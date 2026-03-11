Kinizsi Százas: kezdjünk ráhangolódni

A Kinizsi Százast senkinek nem kell bemutatni. A Gerecse 50 mellett ez az egyetlen teljesítménytúra, amely nem csak a túrázók körében ismert. Akad, aki rutinosan már sokadszorra vág neki a távnak, néhányan a túrázást futással vegyítik vagy váltják fel, és természetesen minden alkalommal akadnak „első bálozók”, akik különösebben nem érdeklődnek a túrázás világa iránt, de egy ismerősük révén hallottak róla, esetleg olvastak egy élménybeszámolót, láttak egy videót, és úgy gondolták, próbára teszik magukat. Az alábbiakban néhány tanácsot adunk tapasztalati szinttől függetlenül mindenkinek, bő egy héttel az aktuális túra előtt.

Írjunk listát arról, mit szeretnénk a túrára magunkkal vinni, és kezdjük el ezeket beszerezni! Azzal, hogy előre gondolkodunk, elkerülhetjük az utolsó pillanatos kapkodást, és rengeteg idegességtől kíméljük meg magunkat. Nem mellesleg nem hagyunk otthon semmilyen felszerelést.

Pihenjünk rá a túrára, mert a kezdők számára kimerítő lehet!

Pihenjünk sokat. A túra 20–24 órás igénybevétel az átlag teljesítő számára, és ha mindehhez fáradtan állunk hozzá, nagyban megnehezítjük a saját dolgunkat. Az utolsó hétben igyekezzünk a szokásosnál 1-2 órával többet pihenni, és ha meg tudjuk oldani, a túra előtti napot vegyük ki szabadságnak. Nincs annál rosszabb, mint amikor a szombat hajnali indulás előtt pár órával még dolgoznunk kell.

Bármilyen edzéssel is készültünk fel, a túra hetében már ne nagyon végezzünk semmit. A pihenés alatt a szervezet feltölti a raktárait, és sokkal jobb teljesítményre leszünk képesek, mintha előtte két nappal még lefutottuk volna a szokásos 10-20 kilométerünket.

Tervezzük meg az étkezést. Rengetegen bukják el a teljesítést vagy okoznak magunknak felesleges kellemetlenséget a rossz étkezés miatt. Pontról pontra gondoljuk át, mikor és mit szeretnénk enni, inni a túrán, és igyekezzünk ehhez aztán tartani magunkat. Az interneten rengeteg étrendet találni, de a saját szervezetünket mi ismerjük a legjobban. Olyannal tervezzünk, amit szívesen eszünk, még akkor is, amikor már nagyon fáradtak vagyunk.

A legváratlanabb helyzetekre is fel kell készülni, nem árt kikérni gyakorlott túrázók tanácsait

Beszélgessünk más résztvevőkkel. Ez leginkább a mentális felkészülést segíti. Ha fejben is rá tudunk hangolódni a túrára, sokkal könnyebb lesz a teljesítés. Arról nem is beszélve, hogy megtudhatunk olyan apró részleteket, hogy hol lesznek frissítőpontok, milyen időjárásra lehet számítani és ki milyen taktikát alkalmaz.

Amennyiben az indulás előtti utolsó hétvégét is túrázással töltenénk, bejárhatjuk a Kinizsi Százas egyik tetszőleges szakaszát is. Ha tudjuk, mikor mi vár ránk, sokkal jobban tudjuk tervezni a túránkat, és lelkileg is jobban rákészülhetünk a nehezebb részekre. A Dorog és Mogyorósbánya vagy a Budapest és Kesztölc közötti szakasz ismerete a túrán nagyon jól jöhet. De választhatunk az útvonal utolsó harmadából is, amelyet jó eséllyel amúgy is éjszaka teljesítünk.