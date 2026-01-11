Női kosár NB I: a Győr az eddig nyeretlen Szigetszentmiklóstól is kikapott; nem botlott a DVTK

Tíz ponttal is vezetett a Győr az első negyedben, a 16. percben viszont utolérte ellenfelét a Szigetszentmiklós. Dubei Debóráék még ekkor is tudtak váltani, visszaállították a tízpontos különbséget, majd a harmadik játékrészben is végig náluk volt az előny. A hazaiak a 32. percben egyenlítettek, ám egy 10–0-s rohanással ismét elhúztak a kisalföldiek. A győri csapat 79–68-os vezetésénél megtorpant, s több mint három percen át nem talált be, majd Baffy Fanni törte meg a gólcsendet két jó büntetőjével, ezzel 79–81 állt az eredményjelzőn. Zsámár Lili egalizált, és – mint az MTI írja – öt másodperc volt már csak hátra, amikor a győri Zsebe-Weninger Virág (aki 29 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt) elvesztette a labdát. A 3x3-as válogatottal szeptemberben a koppenhágai Európa-bajnokságon negyeddöntős Tenyér Zsófia élt a lehetőséggel, és fél másodperccel a vége előtt bedobta a győztes kosarat, így a sereghajtó Szigetszentmiklós először nyert bajnokit az idényben, míg a győriek zsinórban hetedszer kaptak ki az NB I-ben. 83–81

A hétközi Magyar Kupa-búcsú után DVTK 8–0-val indított, a negyed végére viszont lecsökkent a hátránya, sőt, a második játékrész során vezetett is a Dávid Kornél KA. Aztán egy 13–0-s etapnak köszönhetően ismét a diósgyőrieknél volt az előny, akik a nagyszünetben már 14 ponttal vezettek. A nagyszünet utáni tíz percet megnyerték a székesfehérváriak, ám a hajrára már nem maradt erejük, a 33. percben 19 pontra elhúzott a vendégcsapat, majd a végét nagyon simává tette, így magabiztosan nyert. 76–105

NŐI KOSÁRLABDA NB I

15. FORDULÓ

BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–UNI GYŐR 83–81 (18–27, 22–22, 23–17, 20–15)

Szigetszentmiklós, 200 néző. Vezette: Csabai-Kaskötő, Gruber, Szőts

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L., TENYÉR 7, Zsámár L. 8/6, SAKEVICIUTE 20, THURMAN 24/3. Csere: Vincze N. 10/6, Biszak 7, Kékesi, Szeitl 7/3. Edző: Horváth Richárd

GYŐR: Rozmán 4/3, Gálos 3/3, ZSEBE-WENINGER 29/18, DUBEI 20/3, JELENC 12. Csere: Lép 2, Selcova 6/3, Baffy 5/3. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

Az eredmény alakulása. 4. perc: 6–6. 6. p.: 14–19. 9. p.: 15–23. 13. p.: 24–32. 17. p.: 37–39. 23. p.: 45–54. 28. p.: 60–64. 33. p.: 66–69. 37. p.: 70–79. 39. p.: 78–79

Kipontozódott: Biszak (35. p.), Jelenc (36. p.), Dubei (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Keményen küzdött mindkét csapat, s ilyenkor a szerencse is döntő. Volt több olyan mérkőzésünk, amit nem sikerült megnyernünk, most mellénk állt a szerencse. Mindenki kivette a részét a sikerből. Az a kulcs, hogy milyen edzésmunkát tesznek bele a lányok a bukások ellenére.

Fűzy-Antolovics Adél: – Három és fél perccel a vége előtt 11 ponttal vezettünk. Ha rutinosak vagyunk, akkor hosszan kijátsszuk a támadásokat, és lecsorog a mérkőzés. Ehelyett mi kétszer a sarokból rádobtuk a hárompontost, mindkettő kimaradt, így esélyt adtunk az ellenfélnek, hogy fel tudjon jönni. Annyit tudok még mondani, hogy fel kell nőni a feladathoz, hiszen mindenki Dubeire és Zsebe-Weningerre hárította a felelősséget, nem akarták vállalni a támadásokat.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HunTherm 76–105 (26–29, 15–26, 20–18, 15–32)

Részletek jegyzőkönyv később.

Szombaton játszották

Csata TKK–NKA Universitas Pécs 60–65 (26–15, 15–14, 7–14, 12–22)

ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket 77–78 (31–19, 18–20, 14–20, 14–19)

VBW CEKK Cegléd–TFSE 60–77 (16–15, 13–8, 15–25, 16–29)

Vasas Akadémia–Tarr KSC Szekszárd 73–86 (21–23, 15–26, 12–20, 25–17)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Pécs 15 15 – 1304– 873 1.000 30 2. DVTK 15 14 1 1272– 842 0.967 29 3. Sopron 15 12 3 1280– 956 0.900 27 4. Szekszárd 14 11 3 1118– 916 0.893 25 5. TFSE 15 11 4 1161–1002 0.867 26 6. Csata 15 6 9 1081–1046 0.700 21 7. BEAC 15 6 9 969–1111 0.700 21 8. Vasas 15 5 10 948–1117 0.667 20 9. Győr 15 3 12 1059–1249 0.600 18 10. Székesfehérvár 15 3 12 1104–1416 0.600 18 11. Cegléd 15 2 13 837–1185 0.567 17 12. Szigetszentmiklós 14 1 13 819–1239 0.536 15

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.