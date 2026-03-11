Az orosz kajak-kenusok semlegesként indulhatnak a vb-n

Ezt az ICF közölte a TASZSZ-szal.

Az orosz állami hírügynökség idézte Richard Pettit ICF-főtitkár február végi levelét, amely szerint az oroszok és a fehéroroszok 2026-ban is semleges sportolóként állhatnak rajthoz a nemzetközi viadalokon.

Az engedély minden olyan nagyobb versenyre vonatkozik, amelyen kvalifikálni lehet a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

A 2026-os idény legfőbb eseménye a gyorsasági szakágban az augusztus 26. és 30. között sorra kerülő vb lesz a lengyelországi Poznanban, a szlalom-vb-nek pedig az egyesült államokbeli Oklahoma City ad otthont július 20. és 25. között.

A TASZSZ egy korábbi híre szerint az Európai Súlyemelő-szövetség megfosztotta Lengyelországot a 2026-os junior és ifjúsági Eb rendezési jogától, miután a vendéglátók megtagadták a belépési vízumok garantálását az orosz és fehérorosz sportolók számára.