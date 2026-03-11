Drónreptetés miatt nyomoz Rodri után a rendőrség – sajtóhír

A spanyol sportlap beszámolója szerint az aranylabdás, BL-, illetve Eb-győztes labdarúgónak hobbija a drónok reptetése, szomszédai viszont amiatt panaszkodnak, hogy Rodri drónja sérti a magánéletüket azzal, hogy közel repül az ablakukhoz (a játékos egy salfordi toronyházban él – a szerk.).

„A párommal élek az egyik felső emeleten, és egyikünk sem számított arra, hogy tévézés közben azt látjuk, hogy egy drón lebeg egy méterre az ablaktól” – idézi az egyik név nélkül nyilatkozó szomszédot a Marca.

„A feleségem nagyon ideges. Az ilyen magasan levő lakás egyik előnye, hogy senki sem lát be az ablakon, de most itt van Rodri drónja és zaklat minket” – így egy másik szomszéd. A már említett forrás szerint a szomszédok amondóak, hogy Rodri tevékenysége sérti Nagy-Britannia zaklatásra és kukkolásra (voyeurism – a szerk.) vonatkozó törvényeit.

Az interneten már keringenek felvételek a játékosról, aki az emeleti erkélyén repteti a drónját.

A drónreptetést Nagy-Britanniában a Polgári Repülési Hatóság (CAA) szabályozza, s a legtöbb drónreptetőnek le kell tennie egy vonatkozó vizsgát, majd regisztrálnia a hatóságnál, hogy megkaphassa a reptetéshez szükséges engedélyt. A hatályos szabályzat szerint a drónok reptetése nem sértheti mások magánéletét, továbbá nem okozhat zavargást.