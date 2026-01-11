Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: a Győr az eddig nyeretlen Szigetszentmiklóstól is kikapott; nem botlott a DVTK

2026.01.11. 19:47
Kányási Veronikáék (pirosban) 100 pont fölé jutottak (Fotó: dvtk.eu)
A női kosárlabda NB I 15. fordulójának vasárnapi játéknapján a Szigetszentmiklós megszerezte első győzelmét, miután 83–81-re felülmúlta a Győrt, míg a DVTK 105–76-ra nyert a Dávid Kornél KA vendégeként.

Tíz ponttal is vezetett a Győr az első negyedben, a 16. percben viszont utolérte ellenfelét a Szigetszentmiklós. Dubei Debóráék még ekkor is tudtak váltani, visszaállították a tízpontos különbséget, majd a harmadik játékrészben is végig náluk volt az előny. A hazaiak a 32. percben egyenlítettek, ám egy 10–0-s rohanással ismét elhúztak a kisalföldiek. A győri csapat 79–68-os vezetésénél megtorpant, s több mint három percen át nem talált be, majd Baffy Fanni törte meg a gólcsendet két jó büntetőjével, ezzel 79–81 állt az eredményjelzőn. Zsámár Lili egalizált, és – mint az MTI írja – öt másodperc volt már csak hátra, amikor a győri Zsebe-Weninger Virág (aki 29 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt) elvesztette a labdát. A 3x3-as válogatottal szeptemberben a koppenhágai Európa-bajnokságon negyeddöntős Tenyér Zsófia élt a lehetőséggel, és fél másodperccel a vége előtt bedobta a győztes kosarat, így a sereghajtó Szigetszentmiklós először nyert bajnokit az idényben, míg a győriek zsinórban hetedszer kaptak ki az NB I-ben. 83–81

A hétközi Magyar Kupa-búcsú után DVTK 8–0-val indított, a negyed végére viszont lecsökkent a hátránya, sőt, a második játékrész során vezetett is a Dávid Kornél KA. Aztán egy 13–0-s etapnak köszönhetően ismét a diósgyőrieknél volt az előny, akik a nagyszünetben már 14 ponttal vezettek. A nagyszünet utáni tíz percet megnyerték a székesfehérváriak, ám a hajrára már nem maradt erejük, a 33. percben 19 pontra elhúzott a vendégcsapat, majd a végét nagyon simává tette, így magabiztosan nyert. 76–105

NŐI KOSÁRLABDA NB I
15. FORDULÓ
BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–UNI GYŐR 83–81 (18–27, 22–22, 23–17, 20–15)
Szigetszentmiklós, 200 néző. Vezette: Csabai-Kaskötő, Gruber, Szőts
SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L., TENYÉR 7, Zsámár L. 8/6, SAKEVICIUTE 20, THURMAN 24/3. Csere: Vincze N. 10/6, Biszak 7, Kékesi, Szeitl 7/3. Edző: Horváth Richárd
GYŐR: Rozmán 4/3, Gálos 3/3, ZSEBE-WENINGER 29/18, DUBEI 20/3, JELENC 12. Csere: Lép 2, Selcova 6/3, Baffy 5/3. Edző: Fűzy-Antolovics Adél
Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–6. 6. p.: 14–19. 9. p.: 15–23. 13. p.: 24–32. 17. p.: 37–39. 23. p.: 45–54. 28. p.: 60–64. 33. p.: 66–69. 37. p.: 70–79. 39. p.: 78–79
Kipontozódott: Biszak (35. p.), Jelenc (36. p.), Dubei (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth Richárd: – Keményen küzdött mindkét csapat, s ilyenkor a szerencse is döntő. Volt több olyan mérkőzésünk, amit nem sikerült megnyernünk, most mellénk állt a szerencse. Mindenki kivette a részét a sikerből. Az a kulcs, hogy milyen edzésmunkát tesznek bele a lányok a bukások ellenére.
Fűzy-Antolovics Adél: – Három és fél perccel a vége előtt 11 ponttal vezettünk. Ha rutinosak vagyunk, akkor hosszan kijátsszuk a támadásokat, és lecsorog a mérkőzés. Ehelyett mi kétszer a sarokból rádobtuk a hárompontost, mindkettő kimaradt, így esélyt adtunk az ellenfélnek, hogy fel tudjon jönni. Annyit tudok még mondani, hogy fel kell nőni a feladathoz, hiszen mindenki Dubeire és Zsebe-Weningerre hárította a felelősséget, nem akarták vállalni a támadásokat.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HunTherm 76–105 (26–29, 15–26, 20–18, 15–32)
Részletek jegyzőkönyv később.

Szombaton játszották
Csata TKK–NKA Universitas Pécs 60–65 (26–15, 15–14, 7–14, 12–22)
ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket 77–78 (31–19, 18–20, 14–20, 14–19)
VBW CEKK Cegléd–TFSE 60–77 (16–15, 13–8, 15–25, 16–29)
Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd 73–86 (21–23, 15–26, 12–20, 25–17)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

P

  1. Pécs

15

15

1304–  873

1.000

30

  2. DVTK

15

14

1

1272–  842

0.967

29

  3. Sopron

15

12

3

1280–  956

0.900

27

  4. Szekszárd

14

11

3

1118–  916

0.893

25

  5. TFSE

15

11

4

1161–1002

0.867

26

  6. Csata

15

6

9

1081–1046

0.700

21

  7. BEAC

15

6

9

969–1111

0.700

21

  8. Vasas

15

5

10

948–1117

0.667

20

  9. Győr

15

3

12

1059–1249

0.600

18

10. Székesfehérvár

15

3

12

1104–1416

0.600

18

11. Cegléd

15

2

13

837–1185

0.567

17

12. Szigetszentmiklós

14

1

13

819–1239

0.536

15

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

