Mbappé már biztosan kimarad, rengeteg a fiatal a Real Madrid keretében a Manchester City ellen

Hivatalossá vált, amit már eddig is szinte teljes bizonyossággal tudni lehetett: Kylian Mbappé sérülése még nem jött rendbe, így biztosan kihagyja a Manchester City elleni ma esti BL-nyolcaddöntős összecsapást. A francia klasszishoz hasonlóan kimaradt a madridiak keretéből Rodrygo is, aki elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, emiatt kedden már sikeres műtéten is átesett. A két támadó mellett szintén sérülés miatt maradt ki a keretből a balhátvéd Álvaro Carreras és a csapat másik világklasszis játékosa, Jude Bellingham.

Jó hír ugyanakkor Arbeloa számára, hogy Dean Huijsen és Eduardo Camavinga felépült a sérüléséből, így mindketten helyet is kaptak a City elleni keretben. A sok hiányzó miatt várhatóan a tapasztalt Ferland Mendy szerepel majd a védelem bal oldalán, aki több mint egy éve nem játszott végig egymás követő két mérkőzést – akkor ugyancsak a City, valamint a Girona ellen szerepelt a madridiak kezdőcsapatában.

Mivel rengeteg a hiányzó, Arbeloa több fiatal játékost is meghívott a keretébe: bekerült a nevezettek közé Diego Aguado, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios és Thiago Pitarch is – utóbbinak még arra is van némi esélye, hogy este a kezdőcsapatban lépjen pályára a Bernabéu Stadionban, ahol ezúttal nem kis meglepetésre nem lesz telt ház – a klub ugyanis a megszokottnál is drágábban árulta a jegyeket az európai szuperrangadóra, így a legolcsóbb helyek közül is sok üresen maradt.

A REAL MADRID KERETE A MANCHESTER CITY ELLENI MÉRKŐZÉSRE:

A Real Madrid várható kezdőcsapata: Courtois – Alexander-Arnold, R. Asencio, Rüdiger, Mendy – Camavinga, Tchouaméni, Fe. Valverde – Arda Güler, Vinícius Júnior – Gonzalo García

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!