Seys (Lemaréchal, 82.) – A. Sztankovics – Forbs, Vetlesen (Diakhon, 65.), Vanaken, Colisz (Nilsson, 82.) – Tresoldi (Vermant, 65.). Vezetőedző: Ivan Leko

Gólszerző: Sörloth (23., 76., 87.), Cardoso (48.), ill. Ordónez (36.)

Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel

