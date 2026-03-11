Budapest legnagyobb játékostoborzójára készül a kétszeres bajnok Cowbells

Nemzeti Sportrádió

2026.03.11. 14:47
flag football Budapest Cowbells amerikai futball
A kétszeres Hungarian Football League- és flag futball magyar bajnok Budapest Cowbells kitárja a kapuit a sportágak kedvelői előtt az elmúlt 10 év legnagyobb toborzójának keretein belül.

A március 15-i toborzó lényege, hogy az érdeklődők kipróbálhassák a két sportág alapjait (dobás, elkapás, tackle, azaz földrevitel), illetve különböző gyorsasági és ügyességi felmérőkön keresztül a csapat tesztelje a leendő újonc játékosok képességeit, majd közösen döntsenek arról, mely poszt lenne számukra az ideális: irányító, elkapó, rúgó, védekező-támadó falember, safety stb. Fontos, nincs olyan, hogy rossz vagy jó testalkat, az amerikai és a flag focin belül bárki megtalálhatja a neki való posztot.

2014 és 2017 első osztályú magyar amerikaifutball-bajnoka (HFL) a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián új belépő sportágként szerepelő flag futballban úttörő hazánkban. Ugyanis a kétszeres magyar bajnok (2024, 2025) felnőtt Cowbells flag csapat játékosai alkotják a válogatott gerincét és az egyesület szeretné ezt a keretet is tovább építeni az új játékosokkal.

A toborzó időpontja: 2026. március 15. 15.00–17.00

Helyszín: Tichy Lajos Sportcentrum (Bp., 1194, Katona József u. 3)

A héten esedékes toborzó Facebook-eseménye ide kattintva érhető el.

 

 

